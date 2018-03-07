iPhone被锁48年应是系统时间错了-专家：手机原意或是60分钟后再试一次

记者 吴正彬

晨报讯 近日，嘉定区的陆女士反映，她的iPhone因为被年幼的儿子连续输错了密码而显示将要等待25114980分钟（约48年）才能再次输入密码，随后，有技术人员告诉她要解决这一问题只能继续等待或者刷机。继续等待遥遥无期，而刷机则会清除手机里的数据，这让陆女士心急如焚。与此同时，此事也引起了很多手机用户的关注。

昨天，记者咨询了一位从事手机业务多年的专家。该专家分析称，陆女士的iPhone之所以被锁48年之久，主要的原因可能在于手机的系统时间发生了“错乱”。“根据陆女士所述分析，她的i-Phone应该是在被锁后系统时间发生了重置，重置成了出厂设置的时间（默认为1970年），巧合的是，她的手机又恰好开启了飞行模式，无法连上网络把时间自动校准过来。也就是说，手机显示的25114980分钟的等待时间，应该是从1970年开始算起。而实际上，手机原本想要‘表达’的可能只是‘请60分钟后再试一次’，但因为系统时间错了，所以这个计算也发生了错误。”

专家还告知，在有网络的情况下，手机的系统时间一般都会自动校准，所以很难出现像陆女士这样显示需等待48年之久的情况。因此，对于这样的小概率事件，用户其实不必过于担心。不过，专家还是提醒：对于手机内的重要数据应及时备份。

此外，还有业内人士针对此事提出了自己的观点和建议：手机应该像银行账户、手机号码一样，如果密码遗忘或遗失了，完全可以凭有效身份证件或者有效的购买凭证等进行挂失、补办，避免因为连续输错密码对其使用造成毁灭性打击。