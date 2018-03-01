业绩预告亮相　车企表现天壤之别-补贴一减，多家车企业绩立即滑坡

晨报记者 林劲榆

当年上汽旗下的桑塔纳和一汽夏利旗下的夏利均是老三样的成员，风光一时，如今，两家车企业绩却是天壤之别。

截至2月底，大部分车企已经发布了2017年业绩预告，上汽以342亿元的净利润蝉联国内最赚钱车企，而夏利则式微，成为国内汽车业“亏损王”。

一汽夏利领衔亏损王

一汽夏利无疑是上市车企中最为悲催的。根据业绩预告，2017年，一汽夏利亏损金额最大，预计亏损约16.05亿元-16.85亿元，同比下跌1088.7%-1138%。一汽夏利解释称，亏损的主要原因是产品结构调整尚未完成，现产品的产销规模低，盈利能力较弱。同时，其还表示因2016年公司转让了天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权，持股比例降低，投资收益也有所减少。2017年，一汽夏利全年累计销售新车2.7万辆，同比下降26.4%。

曾经的明星车企海马汽车也加入了亏损大军，并且出现了巨亏。海马汽车预计2017年度归属上市公司股东的净利润亏损9.4亿-10.4亿元，而上年同期盈利2.3亿元，同比大跌508.7%-552.2%。2012-2016年，海马汽车净利润合计达到10.5亿元。这意味着，海马汽车直接把5年来的净利润全赔光了。

海马汽车表示，业绩的大幅预亏主要是在汽车销量同比大幅下滑。2017年全年海马汽车累计销售量仅14万辆，同比下降35.13%，与年初定下的30万辆销量目标相距甚远。

力帆汽车虽然仍然盈利，但是却是靠卖资产实现的，汽车业务也是每况愈下。根据业绩预告，2017年归属于上市公司股东的净利润增加6000万元到1亿元，不过，业绩大幅增长主要系非经营性损益的影响。2017年12月，其通过出售力帆融资租赁（上海）有限公司51%股权予以转让，获取投资收益约1.95亿元，对净利润的影响为1.65亿元。扣除此因素后的2017年净利润预计为-2300万元到1700万元，同比减少133.17%到84.74%；扣非后净利润则预计为-2.29亿元到-1.89亿元。

从其近几年业绩能够发现，2015-2017年力帆主营业务连续三年亏损，只能依靠卖房子、卖地、卖资产来维持业绩增长。

都说补贴减少是主因

同样日子过得不轻松的还有长城汽车、江铃汽车、江淮汽车、中通客车等车企，它们2017年归属上市公司股东的净利润同比下滑幅度都在50%左右。

刚刚携手宝马的长城汽车却面临一份相当糟糕的成绩表。长城汽车披露信息显示，预计2017年度归属于上市公司股东净利润为50.3亿元，同比减少52.28%，遭遇腰斩。对此，公司两大高管自罚年薪，其中董事长魏建军自罚年薪300万元，长城汽车总裁王凤英自罚年薪200万元。

除此以外，江淮汽车预计2017年属于上市公司股东的净利润为4.83亿元，比2016年同期减少58%；江铃汽车2017年的净利润仅为6.9亿元，相比去年同期下滑近五成。中通客车2017年实现归属于上市公司股东净利润为1.7亿-2.3亿元，同比下滑70.98%-60.75%。

对于业绩下滑的主因，长城汽车和江铃汽车均表示，是由于2017年促销费用、研发费用的上升影响到公司收入及毛利率水平。江淮汽车在传统车领域，销量大幅下滑接近四成，即便是异常火爆的 SUV 市场，也只销售12.13万辆，同比减少15.42万辆，新能源车及未来与大众的合作才是江淮汽车最值得期待的项目。

值得注意的是，中通、江淮等多家车企均表示，业绩下滑的主要原因之一就是国家新能源客车补贴减少。