权威解读报告亮点：承载期待 回应关切 汇聚力量

“政府工作报告起草修改的过程不是一个文字推敲修改的过程，而是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的过程，也是一个社会参与、上下互动、统一思想的过程，也可以说是一个民主决策、科学决策的过程。”3月5日，在国务院新闻办举行的吹风会上，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏指出，今年的政府工作报告承载着国内外各方面的期待，充分体现了全国人民的共同意愿，汇集起推动中国更好发展的强大力量。

中国经济“内外兼修”“厚积薄发”“卓尔不群”“独领风骚”

在黄守宏看来，中国经济成就可以用“内外兼修”“厚积薄发”“卓尔不群”“独领风骚”四个词来描绘。

“中国经济增长的速度在国际上是领先的，在主要经济体中是最领先的，对世界经济的贡献达30%以上。”黄守宏说，更令人可喜的是中国经济内在的各种变化，包括结构的升级、质量和效益的提高、发展新动能的成长壮大、创新发展取得长足进步等，这些是管长期的、管长远的，能够推动中国经济持续健康发展。

黄守宏分析指出，这些年国际经济复苏乏力，国际金融市场起伏不定，国际贸易持续低迷，国内发展面临“三期叠加”矛盾，各种深层次矛盾和问题凸显，经济下行压力持续加大。

“在这种情况下，有两条路可以选择。一是延续过去的老路或仿效别人走的路，就是为了应对危机、稳定增长，采取刺激的办法、粗放的发展方式；二是从中国的实际出发走新路，通过改革创新来转变发展方式。中国政府以对历史、对人民、对未来高度负责的态度，选择了依靠改革创新这条路。”黄守宏说。

走这条改革创新之路，会遇到重重困难、障碍和风险，这也是国际上“唱衰”中国经济的声音产生的原因所在。

在黄守宏看来，中国凭着“咬定青山不放松”的韧劲，向世界、向中国人民交了一份漂亮答卷。

为什么中国能，为什么中国行？世界各国都在发问。

“因为中国人敢于直面挑战，有超强的韧性和耐力。”黄守宏说，“今后我们会继续走自己的创新之路、开拓之路，走出一条独具特色的创新发展之路。”

中国政府具有从善如流、从谏如流、包纳百川的气度

近两万字的政府工作报告，不仅凝聚着起草组的智慧，更回应着民众的关切和期待。

“今年对政府工作报告起草工作提出的意见和建议有数百万条，其中中国政府网的建言活动里，建言的网民最小的7岁、最大的105岁。”黄守宏说，“对各方面的意见和建议，我们都逐条进行研究、反复斟酌，能吸收的尽量吸收。”

“你看，这就是我收到的中国政府网汇集的建言。”黄守宏翻开一本厚厚的本子，向记者展示。

他介绍，有一位昵称叫“小花老师”的网友提出一份标题为“关于小城市大班额严重的问题”的建议。对此，政府工作报告中就明确指出“抓紧消除城镇‘大班额’”。再如，有一位网友留言，标题是“希望国家能够提高大病医疗报销额度”。对此，今年的政府工作报告提出，“提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险。”因此，这个报告可以说是“上接天线，下接地气”，有广泛的民意基础。

对于报告的起草，黄守宏还透露了一个细节。为征求外国专家建议，国务院研究室会同国家外国专家局召开了外国专家建言座谈会，来自美国、德国、英国、澳大利亚、以色列、瑞士、日本等国家的13位知名专家，从国际视野和国际比较的角度，对中国政府的工作和政府工作报告起草提出了有益的意见和建议。

“专家们表示，作为一个政府的施政报告，像中国政府这样广泛征求各个方面的意见包括外国专家的意见，有针对性地制定政策措施，在世界各国是绝无仅有的，这反映了中国政府具有从善如流、从谏如流、包纳百川的气度。”黄守宏说，近年来国际上一直有人很疑惑，同样是面对极其严峻的挑战，为什么很多国家政府的施政目标一再落空，而中国政府制定的目标、提出的任务总是能够很圆满地完成，原因就在于有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有优越的中国特色社会主义制度。

中国的发展有温度，人民的幸福有质感

今年的政府工作报告给了大家哪些民生“大礼包”？

“政府工作报告在保障和改善民生方面提出了一系列实实在在、人民关切的重要举措，包括提高个人所得税起征点、启动新的三年棚改攻坚计划、居民基本医保人均财政补助标准再增加40元、强化民生兜底保障等。”黄守宏说，这充分体现了中国政府以人为本的施政理念和浓郁的民生情怀，也表明中国的发展有温度，人民的幸福有质感。

黄守宏介绍，在提高居民收入方面，今年提出增收和减负两手抓，覆盖了所有的社会群体，比如继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。合理调整社会最低工资标准。完善机关事业单位工资和津补贴制度，向艰苦地区、特殊岗位倾斜。提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负，鼓励人民群众通过劳动增加收入、迈向富裕等；在教育方面，提出了切实降低农村学生辍学率，抓紧消除城镇“大班额”，着力解决中小学生课外负担重问题；在住房方面，强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控；在方便群众办事和生活便利方面，政府工作报告提出深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”。

“总而言之，关于民生方面的问题，老百姓关注的事、期盼的事基本上都有回应、都有措施，可以说一个也没少。”黄守宏说。

“当然，我们要看到，我国毕竟还处于社会主义初级阶段，所以在保障和改善民生方面既要尽力而为，也要量力而行，要在发展的基础上逐步保障和改善，不能求一时痛快，不能吊高胃口、寅吃卯粮，必须可持续，这样才是从根本上维护群众的利益。”黄守宏强调。

来源：《光明日报》3月6日，原题为《承载期待 回应关切 汇聚力量——政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏解读报告亮点》