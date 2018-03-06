权威解读报告亮点：承载期待 回应关切 汇聚力量

中国经济“内外兼修”“厚积薄发”“卓尔不群”“独领风骚”
在黄守宏看来，中国经济成就可以用“内外兼修”“厚积薄发”“卓尔不群”“独领风骚”四个词来描绘。
“中国经济增长的速度在国际上是领先的，在主要经济体中是最领先的，对世界经济的贡献达30%以上。”黄守宏说，更令人可喜的是中国经济内在的各种变化，包括结构的升级、质量和效益的提高、发展新动能的成长壮大、创新发展取得长足进步等，这些是管长期的、管长远的，能够推动中国经济持续健康发展。
黄守宏分析指出，这些年国际经济复苏乏力，国际金融市场起伏不定，国际贸易持续低迷，国内发展面临“三期叠加”矛盾，各种深层次矛盾和问题凸显，经济下行压力持续加大。
“在这种情况下，有两条路可以选择。一是延续过去的老路或仿效别人走的路，就是为了应对危机、稳定增长，采取刺激的办法、粗放的发展方式；二是从中国的实际出发走新路，通过改革创新来转变发展方式。中国政府以对历史、对人民、对未来高度负责的态度，选择了依靠改革创新这条路。”黄守宏说。
走这条改革创新之路，会遇到重重困难、障碍和风险，这也是国际上“唱衰”中国经济的声音产生的原因所在。
在黄守宏看来，中国凭着“咬定青山不放松”的韧劲，向世界、向中国人民交了一份漂亮答卷。
为什么中国能，为什么中国行？世界各国都在发问。
“因为中国人敢于直面挑战，有超强的韧性和耐力。”黄守宏说，“今后我们会继续走自己的创新之路、开拓之路，走出一条独具特色的创新发展之路。”
中国政府具有从善如流、从谏如流、包纳百川的气度
近两万字的政府工作报告，不仅凝聚着起草组的智慧，更回应着民众的关切和期待。
“今年对政府工作报告起草工作提出的意见和建议有数百万条，其中中国政府网的建言活动里，建言的网民最小的7岁、最大的105岁。”黄守宏说，“对各方面的意见和建议，我们都逐条进行研究、反复斟酌，能吸收的尽量吸收。”
“你看，这就是我收到的中国政府网汇集的建言。”黄守宏翻开一本厚厚的本子，向记者展示。
他介绍，有一位昵称叫“小花老师”的网友提出一份标题为“关于小城市大班额严重的问题”的建议。对此，政府工作报告中就明确指出“抓紧消除城镇‘大班额’”。再如，有一位网友留言，标题是“希望国家能够提高大病医疗报销额度”。对此，今年的政府工作报告提出，“提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险。”因此，这个报告可以说是“上接天线，下接地气”，有广泛的民意基础。
对于报告的起草，黄守宏还透露了一个细节。为征求外国专家建议，国务院研究室会同国家外国专家局召开了外国专家建言座谈会，来自美国、德国、英国、澳大利亚、以色列、瑞士、日本等国家的13位知名专家，从国际视野和国际比较的角度，对中国政府的工作和政府工作报告起草提出了有益的意见和建议。
“专家们表示，作为一个政府的施政报告，像中国政府这样广泛征求各个方面的意见包括外国专家的意见，有针对性地制定政策措施，在世界各国是绝无仅有的，这反映了中国政府具有从善如流、从谏如流、包纳百川的气度。”黄守宏说，近年来国际上一直有人很疑惑，同样是面对极其严峻的挑战，为什么很多国家政府的施政目标一再落空，而中国政府制定的目标、提出的任务总是能够很圆满地完成，原因就在于有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有优越的中国特色社会主义制度。
中国的发展有温度，人民的幸福有质感
今年的政府工作报告给了大家哪些民生“大礼包”？
“政府工作报告在保障和改善民生方面提出了一系列实实在在、人民关切的重要举措，包括提高个人所得税起征点、启动新的三年棚改攻坚计划、居民基本医保人均财政补助标准再增加40元、强化民生兜底保障等。”黄守宏说，这充分体现了中国政府以人为本的施政理念和浓郁的民生情怀，也表明中国的发展有温度，人民的幸福有质感。
黄守宏介绍，在提高居民收入方面，今年提出增收和减负两手抓，覆盖了所有的社会群体，比如继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。合理调整社会最低工资标准。完善机关事业单位工资和津补贴制度，向艰苦地区、特殊岗位倾斜。提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负，鼓励人民群众通过劳动增加收入、迈向富裕等；在教育方面，提出了切实降低农村学生辍学率，抓紧消除城镇“大班额”，着力解决中小学生课外负担重问题；在住房方面，强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控；在方便群众办事和生活便利方面，政府工作报告提出深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”。
“总而言之，关于民生方面的问题，老百姓关注的事、期盼的事基本上都有回应、都有措施，可以说一个也没少。”黄守宏说。
“当然，我们要看到，我国毕竟还处于社会主义初级阶段，所以在保障和改善民生方面既要尽力而为，也要量力而行，要在发展的基础上逐步保障和改善，不能求一时痛快，不能吊高胃口、寅吃卯粮，必须可持续，这样才是从根本上维护群众的利益。”黄守宏强调。
来源：《光明日报》3月6日，原题为《承载期待 回应关切 汇聚力量——政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读报告亮点》