医联平台每月可优先预约号源达13.8万个-去年上海门急诊量近2.6亿人次

三级医院门急诊量占全市门急诊总量37.39%，二级医院及其他医院占比29.61%，社区卫生服务中心占比33%。

记者 陈里予

晨报讯 看病首选哪一级医院？昨天，上海市卫生计生委发布最新统计数据显示：2017年度，本市门急诊人次达25728.22万人次，同比增长3.16%。上海市卫计委透露，三、二、一级医院门急诊量呈现“三足鼎立”之势，表明上海推进分级诊疗效果初显，尤其社区门急诊量已接近三级医院——“首诊社区”逐渐成为本市居民就医的共识。

2017年度，本市门急诊人次达25728.22万人次，其中急诊病人1782.94 万人次，占门急诊总量6.93%； 全市医疗卫生机构出院人数419.73万人，比上年同期增长6.50%。不同级别医院中，三级医院、二级医院、其他医院出院人数分别占出院总人数的63.86%、25.79%、4.86%；社区卫生服务中心门急诊服务量为8491.33万人次，占全市门急诊总量的33.00%。

上海16个区共组建区域医联体40余个，家庭医生制度覆盖所有社区并着力打造“2.0版”。截至2017年底，上海“1+1+1”已签约居民超过340万人。签约居民门诊在“1+1+1”签约医疗机构组合内就诊占74%，在签约社区卫生服务中心就诊占53%。已签约的社区卫生服务中心同步开展“延伸处方”政策，形成“基本+补充”的药品使用联动机制。截至2017年底，“延伸处方”共开出94万余张。

对“1+1+1”签约居民，通过家庭医生还可优先预约全市各市级医院专家与专科门诊号源，享受便捷的转诊服务。上海不断加大三级、二级医院优质医疗资源对社区的支撑，推出“两个50%”，即统一将各市级医院门诊预约号源的50%在预约开放前50%时段内，优先向家庭医生和签约居民开放。目前，医联平台可预约专家7700名，每月可优先预约的号源量达13.8万个。