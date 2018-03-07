《水形物语》讲述跨物种爱情故事，导演托罗展现爱的伟大-就是要颠覆“好人制服怪兽”的套路

晨报记者 陆乙尔

刚刚在奥斯卡上斩获最佳影片等四项大奖的奇幻爱情电影《水形物语》将于下周五在内地上映。作为墨西哥导演吉尔莫·德尔·托罗“暗黑童话三部曲”的终结篇，这部热门作品讲述的是两栖怪物和聋哑女子的爱情故事，“带点迷幻音乐、带点悬疑惊悚”也是导演擅长的风格。

影片被影迷解读出了多层次的寓意，不过在吉尔莫·德尔·托罗眼里，《水形物语》不是一部愤世嫉俗的影片，他想要展现的是爱的伟大。“我以我理解的那种方式去描写爱情。你与某人坠入爱河的一刻，并非是你看着某人，他/她喜欢上了你，而是他/她看着你，你存在于他/她眼中的那一刻。”

故事 “怪物反过来改变拯救者命运”

影片设定于1960年代即美苏冷战时期。聋哑人伊莉莎（莎莉·霍金斯饰）在一个政府机构担任清洁工，意外和同事发现了最高机密实验——披着鳞皮的水陆两栖生物。由于无法忍受实验室对怪物的折磨，伊莉莎开始偷偷拜访这位怪兽，两人逐渐发展出感情，于是她决定帮怪物逃出实验室。

早在1990年代，吉尔莫·德尔·托罗就萌生了这部影片的灵感。当时他设想的故事和现在有些不一样，讲述的是一群探险者在亚马逊丛林中偶然发现一只友好的两栖怪物。几年前这个故事最终成型，制作人丹尼尔·克劳斯对他讲述了自己的创意：一只两栖怪物被关在秘密政府研究所里，那里的一个清洁工和怪物成为了朋友。

于是两人一拍即合，随之而来的烦恼，就是如何在怪物电影的套路中寻找新意。

托罗找到的答案，便是“拯救”——“怪物挟带着女孩，通常这代表着毁灭。而在这部电影里，当他挟带着她时，这是非常美丽的一幕。我要讲的是怪物反过来改变拯救者命运的故事。”

设定 变革时间点适合远古生物登场

童话故事往往都发生在非常时期，托罗也特别选择了冷战时期1963年这个特殊时间点。

对于这个选择，托罗解释道：“那时正是美国梦幻时代的末端。越南战争正在进行，肯尼迪即将被刺杀，所有人都认为未来会很美好。我认为这是一个变革的时间点，是一些远古的、原始的、精神上非常强大的生物非常合适的登场时机，像片子里那些政府实验室的工作人员也会非常残暴。”

拍过《潘神的迷宫》《魔鬼银爪》《地狱男爵》《环太平洋》等作品，怪物题材对于托罗来说驾轻就熟，而奇幻故事联系现实也是他的拿手好戏，“童话故事往往来自于那些饥荒、战争、瘟疫盛行的时代。起初它们不是为了孩子们而创作的，它们口口相传来传递知识，讲述的是高贵力量的堕落或是重铸。”

在托罗看来，童话故事叙事可以简单分为强调现状与颠覆现状两类，而他想要的是颠覆，所以“衣冠楚楚的好人主角，也是实验室负责人，最终制服失控怪兽”这样简单类型片的故事从来不在他的选择列表里。托罗想到以前自己总是站在特工的角度讲故事，因此在《水形物语》里，他选择了小人物——哑女清洁工这个“小透明”与怪物的相遇，才引发了随后的惊心动魄。

角色 “小透明”通过爱认识自己

影片女主角莎莉·霍金斯曾参演《帕丁顿熊》《哥斯拉》《蓝色茉莉》等影片，实际上在托罗写剧本时，他心中就已经把霍金斯设定为伊莉莎的饰演者。巧合的是，在筹备期间，托罗还得知霍金斯自己也在写一个故事，主角是一个对自己人鱼身份全然不知的女人。

在托罗眼里，“透明人”伊莉莎干着地球上最卑微的工作，没办法说话，那些位高权重的“重要人士”从来都对她视而不见。而在《水形物语》的中段，有一场戏她肆无忌惮地表达了对于怪物的爱。 “他看着她，没有任何诉求，他只是很高兴看到她。很多童话中的冒险，都和人物本质的认知有关，这些童话让你从各个角度认识自己，你还会通过其他人的眼睛来认识你自己。”

饰演怪物的则是托罗的老搭档道格·琼斯，他以扮演科幻或恐怖电影中的各种非人类角色而成名。在《地狱男爵》里，他是有着淡绿色皮肤的鱼人，在《潘神的迷宫》里又化身半人半羊的山林畜牧之神。这一次，琼斯扮演的这个两栖怪物花了托罗三年时间才敲定最终设计，“我先花一年时间来设计这个怪物，之后才去制作它的粘土泥塑模型，我们雇了三位雕塑家，一刻不停地工作，接下来做了好几次上色工作。我希望当观众某一刻会发现，他们在电影里看到的不是一只怪物，而是一个角色。”

[链接] 豆瓣评分不敌《三块广告牌》

刚刚在奥斯卡上斩获四项大奖，又即将在内地公映，《水形物语》的期待度非常高，目前豆瓣上已有超8万人点击了“想看”按钮，超过档期接近的漫威新作《黑豹》一半多。

不过，目前《水形物语》豆瓣7.4的评分低于正在上映的另一部奥斯卡获奖作品《三块广告牌》8.7分的成绩。从目前网上评价来看，许多影迷认为前者的暗黑成人童话仍然略显老套，尽管影片的制作技巧与视觉呈现值得夸赞，但无法掩盖内涵的平庸与单薄。

而对于导演最想展现的爱情故事，网上评价也呈现两极分化的态度。有人很喜欢这段童心未泯、浪漫至极的爱情，“所有边缘人拥抱在一起就能对抗黑暗世界，真的很难不被感动。”也有人认为，跨物种的感情线产生基础没有铺陈好，之后又过于煽情，同时，怪物、哑女、黑人等人物脸谱化也难以避免。