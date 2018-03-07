百世快递节后派送缓慢急煞用户-记者走访发现，除百世外，元宵节之后部分快递公司派送速度也未完全恢复

晨报记者 张立

3月3日深夜11点左右，市民杨小姐终于收到一份从浙江发来的快递，“以前最多等2天的快递，这次我等了足足四天。”无独有偶，市民王先生也告诉记者，3月1日从北京发出的百世快递一天之后还是在北京。明明距离春节长假已经过去一段时间，但百世物流恢复情况却并没有让市民满意。

年前货物积压，年后商家不断发货，某百世网点负责人表示，不少员工要在元宵之后才正式返工。

“2天的快递等了4天”

“叮咚——”一阵门铃声将杨小姐从睡梦中惊醒，“你的快递！”对讲机传来的快递小哥声令杨小姐感到诧异。迷迷糊糊中，杨小姐收下快递，抬头看看墙上的时钟已经快要深夜11点。据杨小姐回忆，她在2月28日从淘宝上买下一套烘培工具，“主要是我在2月26日买了一只烤箱，烤箱的快递隔天就到了。”杨小姐表示，烤箱的购物经历让她以为年后的快递物流速度已经开始慢慢恢复，而烤箱模具的发货地点在浙江金华，“苏浙沪地区三天最多了吧！”杨小姐凭借自己多年的网购经验作着揣测。但是令她没有料想到的是，3月1日当天，百世快递的物流信息显示，凌晨5点快递就已经到达上海转运中心，“3日深夜才到我家。也就是说，我的快递到了上海之后又停留了两天才开始给我派送。”杨小姐颇有微词，“以前最多等2天的快递，严格去算，这次让我足足等了4天！”而快递到货的时间竟然还是深夜11点。

对百世快递有些小小不满的还有市民王先生，王先生告诉记者，自己购买的一件大衣在下单时间和开始发货的过程中就充满曲折，因此让他记忆犹新，“当时我下单后商家一直不发货，我问了一下，商家告诉我是快递不来揽件。”到了3月1日，物流信息显示有百世快递开始从北京进行派送，“总算等到商家从北京开始发货，但是到了2日，快递还在北京。”

“有急件最好莫发百世”

针对百世快递发生的延误情况，记者走访了几家沪上百世快递网点后了解到，虽然7天春节长假已经结束，但是不少快递人员依旧没有到岗。“正常情况下，到苏浙沪两天最多了，但是最近一阵子快递的时效不能保证。”一位百世网点的负责人告诉记者。该负责人表示，有些员工需要在元宵节之后返工，人手并没有齐全，此外，对快递员来说，过完年刚开始返工派送的都是一些年前没有寄出的快递，年后商家也开始不停发货，快递数量本身就多，更有快递小哥表示，“最近如果你有急件，最好还是不要再发百世了。”

记者在走访过程中发现，深夜10点多，位于松江大学城网点的一家百世快递快递员工还在忙碌地分拣着货物，该快递员告诉记者，原先的工作时间是从上午10点开始到晚上8点关门，“但是最近反过来了，从上午8点开始开工，晚上10点准备关门。”除了员工人手不足的原因之外，再加上大学城特殊的地理位置，导致不少快递都要在学生开学之后才能派送。

[记者调查]

韵达、中通、圆通等部分网点元宵节后两天无法保证派送速度

记者在走访过程中发现，除了百世以外，依然有部分快递公司在物流速度上还未全部恢复。天天快递某网点负责人告诉记者：“有些员工可能还要在元宵节之后才会回来，最近这两天人手还是很紧张。”据该网点负责人透露，目前，天天快递在快件的时效性上还是不能保证。

申通快递某网点负责人表示，“员工都差不多回来了，但是年前的快递太多，在速度上还是不能完全恢复。”该负责人告诉记者，正常情况下，像苏浙沪地区两天基本都能到货，“快的时候隔天就到了，但是最近消费者可能就要多等一两天。”另外，像韵达、中通、圆通等快递公司部分网点负责人表示，元宵节之后的这两天，无法保证派送速度的情况还是存在。记者在采访过程中，一位正在派件的中通快递小哥表示，年后一上班就在加紧派件，“但是我们也说不准到底什么时候才会完全恢复。”