巧用多个交通元素，江苏诗人作诗点赞《厉害了，我的国》

以前，路很窄



靠一双草鞋趟过泥泞



凭一根扁担挑起贫穷



以前，路很黑



没有灯光的指引



走着走着便迷了路



以前，路很弯



走得千肠百结、痛苦不堪



许多时候更是走投无路



现在，路很宽



高速公路、乡村公路



条条大路通罗马



现在，路很长



沿着"一带一路"、丝绸之路



你可领略大千世界的精彩



现在，路很亮



再厚重的夜色



也有明媚的灯光呵护



每条路都通往家的方向



每条路都拥有一个共同的名字

“现在，路很亮再厚重的夜色也有明媚的灯光呵护每条路都通往家的方向每条路都拥有一个共同的名字。”看完《厉害了，我的国》，江苏诗人解志忠用两天时间写下了一组诗，引发热烈反响。他巧用多个基础设施元素组成诗篇架构，并赋予了时代内涵。由中央电视台和中国电影股份有限公司联合出品的纪录电影《厉害了，我的国》，自3月2日起在全国电影院线公映，当日票房4100万元。电影以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，展示了党的十八大以来，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下，中国取得的历史性成就和所凝聚的中国力量。50岁的解志忠目前在农行镇江分行任职，负责纪检监察工作。3月2日，他和同事们利用业余时间观看了《厉害了，我的国》，并用诗歌的形式写下了观后感。“看完电影，真切地感受到了祖国的强大。”解志忠告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者，影片通过前后对比，直观地展现出了中国近些年来的深刻变化，让人感到震撼，自豪感油然而生。诗句中，他分别用“路”、“车”、“桥”、“港”等举例，道出了以前和现在的模样。比如，“我的童年在独轮车、三轮车上掠过，吱呀声中，烙印了美好的乡愁”，“我的中年在汽车、动车、高铁上驶过，眩窗上滑行的风景，分享了飞翔的快乐”。“从我的个人感受为切入”，解志忠表示，和过去相比，现在路也通了，桥也多了，四通八达的交通基础设施，让百姓们觉得这些年的变化是实在的，而不是空谈。解志忠笔名“城市山林”，一直热爱诗歌创作。“我喜欢用诗歌这种形式表达内心的情感，直抒胸臆。”他说。长期在银行工作的解志忠，加入了中国金融作家协会。他曾在农行镇江分行办公室工作，负责新闻宣传工作。在同事们看来，他有一支奇妙的笔，无声服务的ATM机、噼啪作响的算盘、辛勤劳作的柜员、热情洋溢的大堂经理等，竟然都能变化为美妙的诗句。解志忠认为，在这个时代，诗歌创作者应该要站在前沿去思考，传播正能量和真善美，而不是将主要精力放在“无病呻吟”上。他说，诗歌创作者需要更多的社会责任感。【解志忠《厉害了，我的国》组诗】

中国车

我的童年

在独轮车、三轮车上掠过

吱呀声中

烙印了美好的乡愁

我的青年

在公交车、自行车上飘过

忐忑不安中

体验了颠簸的乐趣

我的中年

在汽车、动车、高铁上驶过

眩窗上滑行的风景

分享了飞翔的快乐

面对浩浩荡荡的车流

我成了一尾快乐的鱼儿

每一次幸福地跳跃

都是速度与激情的碰撞

奏响新时代的高歌

中国桥

石拱桥弓起的背影

将夕阳拉得好长

河水荡漾着乡村的安详

立交桥婉转的歌声

奏响春天的旋律

原野散发着浪漫的花香

长江大桥拉直的视线

将思念扯向远方

江水翻腾着白帆的理想

跨海大桥横亘的身躯

将彼岸高高托起

海水鼓涨着车流的激昂

每座桥都承载着一段精彩的故事

你和我

都是故事的主角

每座桥都是一首诗

婉约着时代的美丽

豪放着中国的坚强

中国港

小时候

母亲是我温柔的港湾

有乳汁的香，身体的暖

上学了

学校是我欢乐的港湾

有书本的香，知识的甜

工作了

单位是我激情的港湾

有工作的香，同事的情

结婚了

家庭是我幸福的港湾

有子女的香，妻子的爱

走进新时代

祖国是我骄傲的港湾

高高扬起的臂膀

彰显气吞万里如虎的胸怀

一座座雄立的港口

是瞭望世界的大眼睛

洞察着时代的潮起潮落

也让蓝眼睛、黑皮肤

一次次见证了神奇的中国造