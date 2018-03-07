在沪外资银行 助力一带一路

晨报记者刘志飞报道 3月1日，上海银监局组织召开“一带一路”在沪外资银行和代表处座谈会，辖内48家外资银行和外国银行代表处参会。

会上，上海银监局相关负责人就“创新监管互动机制”和上海自贸区银行业改革创新情况进行了介绍，鼓励外资银行站在中国高质量发展和改革开放的前沿，把握好当前各项政策红利。来自美国、英国、日本、荷兰、新加坡、菲律宾、沙特阿拉伯、科威特等国家的9家外资银行和外国银行代表处分别就自身及其寻求集团内联动，共同支持“一带一路”项目建设的成功经验进行了交流。

与会代表认为，在沪外资银行可以发挥自身优势，从以下三方面着力，合力构筑推进“一带一路”建设的利益共同体：一是要把握好中国全面对外开放的历史机遇，加大对华投资力度，更深度地参与中国金融市场。在中国改革开放40周年之际，应充分调动母行和自身的资源，发挥专业特长，助力我国加快构建更高层次的开放经济。二是要主动发挥“一带一路”机构全球网点的优势，助力中资企业和人民币双双“走出去”。各外资银行之间应加强合作，主动联合中资银行，合力推进“一带一路”建设，在继续做好服务在华中外资企业的基础上，一方面引导境外母国企业或母行客户来华展业，另一方面通过“内外协同、同业合力”的形式，为“一带一路”建设提供全方位的金融服务，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台，助力中资企业和人民币的国际化。三是要充分利用好上海银监局的“创新监管互动机制”。通过该机制，上海银行业金融机构目前已累计提出创新试点对接申请近60项，获得监管评估通过的项目共34项，其中外资银行试点项目7项，占比为20.6%。