【微视频】宁吉喆：中国引资成效显著 政策不断完善

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​3月6日上午10:00，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，国家发展和改革委员会主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就“创新和完善宏观调控，推动高质量发展”相关问题答记者问。

国家发展和改革委员会副主任 宁吉喆：改善投资环境仍然在路上。应当清醒地看到，我们改进和完善投资环境这个工作还需要继续下大力气，还需要继续出硬的措施。我们要按照党的十九大中央经济工作会议和昨天总理刚刚做的政府工作报告的要求，努力推动形成全面开放的新格局，以高水平的开放促进高质量的发展，促进外商投资稳定增长。主要做好以下三个方面的工作：

第一，大幅度放宽市场准入。2018年发改委将会同国务院有关部门进一步修订外商投资负面清单，把自贸区试行的外商投资负面清单逐步扩大到全国，大幅提高服务业开放水平，全面放开一般制造业，放宽和取消外资股比限制，放宽或取消经营范围限制。

第二，大力度推动投资便利化。继续推动落实国务院政策文件，进一步简化外商投资企业设立的手续，推广实行工商登记和商务备案一口办理，压缩消防、环评、用地审批，进出口通关时间，促进外资企业与内资企业全方位实行公平竞争。严格保护外资企业知识产权，切实保护外资企业合法权益，制订外资基础性法律。

第三，大范围吸引外资进入。加大西部地区、内陆地区、沿边地区开放的力度，向中西部地区、东北地区转移的外商企业，享受国家支持产业转移与加工贸易的资金、土地等优惠政策。允许地方政府在法定权限范围内，制订出招商引资优惠政策，实施境外投资者，境内利润再投资，在中国境内再投资。全面复制推广自贸区经验，探索建设自由贸易港。