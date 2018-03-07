操盘工作室-顺应变化

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

据媒体统计：剔除2017年新上市的企业，目前有30家上市公司自上市以来从未分红。值得注意的是这些企业上市日期较早，有24家公司在1990年至2000年之间上市，有6家企业上市期在2000年至2010年之间。

在坚持不分红的同时，这些公司从资本市场上多有融资，有的融资额度超过百亿元。数据显示，自上市以来截至2018年2月19日，30家“铁公鸡”从资本市场借助IPO、增发、配股这3种形式共融资604.6亿元。其中，融资总额超过100亿元的有2家，分别是天海投资、德展健康，融资额分别为123亿元和100亿元，融资额度在10亿元至100亿元的有11家，融资总额度在10亿元以下的有15家。

“目前上市公司能够做到慷慨分红的，主要集中在银行等盈利能力较强的行业，而那些还处于成长阶段的企业，往往经营和业绩并不具备稳定、持续的分红能力，当然，有的上市公司发行人和股东本身就不重视现金分红，而这方面的有关现金分红的监管政策又缺乏系统性指导，于是就出现了铁公鸡层出不穷的局面。”高智道。上市公司在经营业绩不佳、未达到分红条件或存在正当理由不能分红时，市场是可以理解的，但坚决反对那些具备现金分红条件、却无任何正当理由而不进行现金分红的行为。

“其实，对‘铁公鸡’的监管，从2017年就开始纳入监管视野了。从那时起，上市公司分红机制就逐步成为常态化监管的一部分，并形成倒逼式问询模式，深究经营动态。最近这段时间，沪深交易所连续发出的监管问询中，就有督促‘铁公鸡’现金分红的。”郁教授道。日前上交所召开了“上市公司现金分红专项说明会”，将现金分红问题全面置于聚光灯下。

“据我所知，日前就有一家上市公司本来准备送转股份的，结果交易所进行了窗口指导改成了现金分红，该股不知道是不是受此影响最近一直在下跌调整之中。”高智说。市场在变化，不仅上市公司要适应，投资者也要顺应这种改变，不是只有送转股才是利好。

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