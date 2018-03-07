首份8年乳腺癌患者生存率报告披露：-乳腺癌5年总生存率达97.9%

乳腺癌原位癌5年总生存率达97.9%，II期和III 期5年平均生存率分别为75%和61%。平均发病年龄约45岁。

记者 陈里予

晨报讯 乳腺癌被称作“红颜杀手”,占据女性恶性肿瘤发病率首位。昨天，复旦大学附属肿瘤医院发布了首份2008年到2016年，8年乳腺癌患者生存率报告披露，并未出现社会上一直甚嚣尘上的乳腺癌年轻化。目前，中国大城市乳腺癌平均发病年龄依旧在45岁左右，较欧美发达国家年轻10岁左右。

统计数据显示，乳腺癌原位癌5年总生存率可以达到97.9%，只需手术无需后续的放化疗，便能实现完全治愈。II期和III期患者5年平均生存率分别为75%和61%。

中国大城市女性乳腺癌发病率呈现两个显著的发病高峰。肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏教授强调，在肿瘤医院乳腺外科住院治疗患者平均年龄50.8岁，绝经前患病女性和绝经后患病女性比例分别为51.8%和48.5%。临床上绝经后患者比例有所增加，越来越趋同于欧美发达国家发病谱。预计到2030年，中国大于等于65岁乳腺癌患者比例将占到乳腺患者总数的27.0%。

复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科2017年共完成治疗病例数5343例，几乎承担上海一半的乳腺癌治疗患者服务量。从医院肿瘤预防部发布的8年随访数据发现，肿瘤医院乳腺外科8年间病患数增长了157%，年平均增长率为12.6%。

2008-2015年期间出院的乳腺癌0-III期患者20085例，5年无病生存率为85.5%。“乳腺癌早已不是人们眼中的‘绝症’，早期乳腺癌可以获得完全治愈，中晚期患者也可以通过靶向治疗、内分泌治疗等全身治疗手段，实现长期带瘤生存，可以说乳腺癌是继甲状腺肿瘤之外生存率最高的恶性肿瘤。”邵志敏教授说。

有很大一部分患者是45岁左右的中年女性。她们正处在职业发展“黄金”期。专家说，乳腺癌的发病“双高峰”提示我们，身处此年龄段的患者更需提高自身健康意识，留心乳头溢液、乳房皮肤橘皮样改变等身体发出的“预警信号”，尽早诊断、及时治疗。邵志敏教授建议，40岁以上女性需定期接受一次钼靶检查，有乳腺癌家族史、“丁克”或未哺乳的高危人群需将筛查年龄提早到35岁。