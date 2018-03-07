城事|商务楼楼道内违规吸烟投诉增多

本市“最严控烟令”满一周年，多部门开展联合执法





汇景苑小区物业控烟督导人员在楼道内进行巡查 /晨报记者 朱影影

晨报记者 潘文

今年3月1日，《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案贯彻实施一周年。昨日，上海市健康促进委员会办公室联合区卫计委、区市场监管局、区商务委、区卫生监督所、区爱卫健促中心、控烟志愿者在徐汇区和浦东新区开展多部门联合执法检查活动，相关工作人员对部分住宅小区、商务楼、餐饮场所和写字楼办公区域进行了执法检查。结果显示，徐汇区一商务楼内无明显控烟标识和投诉电话，责令限期改正；浦东新区一写字楼内发现烟具，责令限期改正，拟处罚款。

商务楼控烟执法取证难

“您好，我们是区卫监所过来检查控烟工作的，请出示一下你们的控烟工作记录。”昨日上午，联合执法工作人员前往徐汇区一家商务楼进行检查。刚走进大厅，执法人员就发现楼内没有张贴醒目的控烟标识和投诉电话。物业管理人员表示，电梯内有张贴标识，但当执法人员跟随物业前往电梯检查后，发现货梯内没有控烟标识，电梯内也只有一个不清晰的小标识。随后，执法工作人员对相关物业管理人员进行了约谈，并责令其限期整改。

餐厅、棋牌室、网吧一直是控烟监督执法中的“老大难”。市12345市民服务热线公布的数据显示，控烟问题涉及的公共场所区域主要包括餐厅、棋牌室、网吧、酒店、商场、医院等。但随着《上海市公共场所控制吸烟条例》修正案的实施，控烟范围进一步扩大，明确“室内公共场所、室内工作场所、公共交通工具内禁止吸烟”后，和商务楼、写字楼有关的违规吸烟投诉也多了起来。

记者从徐汇区健促办了解到，在去年徐汇区健促办接到的700多起控烟投诉中，和商务楼宇、写字楼、综合类商场等相关的投诉大约占了七成。全面控烟实施后，很多人开始转移到楼道和洗手间吸烟，等其他人发现烟味或者烟蒂时，吸烟的人已经找不到了。此外，商务楼内很多都是同事、熟人，市民更倾向于选择电话投诉。

徐汇区卫监所科长石群益介绍说：“在针对商务楼、写字楼的控烟执法中，目前遇到的主要难点问题就是‘取证难’。抽根烟的时间很短，接到投诉举报后，工作人员会立即行动，但等执法人员赶到的时候，现场就只剩下烟蒂了。在之后的工作中，我们会继续加强宣传、加强执法，同时也希望有更多的市民能够加入监督行列，发现问题后及时劝阻。”

小区居民投诉保安抽烟

2月9日上午，徐汇区卫监所接到了区健促办打来的电话，“有居民投诉陕西南路888弄汇景苑小区内有保安在一楼大厅吸烟，有时在电梯、楼道里也会闻到烟味。”接到投诉后，徐汇区卫监所相关工作人员立即前往该小区进行突击检查，发现某楼栋保安室内放置了烟灰缸。随后，执法人员对该小区的物业管理人员进行了约谈、罚款并要求立即整改。

昨日，多部门联合执法工作人员对该小区进行了回访。记者在现场看到，该小区的物业办公室内张贴了多处醒目的控烟标识，同时在墙上张贴了“公共场所禁烟宣传”标语。烟灰缸也已经被撤走，楼栋大厅和保安室内已经闻不到烟味，仅在墙角和柜子的夹缝中发现一枚陈旧烟蒂。汇景苑小区的物业副经理仲先生说：“接到整改通知后，立即加强了控烟工作，安排了控烟督导，每天进行巡查，一旦发现有在楼栋内吸烟的马上劝阻，并在开会的时候进行科普宣传。接下来会继续加强巡查。”

《上海市公共场所控烟状况（2017年度）》中的数据显示，居民小区内的违规吸烟行为正在不断减少。某小区物业管理人员告诉记者：“‘控烟’ 前接到过几起居民因吸烟问题闹到物业的情况，比如说有人站在阳台上吸烟，烟灰、烟蒂掉到楼下的，现在这种情况基本没有了，我们的保安室里也张贴了禁烟标识。”

鼓励市民劝阻违规吸烟者

记者从市健促办了解到，执法周开展以来，截至3月5日17:30，全巿拟立案处罚并处罚款的场所有17家，拟罚款总额30000元；其中，卫生监督2例、拟罚款4000元，市场监管3例、拟罚款9000元，文化执法8例、拟罚款13000元，公安治安4例、拟罚款4000元。拟立案处罚并处罚款的个人有3名、拟罚款总额250元； 其中，卫生监督处罚2例，罚款200元；文化执法处罚1例，罚款50元。

上海市健康促进委员会办公室透露，有效控烟需要全社会共同参与，既要有执法部门的控烟执法，也需要商家、物业等加强管理，同时还需要市民积极地进行监督劝阻。继续做好“控烟三步法”，第一步主动劝阻，遇到违反条例、在禁烟区域抽烟的人群，市民首先应主动上前劝阻； 第二步要求场所经营管理者制止，如果主动劝阻无效，市民可找到场所经营者，后者有义务制止违法吸烟者；第三步拨打举报电话，如果以上劝诫没有作用，市民可拨打12345举报。