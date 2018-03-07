张佳昺

又是一年奥斯卡颁奖。

没看颁奖典礼，刷了下朋友圈，看看有多少人在转发相关内容。一个直观的感受是，朋友圈中谈论奥斯卡颁奖的人好少，关注度陡降。

“这是中国人民看国产电影高兴，再也不关心好莱坞风向标了？”这个假设在我脑中一闪而过。后来才发现，以为是中国人民不爱奥斯卡，实在是幼稚了——其实是所有人都不爱啊。

是的，根据最新的调研数据，今年的奥斯卡，全美的收视率也不过2650万人，而在2014年，收视率还有4370万——不过四年时间，1720万观众就这么流失了。

原来，美国人民和我们一样，都不爱看奥斯卡啊。

其实，放在互联网崛起的背景下，这或许是“去中心化”下的必然趋势，所有万众瞩目的颁奖、大事件的权威性和影响力都在下降，据说，美国人民对格莱美的热情，也是逐年下降，而我们的春晚，收视率下降是有年头了。

曾几何时，我们是多么信赖媒体以及重要颁奖礼的推荐，奥斯卡颁奖一出，那些电影就一时洛阳纸贵，爱好者不补课是断然不行的。在没有互联网尤其是没有移动互联网的时代，我们获取资讯的主要来源就是媒体、颁奖礼。就像在过去，你想知道哪一部外国电影好看，除了和盗版碟小贩及消费者多多交流以及少数的电影杂志外，就没有太多的渠道了。在这样的前提下，奥斯卡的颁奖推荐，自然是每年的一次盛宴，不看不行啊。

但是，此时此刻，当我们谈论一部电影的时候，我们在谈哪里的推荐？

在外国网站混得多的小资一流，自然会说IMDB 评分，而看国内的，当然首先是言必称豆瓣评分，这些年应该还会加上知乎或者猫眼评分等。有这些每天更新随时可以看到的推荐，又何苦一年等一回，等奥斯卡的颁奖？

更何况，看电影，本身是一件很私人的事情，每个人都有自己的偏好，关注奥斯卡其实就等于将个人的偏好交给电影艺术与科学学院那些有限的评审们——这些年奥斯卡评委之小众偏执，更让这样的“交托”变得更为无趣。

与之相比，IMDB、豆瓣、知乎，这些去中心化、由普通人打分推荐的平台，虽然缺乏了权威性，但也因此多了许多个性，我们可以找到与自己“臭味相投”的用户，通过关注他们的推荐，来发现真正符合自己需求的电影。

毕竟，奥斯卡不是诺贝尔。诺贝尔是高高在上的科学评奖，得奖与否只看对科学的贡献，普通受众是否认同知晓毫无关系——大多数普通人都未必会懂诺贝尔得奖的理论。但奥斯卡颁奖的电影，绝大多数是商业电影，都是拍给普通人看的。对我等普通观众，作为吃瓜群众，通过同样的普通人获得推荐，显然比跟着奥斯卡看电影更合理。

奥斯卡的失宠，未必是一件坏事，这或许是有了移动互联之后，又一次庶民的胜利。如果互联网的去中心化格局不变，奥斯卡的观众，恐怕还将越来越少，随风而逝。