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习近平总书记对检察工作有哪些重要指示？一起来学习！共同来落实！

正义网

 

文字 | 江华宇 张伯晋

来源 | 正义网（微信ID：jcrb_zyw）

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视检察工作，习近平总书记多次就检察工作作出重要指示，寄予殷切期望。习近平总书记的亲切关怀，犹如春风化雨，滋润着广大检察人员的心田。全国两会召开之际，小编带您一起再次学习过去五年习近平总书记对检察工作的重要指示，回顾梳理检察机关的落实举措。这份走心的资料梳理，值得珍藏哟。

2014年1月中旬，习近平总书记专门对检察工作作出重要批示。

“2013年，各级检察机关紧紧围绕党和国家工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。希望再接再厉，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央政法工作会议等重要会议精神，始终坚持党的领导不动摇，建设过硬队伍，强化法律监督能力，提高查办和预防职务犯罪水平，促进严格执法、公正司法，保障人民利益，维护宪法法律权威，为推进全面深化改革、实现依法治国作出新贡献。”

2017年9月11日上午，第二十二届国际检察官联合会年会暨会员代表大会在北京开幕。习近平总书记向大会发来贺信，对会议召开表示祝贺。

检察官作为公共利益的代表，肩负着重要责任。本届国际检察官联合会年会以“为公益服务的检察”为主题，围绕建设平安、公正、和谐的法治社会，深入探讨检察官保护公益问题，对推动各国法治建设具有重要意义。

中国政府高度重视全面依法治国，持续推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，努力建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。中国检察机关是国家的法律监督机关，承担惩治和预防犯罪、对诉讼活动进行监督等职责，是保护国家利益和社会公共利益的一支重要力量。中国在发挥检察官公益保护作用、推进法治建设中积累了不少经验，也愿积极借鉴世界有关法治文明成果。希望各国检察官以本届会议为契机，分享保护公益、推动法治建设的经验，深化司法合作交流，共同为促进人类和平与发展的崇高事业作出新的贡献。

2015年1月16日、2016年1月7日、2017年1月10日和2018年1月15日，习近平总书记连续四年主持召开中共中央政治局常务委员会会议，听取最高人民检察院党组工作汇报。四年来，中央政治局常委会对最高检党组工作给予充分肯定，提出进一步抓好工作的要求，为检察工作发展指明了前进方向。 

2015年
“在贯彻落实党中央重大决策部署上凝神聚焦发力，确保政令畅通，确保在工作中坚持正确方向。”
2016年
“担当起落实党中央重大决策部署的政治责任。”
2017年
“抓好党中央重大决策部署落地生根，确保党中央令行禁止。”
2018年
“坚持稳中求进工作总基调，大兴调查研究之风，提高决策和执行的科学性和有效性，以锐意进取、奋发有为的精神状态推动党中央大政方针和决策部署落地生根。”

五年来，从完善人民检察院司法责任制改革，到开展检察机关提起公益诉讼试点；从完善人民监督员制度，到探索设立跨行政区划检察院……习近平总书记无不寄予亲切关怀和殷殷嘱托。下面，小编带您仔细回顾。

2015年3月24日习近平总书记主持中央政治局第二十一次集体学习时指出，要紧紧牵住司法责任制这个牛鼻子，凡是进入法官、检察官员额的，要在司法一线办案，对案件质量终身负责。
2015年8月18日习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议，审议通过了《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》
2016年7月22日习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第二十六次会议，审议通过了《关于建立法官、检察官惩戒制度的意见（试行）》。
2017年8月29日习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第三十八次会议，审议通过了《关于加强法官检察官正规化专业化职业化建设全面落实司法责任制的意见》。

2014年10月党的十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。习近平总书记就《决定》（讨论稿）向全会作了说明，明确提出“探索建立检察机关提起公益诉讼制度”。
2015年5月5日习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第十二次会议，审议通过了《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》，明确指出探索建立检察机关提起公益诉讼制度。
2015年7月经全国人大常委会授权，最高检在全国13个省区市开展为期两年的提起公益诉讼试点。
2017年5月23日习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第三十五次会议。会议认为，“正式建立检察机关提起公益诉讼制度的时机已经成熟”。
2017年6月27日检察机关提起公益诉讼制度正式写入修改后的民事诉讼法和行政诉讼法，并于当年7月1日起正式施行。这标志着我国以立法形式正式确立了检察机关提起公益诉讼制度。

2014年10月，习近平总书记在党的十八届四中全会上作《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》。

 

党的十八届四中全会明确提出，“完善人民监督员制度，重点监督检察机关查办职务犯罪的立案、羁押、扣押冻结财物、起诉等环节的执法活动。”

2015年3月，中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过了《深化人民监督员制度改革方案》人民监督员制度自此进入全面深化改革的新阶段。

2014年10月，习近平总书记在党的十八届四中全会上作《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》时，明确提出“探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院”。

 

同年12月2日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议，审议通过了《设立跨行政区划人民法院、人民检察院试点方案》。

 

同年12月28日、12月30日，上海市检察院第三分院北京市检察院第四分院先后挂牌成立。

此外，习近平总书记针对“加强检察监督”、“保护奖励职务犯罪举报人”、“严格排除非法证据”、“加强检察队伍建设和人员管理”等做出过一系列的重要指示。总书记对检察工作的悉心关怀和谆谆教导，让所有检察干警心里温暖如春，干劲十足。


过去五年，在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，全国检察机关紧紧围绕党和国家工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，着力强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，各项检察工作取得新进展。下面，小编为您细细道来。

牢固树立总体国家安全观，依法履行批捕、起诉等职责，积极投入严厉打击暴恐活动专项行动和扫黑除恶专项斗争，突出惩治电信网络诈骗犯罪涉医犯罪，推进平安校园建设和乡村治理体系建设，确保国家长治久安、人民安居乐业。

积极围绕党和国家工作大局，主动融入国家重大战略实施，先后制定实施产权司法保护服务“一带一路”等11个司法办案指导意见，坚决防范和化解经济金融风险，优化营商环境和科技创新法治环境。现场督办祁连山破坏环境资源案，守护绿水青山蓝天；挂牌督办庞红卫等人非法经营疫苗案，保障舌尖上的安全。

坚决贯彻党中央部署，突出查办大案要案，对周永康、孙政才等省部级以上干部立案侦查，坚决惩治扶贫等领域“小官大贪”和“微腐败”，坚持不懈开展职务犯罪国际追逃追赃，加强职务犯罪预防，坚决贯彻、全力配合党中央关于国家监察体制改革的决策部署。

强化对刑事、民事、行政诉讼法法律监督，监督纠正“张氏叔侄强奸杀人案”等一批重大冤错案件，监督纠正“以权减刑”、“提钱出狱”等人民群众反映强烈突出问题，坚持不懈清理久押不决案件，加大对虚假诉讼监督，坚决惩治司法腐败，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

牢牢把握改革方向，攻坚克难、狠抓落实，党中央部署由最高人民检察院承担的29项改革任务全部完成或结项，检察机关提起公益诉讼制度改革取得重大进展，以审判为中心的诉讼制度改革有力推进，人民监督员制度改革不断深化，检察信息化正式步入智慧检务阶段，司法改革不断向纵深推进。

牢记打铁必须自身硬，加强队伍政治建设和能力建设，涌现出张飚、潘志荣、苏知斌等一大批模范检察官，持续4年开展规范司法行为专项整治，以零容忍态度严惩自身腐败，努力建设一支让党放心、人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的检察队伍。

五年来，最高检融入大局、立足本职、主动作为，检察工作在党中央工作大局中的地位和作用更加凸显，赢得社会各界普遍点赞。站在新的起点上，全国检察干警不忘初心、牢记使命，在新时代开创人民检察事业新的局面，展现人民检察官新的作为！
图片来源 | 新华社

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