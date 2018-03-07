本周五气温再触冰点可能性不大-一些天气软件预报数据来源不同造成差异　市气象局专家表示，周五气温在5-11℃

晨报记者 徐妍斐

最近，某天气APP上出现了周五最低气温0℃的预报，让一些用户大为吃惊：冰冻天又要回来了？

本周中前期，气温相当平稳。昨夜雨水回归，上半夜本市转阴有时有小雨的天气，今天下午起雨势将变得明显起来，转阴有雨，雨量可达中等。

周四，上海雨势逐渐减弱转为多云。周五起本市转受高气压控制，将有3-4天晴到多云的天气。8-10日气温变化平稳，最低气温4-6℃，最高气温10-12℃；周日开始气温明显上升，周日最高气温可升至15℃上下。

昨天，有用户发现某天气APP 软件上预报周五的最低气温是0℃。而其手机自带的天气软件，周五最低预报1℃。中国天气网上海地区预报显示周五最低是3℃，而上海中心气象台给出的预报是周五最低为5℃。同一天，居然报出了多个温度，这究竟是怎么回事？

气象爱好者“小善”介绍，各种天气软件预报的数据来源不同，构成了这种差异，“有些软件的预报直接是计算机数值预报的结果，没有经过人工订正，只有市气象局的人工订正才是专业的。”

市气象局的专家告诉记者，目前周五的气温预报在5-11℃，虽然当天最低气温有所下降，市区、郊区也存在气温差异，但出现0℃的可能性不大。

拓展

北半球的春天越来越早

据悉，上海常年入春日在3月中旬，也就是“惊蛰”节气的后半段，而目前已经进入了“惊蛰”节气，正值冬春转换时期。

有意思的是，最近，美国一项最新研究发现，地球上春天的脚步来得越来越早，不同地区春天提早的幅度主要取决于纬度高低，在北半球，北极的春天来得尤其早。

具体来说，与10年前相比，从赤道往北纬度每升高10℃，春天的到来就要提早约4天，这个提早幅度是此前一些同类研究估算数值的大约3倍。比如，美国芝加哥、西雅图等城市，春天到来要比10年前早大约4天，而如果在北极地区，春天到来要比10年前早16天。