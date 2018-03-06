习近平画的七个"同心圆"

全党同志一定要登高望远、居安思危，勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞，团结带领全国各族人民决胜全面建成小康社会，奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

小康路上一个都不能掉队！

——2017年1月1日，习近平发表二〇一七年新年贺词指出

决胜全面建成小康社会的伟大进军，每一个中国人都有自己的责任。领导干部要勇于担当，人民群众要增强主人翁意识，全党全国各族人民要拧成一股绳，以必胜的信心、昂扬的斗志、扎实的努力投身新的历史进军，朝着全面建成小康社会的宏伟目标奋勇前进！

——2015年12月31日，习近平在全国政协新年茶话会上的讲话

最伟大的力量是同心合力。新形势下，双拥工作只能加强、不能削弱。军地合力，军民同心，我们就一定能实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，共同创造更加美好的未来。

——2016年7月29日，习近平会见全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会代表讲话时强调

我们要深入贯彻党的十九大精神，增强使命感和责任感，真抓实干，紧抓快干，不断开创新时代军民融合深度发展新局面。

——2018年3月2日，习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调

“军民团结如一人，试看天下谁能敌”，永远是颠扑不破的真理。

——2016年7月29日，习近平会见全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会代表讲话时强调

只要我们把政治底线这个圆心固守住，包容的多样性半径越长，画出的同心圆就越大。

——《深刻认识做好新形势下统战工作的重大意义》（2015年5月18日），《十八大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2016年版

人心向背、力量对比决定事业成败。我们提出坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，就是着眼于形成最大公约数，画出最大的同心圆。

——2016年1月29日，习近平同党外人士共迎新春时指出

一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。实践证明，建立新中国，建设新中国，开拓改革路，实现中国梦，都需要各党派团体和各界人士齐心努力。越是处于改革攻坚期，越需要汇集众智、增强合力；越是处于发展关键期，越需要凝聚人心、众志成城。

——2014年1月22日，习近平同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表共迎新春座谈时的讲话

新时代多党合作舞台极为广阔，要用好政党协商这个民主形式和制度渠道，有事多商量、有事好商量、有事会商量，通过协商凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

——2018年3月4日，习近平在看望参加全国政协十三届一次会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调

全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

团结稳定是福，分裂动乱是祸。全国各族人民都要珍惜民族大团结的政治局面，都要坚决反对一切危害各民族大团结的言行，使各民族同呼吸、共命运、心连心的光荣传统代代相传，筑牢民族团结、社会稳定、国家统一的铜墙铁壁。

——2014年3月4日，习近平看望出席全国政协十二届二次会议的少数民族界委员并参加联组讨论时强调

我国是统一的多民族国家，一部中华民族史就是一部各民族团结凝聚、共同奋进的历史。

——2017年3月10日，习近平参加十二届全国人大五次会议新疆代表团的审议时指出

什么是同心圆？就是在党的领导下，动员全国各族人民，调动各方面积极性，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

——2016年4月19日，习近平在网信工作座谈会上的讲话

实现我们确立的奋斗目标，我们既要有“乱云飞渡仍从容”的战略定力，又要有“不到长城非好汉”的进取精神。全党全国各族人民更加紧密地团结起来，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，下定决心，排除万难，在中国特色社会主义伟大道路上，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，前进！

——2013年12月26日，习近平在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话中指出

我们坚信，只要包括港澳台同胞在内的全体中华儿女顺应历史大势、共担民族大义，把民族命运牢牢掌握在自己手中，就一定能够共创中华民族伟大复兴的美好未来！

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

世界各国人民应该秉持“天下一家”理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。

——2017年12月1日，习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

我们呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出

“大道之行也，天下为公。”当今世界，各国相互依存、休戚与共，我们要顺势而为，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。

——2016年11月21日，习近平在秘鲁国会的演讲中指出

凝聚共识工作不容易做，大家要共同努力。为了实现我们的目标，网上网下要形成同心圆。

——2016年4月19日，习近平在网信工作座谈会上的讲话

网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。各国应该加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。

——2015年12月16日，习近平在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话

网络空间是亿万民众共同的精神家园。

——2016年4月19日，习近平在网信工作座谈会上的讲话

各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。