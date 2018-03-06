习近平总书记对检察工作有哪些重要指示？一起来学习！共同来落实！

文字 | 江华宇 张伯晋
来源 | 正义网（微信ID：jcrb_zyw）
2014年1月中旬，习近平总书记专门对检察工作作出重要批示。
“2013年，各级检察机关紧紧围绕党和国家工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。希望再接再厉，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央政法工作会议等重要会议精神，始终坚持党的领导不动摇，建设过硬队伍，强化法律监督能力，提高查办和预防职务犯罪水平，促进严格执法、公正司法，保障人民利益，维护宪法法律权威，为推进全面深化改革、实现依法治国作出新贡献。”
检察官作为公共利益的代表，肩负着重要责任。本届国际检察官联合会年会以“为公益服务的检察”为主题，围绕建设平安、公正、和谐的法治社会，深入探讨检察官保护公益问题，对推动各国法治建设具有重要意义。
中国政府高度重视全面依法治国，持续推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，努力建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。中国检察机关是国家的法律监督机关，承担惩治和预防犯罪、对诉讼活动进行监督等职责，是保护国家利益和社会公共利益的一支重要力量。中国在发挥检察官公益保护作用、推进法治建设中积累了不少经验，也愿积极借鉴世界有关法治文明成果。希望各国检察官以本届会议为契机，分享保护公益、推动法治建设的经验，深化司法合作交流，共同为促进人类和平与发展的崇高事业作出新的贡献。
2014年10月，习近平总书记在党的十八届四中全会上作《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》。
党的十八届四中全会明确提出，“完善人民监督员制度，重点监督检察机关查办职务犯罪的立案、羁押、扣押冻结财物、起诉等环节的执法活动。”
2015年3月，中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过了《深化人民监督员制度改革方案》，人民监督员制度自此进入全面深化改革的新阶段。
2014年10月，习近平总书记在党的十八届四中全会上作《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》时，明确提出“探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院”。
同年12月2日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议，审议通过了《设立跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案》。
同年12月28日、12月30日，上海市检察院第三分院和北京市检察院第四分院先后挂牌成立。
此外，习近平总书记针对“加强检察监督”、“保护奖励职务犯罪举报人”、“严格排除非法证据”、“加强检察队伍建设和人员管理”等做出过一系列的重要指示。总书记对检察工作的悉心关怀和谆谆教导，让所有检察干警心里温暖如春，干劲十足。
牢固树立总体国家安全观，依法履行批捕、起诉等职责，积极投入严厉打击暴恐活动专项行动和扫黑除恶专项斗争，突出惩治电信网络诈骗犯罪和涉医犯罪，推进平安校园建设和乡村治理体系建设，确保国家长治久安、人民安居乐业。
积极围绕党和国家工作大局，主动融入国家重大战略实施，先后制定实施产权司法保护、服务“一带一路”等11个司法办案指导意见，坚决防范和化解经济金融风险，优化营商环境和科技创新法治环境。现场督办祁连山破坏环境资源案，守护绿水青山蓝天；挂牌督办庞红卫等人非法经营疫苗案，保障舌尖上的安全。
坚决贯彻党中央部署，突出查办大案要案，对周永康、孙政才等省部级以上干部立案侦查，坚决惩治扶贫等领域“小官大贪”和“微腐败”，坚持不懈开展职务犯罪国际追逃追赃，加强职务犯罪预防，坚决贯彻、全力配合党中央关于国家监察体制改革的决策部署。
强化对刑事、民事、行政诉讼法法律监督，监督纠正“张氏叔侄强奸杀人案”等一批重大冤错案件，监督纠正“以权减刑”、“提钱出狱”等人民群众反映强烈突出问题，坚持不懈清理久押不决案件，加大对虚假诉讼监督，坚决惩治司法腐败，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
牢牢把握改革方向，攻坚克难、狠抓落实，党中央部署由最高人民检察院承担的29项改革任务全部完成或结项，检察机关提起公益诉讼制度改革取得重大进展，以审判为中心的诉讼制度改革有力推进，人民监督员制度改革不断深化，检察信息化正式步入智慧检务阶段，司法改革不断向纵深推进。
牢记打铁必须自身硬，加强队伍政治建设和能力建设，涌现出张飚、潘志荣、苏知斌等一大批模范检察官，持续4年开展规范司法行为专项整治，以零容忍态度严惩自身腐败，努力建设一支让党放心、人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的检察队伍。