平台陆续整改，消费者可选普通预订-旅游平台机票“默认搭售”不见了

记者 胡迎

晨报讯 今年1月，中国民用航空局起草《民航旅客国内运输服务管理规定(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。本次修订明确承运人或者销售代理人在销售客票时，不得以默认选择方式为旅客做出购买付费服务的选择。昨日，记者分别登录携程、同程、艺龙、飞猪、途牛等平台（均更新至最新版本），发现已不见默认捆绑情况，若不自行勾选任何增值产品，最后支付的价格即为“机票价格+机建”，无任何其他消费。

飞猪APP上，记者随机选购了3月7日北京至杭州航班机票，平台虽提供的多种附加服务在订单填写页面供消费者自行选择，但都为无默认勾选服务状态，所显示最终价格仅为机票及相关税费890元整。

随后，记者又登录了携程APP，以上海至三亚的航班为例，选择其中的一趟航班，点击后显示两种预订选项，一种为“+38元（抵120车酒券）”的“出行优选”预订，另一种为“普通预订”，消费者可以根据自己的需求选择相应产品。如选择第一种出行方式，多付38元后即可获得价值120元的接送机优惠券和酒店优惠券；如选择第二种“普通预订”，那么即可进入无任何附加产品的“纯机票预订”页面。同时，在订单页面，还有诸如延误险、退票险和接机服务、贵宾休息室等多种增值服务产品可供选择，但都已取消默认勾选，并且在购票前有清晰的明细列表罗列出当前机票的所有款项内容，给予消费者更加透明的预订体验。