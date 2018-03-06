东方购物“年就这样红”订购冲破1.2亿元

3月4日深夜12点，东方购物为期2天的“年就这样红”——三生三世开春秀活动落下帷幕，活动订购冲破1.2亿元，成功制造了电视购物自己的IP。据统计，2天的活动期间，东方购物全天收视率及晚间收视率分别增长26%与54%，增幅显著；收视峰值大幅飙升，是之前峰值的3.5倍，其中3月4日播出的荣威eRX5汽车订购突破4000万，实现了收视与销售的双赢；触达用户方面，单天触达规模达2100万人，增长26%，其中“8090”后年轻群体用户比例飙升2.95倍、节目收看喜好度增长198%，年轻群体用户的数量呈指数增长。

东方购物总裁林震表示，零售业已步入数字经济时代，在政策、科技、大数据的驱动下，东方购物始终把品质放在首位，将诚信一以贯之，把最优质的商品和最佳的服务呈现给顾客，通过“就这样”系列活动的形式引发市场和消费者的共鸣，满足日新月异的消费需求。

逆势造节 实现淡季旺销

此次，东方购物在前期以沪上地标建筑、公共交通、移动电视等公共区域为宣传高地，扩大辐射网，同时结合大小屏，在上海全城开展了如春雨袭城般的宣传攻势，为成功逆行开辟了“航线”。

“年就这样红”活动为广大消费者呈现了别致新颖的直播视觉盛宴，涵盖家居、珠宝、汽车、电器、美食等各大品类在内的百余款精致商品、别具匠心的视频呈现以及趣味盎然的营销玩法，为两天订购额突破1.2亿元、逆流而上创行业淡季销售奇迹奠定了基础。一系列热卖商品的订购数据，为东方购物“年就这样红”活动交出了一份淡季旺销的满分答卷。

创新迭出 打造视觉盛宴+APP狂欢

直播的视觉盛宴是电视购物的“独门秘笈”。3月3日、4日，东方购物以“身体旺”、“家庭旺”、“心情旺”、“全年旺”为主题，为广大消费者呈现了别致新颖的直播盛宴。直播的形式与内容创新迭出，通过技术、布景资源整合，为电视机前的消费者呈现了美轮美奂的中西式婚宴大秀、中外名模时尚T台大秀以及“汪星人”亮相的狗狗冲冲冲，节目内容充实可看，更让消费者在购物的同时享受视觉的冲击。

同时，东方购物在APP端及社交媒体精雕细琢精准营销，包括体验游戏“旺年消消乐”赢取千元积分、“全城寻觅汪星人”活动上传和爱犬的照片、瓜分百万红包派发活动等APP端的趣味玩法和丰厚优惠，以及通过转发热销商品精美短视频、活动营销海报等形式，在“社交媒体”进行了铺天盖地的“地毯式宣传”。

据悉，在4月1日周年庆期间，东方购物将推出“财就这样旺”活动，届时又有何样的惊喜与创意，让我们拭目以待。