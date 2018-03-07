银行理财净值化转型迫在眉捷

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

“随着监管要求的明确，未来极大可能90%以上的银行理财产品将转型为净值型产品”。普益标准近日发布的报告认为，银行理财的净值化转型已迫在眉睫，未来银行理财产品同质化现象将明显减弱。此外，银行系净值型产品仍将保留银行类理财产品风险偏低、收益相对稳定、流动性选择多样化的特点，足够满足中低风险偏好投资者的需求。

全国性银行领先一步

2017年11月17日，央行发布了横跨各类型金融机构的纲领性文件《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，对以往分业监管的资管领域进行了一次重大革新。其中产品净值化转型的要求更是凸显了监管对当前预期收益模式在风险管理方面的审慎态度，银行理财的净值化转型已迫在眉睫。

事实上，近两年银行理财产品净值化转型已经如火如荼地展开。据普益标准统计，从2017年净值型产品的发行情况来看，全国性银行（包含国有大型银行及全国性股份制银行）对行业发展方向更为敏锐，基本都对净值化产品进行了提前布局，在18家全国性银行中有17家已推出净值型产品； 相比而言，城市商业银行由于发展方向的不同，推动产品净值化的力度有明显的差异。在2017年全年，有净值型理财产品在售的城市商业银行数量为25家，相对于城商行的总数量占比偏小；农村金融机构由于理财业务起步相对偏慢，大多数银行的人才培养较难跟上行业发展步伐，发行净值型产品的银行数量仅为6家。

普益标准研究员魏骥遥表示，产品净值化转型对于银行的主动管理能力提出了更高的要求，预计在转型后较长的一段时间内，各家银行由于自身管理能力及优质资产供给的差异，将促使产品同质化现象明显减弱。

净值型产品也可风险偏低

普益标准研究员表示，银行系净值型产品仍将保留银行类理财产品风险偏低、收益相对稳定、流动性选择多样化的特点，足够满足中低风险偏好投资者的需求。

从收益角度来看，净值型产品可能会将部分风险让渡给投资者，促使此类产品的投资空间更大，整体平均收益表现或将呈现多样化表现。即在市场环境较好时收益更高，而在市场环境较差时，收益不及目前产品表现。同时根据资产标的不同、估值方式差异，不同类型的净值型产品收益表现上也可能有所差异。如主要采用摊余成本法估值的产品，整体收益将更加平稳，更符合风险厌恶型投资者的需求。但整体而言，随着刚性兑付打破，理财投资风险将逐步转移至投资者身上，银行投资的空间将更大，产品收益或将有所提升。

从流动性角度来看，净值型产品仍然分为封闭式及开放式两种类型，投资者可根据自身的流动性需求选择相应类型的产品。

从风险角度来看，净值型产品的风险变化主要体现在其估值方式上。由于目前监管层对于资管新规中“公允价值原则”的补充定义仍未出台，因此摊余成本法仍然是主流的估值方法。基于此方法估值的净值型产品，其净值波动幅度较小，整体收益较为稳定。不过从监管打破“刚性兑付”的决心来看，很可能会限制银行通过摊余成本法达成产品保本保收益的可能。相对于成本法，采用公允价值法估值的净值型产品整体风险更大。不过基于投向偏好、客户特性、声誉管理等因素考虑，即使采用公允价值法估值，相对非银金融机构，商业银行对理财产品净值波动的承受能力也相对更弱，因此，可以预计净值型理财产品的投资模式仍将以稳健为主，整体收益波动不会过大。

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净值型理财须加强投资者教育

随着监管要求的明确，未来极大可能90%以上的银行理财产品将转型为净值型产品。普益标准研究员魏骥遥表示，理财产品净值化后，客户承受的风险必然趋于上升。这也迫使银行需要在调整期内解决净值型产品发行所面临的一系列问题，如系统建设、估值方式等，但最大的问题仍然是投资者教育。

从普益标准对市场的观察及与行业的交流情况来看，银行理财的客户多为风险厌恶型投资者，且部分客户的风险厌恶程度相对极端，不仅不能承受资金亏损的情况，甚至对于收益波动也不太接受。因此在净值型产品推出之际，银行需要投入大量的人力物力在投资者教育上，引导投资者逐步适应收益趋于变动的净值型产品。同时银行也需要增强主动管理能力，尽量降低净值的波幅，与基金类产品形成错位的客户定位，避免市场占有率的下滑。

从目前市场表现来看，大多数银行发行的净值型产品采用“摊余成本法”对资产进行估值，基本保证了收益的平稳上行表现，但即使是这样，在收益没有明显竞争优势之时，投资者对于这类新兴产品的接受程度仍然较低。在“刚性兑付”打破，产品不再保本保收益后，未来理财市场的竞争方式将会从单纯的价格比拼转变为创新能力及主动管理能力的竞争，无论是大型银行还是中小型银行均应挖掘自身的禀赋优势寻找适合自身的差异化发展路径。