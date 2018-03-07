晨报记者 韩益忠

昨日早盘，沪指震荡走低，不过独角兽概念股继续走强，昆药集团、天华超净和综艺股份等开盘涨停，信邦制药开盘涨8.72%，众生药业开盘涨4.07%，上午大盘总体呈现冲高回落状，午后沪指在大多数银行股拉升下快速放量走高，中小创则震荡回落，此涨彼落格局分明。

沾上“独角兽”就涨

被称为医药界的“华为”、“最贵新药研发公司”的无锡药明康德新药开发股份有限公司已披露了《招股说明书》，回“A”之旅提速。A股上市公司中，昆药集团、信邦制药均通过常州平盛股权投资基金合伙企业参股上海金药投资管理有限公司，而上海金药为无锡药明康德主要发起人。另外，综艺股份旗下神州龙芯推出了具有完全自主产权的龙芯CPU-IP核，彻底改写了中国信息科技“有芯无核”的历史，是被市场忽视的国产芯片独角兽。

富士康概念股走俏

本周最重要的事儿之一，莫过于3月8日（周四）富士康A股IPO 即将上会。从第一次预披露招股书到上会，富士康只用了短短一个月，堪比火箭发射。

从昨日盘口看，富士康概念股表现确实抢眼，居于概念板块涨幅榜第二位。板块个股中，华东科技、安彩高科涨停；京泉华、宇环数控、东尼电子等纷纷跟涨。

捕捉市场新热点

昨天特钢、粤港澳、草甘膦、超导概念、保险、证券、煤炭、医疗保健、有色等板块表现强劲；酿酒、工业互联网等概念股则有一定回落。目前龙头成长股的盈利和蓝筹股估值水平的匹配度正在靠拢，市场风格和上行路径渐趋均衡和统一。

短线操作上，本周机构开始围绕“两会”的政策性新闻捕捉市场热点，所以虽然技术上不少个股存在指标背离的情况，但连续好几个交易日都是盘中走弱再回升，始终有接盘资金托着，这点在创业板上特别明显，昨天创业板报收高位十字星，接下来背离走势应该会得到一定程度修复。总体上，经济数据平稳增长有利于做多逻辑延续，而上市公司业绩增长带来的结构性机会，不但会延续做多行情，也使得价值股和成长股交替演绎成为可能。