关注！流量漫游费取消时间表将公布 哪些用户将受益

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▌本文来源：北京青年报

工信部部长苗圩在5日接受媒体采访时表示，要进一步落实好今年提速降费各项措施，在移动流量的资费上，除了取消流量漫游费，还要降低移动流量每G每个月的资费水平，这两项措施加在一起，到年底前要比去年下降30%以上。苗圩还表示，要继续推动家庭宽带和企业宽带费用的下降。

△工信部部长苗圩

流量漫游费取消时间表将公布

记者随后从运营商处获悉，对于流量漫游资费的取消，预计工信部很快会统一披露具体时间表，相关的工作将统一进行部署。

中国电信5日在其官网官微表示：“提速降费，提的是企业竞争力，降的是社会总成本。中国电信将进一步加快企业转型升级，加快供给侧结构性改革，助力数字中国建设。”

中国联通表示，将积极采取相应措施，把提速降费作为重点工作全力推进。该公司同时表示，“2018年，将建设精品网络、创新营销模式、降低资费水平，以实实在在的企业行动，让亿万用户共享行业发展成果。”

中国移动表示，全力以赴、抓紧推进高速宽带城乡全覆盖、明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费以及取消流量“漫游费”、移动网络流量资费年内至少降低30%等措施要求落地实施，推动“互联网+”发展，促进“大众创业，万众创新”。

这些用户都将受益

信息显示，截至目前，国内三大运营商中国移动、联通和电信的流量都分为全国统一流量和本地流量(通常以省为单位)，两种流量不能切换。因此，在本地之外“漫游”时，用户可能面临即便本地流量仍未用完，但全国流量不够的话仍需要重新购买的情况。

最新数据显示，近三年来，电信运营商在政府主导下已进行了提速不提费，流量不清零，取消通话语音的长途和漫游费等多项降费措施。三年来，家庭宽带用户单价下降了90%，移动通信客户单价下降了83.5%。

对于即将到来的通信降费最新举措，有业内资深分析人士指出，取消流量“漫游费”，受益人群覆盖范围将会非常广泛，“从月移动资费10元到月移动资费150元的用户，都可能成为受益者”。