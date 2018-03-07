“史上最强春节档”拉开电影2018年大幕-票房单月破百亿 影视股贫富大如天

晨报记者 曹西京

春节已过，影市依然火爆，《红海行动》票房突破30亿元，加之《唐人街探案2》的31亿元，国内首次出现两部电影同一档期突破30亿元。在“史上最强春节档”拉开中国电影2018年大幕后、2月中国电影票房单月破百亿，达101.4亿元，刷新月度纪录，影视股迎来春天。但从业绩快报和预告等看，影视股依然苦乐不均，部分公司高奏凯歌的同时，一些公司还在为当初高价收购的影视资产“买单”，业绩不振。

票房大好多公司受益

9914家影院、53824块银幕、年产票房超过500亿元……中国电影市场规模已经稳居世界第二，银幕总数全球第一。国家新闻出版广电总局副局长张宏森预计，2020年中国将成为世界第一大电影市场。

今年来两部电影票房大卖，利好多家A股公司。早在2月26日晚间，捷成股份就公告，公司旗下全资子公司参与投资、联合出品的电影《红海行动》在中国大陆地区上映10日，累计票房收入已超过21.1亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司在电影《红海行动》 中的投资比例为5%，截至2018年2月25日，公司来源于该影片的营业收入不低于4000万元。

《红海行动》由博纳影业主导出品，总投资5亿元。按照内地票房分账体系，一般一部影片的票房里，制片方拿到的收入约占三分之一，这意味着票房达到15亿元时，《红海行动》制片方就已经回本了。如今票房超过30亿元，有分析师认为，如以39.96亿元简单估算，捷成股份在《红海行动》中的累计票房分账将达到7000万元以上，贡献净利润4000万元左右。捷成股份2017年实现营业收入43.15亿元，同比增长31.63%；归属于上市公司股东的净利润12.50亿元，同比增长30.02%。公司称，影视内容和版权运营相关业务进展和整合较顺利，对业绩增长有较大贡献。同时预计2018年1-3月归属上市公司股东的净利润1.90亿至2.14亿，同比增长60%至80%。

《唐人街探案2》 则利好光线传媒和文投控股。前者2月28日晚公告，截至2月27日24时，影片《唐人街探案2》在中国大陆地区上映12天，票房已超过28.01亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%，公司来源于该影片的营业收入约3700万元至4800万元。光线传媒2017年实现营业收入18.70亿元，同比增长7.98%；归属于上市公司股东的净利润8.18亿元，同比增长10.38%。从净利润含金量看，光线传媒好于竞争对手华谊兄弟，其2017年非经常性损益占净利润比例仅20%多，主要是增持猫眼、转让捷通无限股权、减持天神娱乐股票的投资收益等。

3月5日晚，文投控股披露，截至3月4日，公司来源于《唐人街探案2》 的营业收入超过4000万元，投资该影片最终产生的利润预计3000万元左右。

华谊兄弟去年也一反2016年业绩下滑颓势，实现归属于上市公司股东净利润8.28亿元，同比增长2.5%：实现营业收入38.71亿元，同比增长10.49%；影视板块是公司业绩主要推动力。2017年华谊兄弟影视娱乐板块实现营业收入32.80亿元，较上年上升了28.04%，其《摔跤吧！爸爸》、《芳华》、《前任3：再见前任》 三部电影均突破10亿元票房。

仍有公司陷入亏损

就在影视股一片欢欣时，仍有公司陷入亏损，如富春股份去年净利润亏损1.72亿，同比下滑256.95%； 华谊嘉信亏损4540万元，同比下滑134.60%等，一些公司前几年大举收购的影视资产成为业绩拖累。

共达电声去年实现归属于上市公司股东的净利润亏损约1.73亿元，同比下降1058.43%。这是公司上市以来的首次亏损，主要原因为计提资产减值损失增加。原本试图通过押宝影视资产谋求转型，不料却踩雷。由于投资的西安曲江春天融和影视文化有限公司出现重大经营变化，共达电声对相关可供出售金融资产6000万元全额计提减值，并对春天融和担保代偿款本息合计5127.275万元全额计提减值准备。两项相加，投资春天融和让共达电声2017年净利润损失超过1.1亿元。

中科新材也类似，2017年度归属于上市公司股东的净利润226.23万元，同比下降91.91%。主要系公司对厦门金英马影视传媒股份有限公司可供出售金融资产全额计提减值准备。中科新材对持有的金英马影视股权计提减值损失7725万元，加上2014年已经计提的1.41亿元，公司对金英马影视的2.19亿元投资已全部计提减值准备。目前金英马影视资金枯竭，人才流失，法人代表官司缠身，项目推进成为空谈，濒临破产。公开资料显示，2014年中科新材收购自然人滕站所持有的金英马影视26.5%股权，收购当年因金英马影视归属于母公司的净利润未达到转让协议中的业绩承诺，上市公司就巨亏1.22亿元，也是2009年上市以来的首次亏损。

业内人士分析，2017年传媒板块监管趋严、融资不畅，并购也基本停滞，上市公司主要靠内生增长，不再是前些年通过并购来做大业绩，部分并购后遗症开始显现，优质公司更有竞争力。