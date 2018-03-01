【微视频】何立峰：对今年实现6.5%经济预期目标充满信心_

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3月6日上午10:00，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，国家发展和改革委员会主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就“创新和完善宏观调控，推动高质量发展”相关问题答记者问。

国家发展和改革委员会主任 何立峰：2018年经济增长预期目标为6.5%左右，我们认为符合预期，也符合需求，客观上经过努力应该是可以实现的。尽管目前中国经济发展过程当中，还面临许多困难问题、矛盾，在昨天的《政府工作报告》中李克强总理指出了客观存在的七大问题矛盾，我们算了一下大概有20多条，这些条条都要在今年认真加以研究，按照问题导向一个一个加以解决，推动经济持续健康发展。

我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，按照中央经济工作会议决策部署和《政府工作报告》提出来的具体要求，我们一项一项抓落实：消费方面，能够保持消费继续稳步增长。估计随着今年各种新兴产业的发展和现代服务业的发展，消费对经济增长的拉动力有可能还会接近甚至超过60%。

投资方面，现在抓紧出台和采取一系列的措施促进实体经济投资。从现在的经济活跃度和其他方面指标综合分析，我们预计今年各方面补短板的投资，包括民营企业、社会资本在这方面的投资还会加大力度，对经济增长的贡献率还会保持在三分之一左右。

外贸进出口方面，中国经济已经深度融合到世界经济当中。只要世界经济能够走出2008年国际金融危机的阴影，保持平稳增长，中国对外贸易进出口应该还是可以保持稳定的增长，对中国经济增长的贡献率还会保持8%到9%左右。今年11月份，我们要在上海举办首届中国国际进口博览会，既彰显了中国深度融入世界经济的决心，将实行更加开放的政策，中国的开放大门会越打越开，同时也表明我们有决心也有信心继续提高中国的中等收入群体的消费水平，消费规模会有新的扩大，我们打好三大攻坚战之后，贫困人口也会逐步向中等收入迈进。所以，中国未来消费市场的前景非常可期，我们对今年经济增长实现6.5%左右的目标充满信心。