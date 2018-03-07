陈盈国“练塘·遐想”摄影展春节举行

通讯员夏云鹏报道 在青浦练塘的古镇老街上，一场以讴歌红色记忆和江南水乡为主题的摄影展《练塘·遐想》正在展出，吸引了老街居民和各地游客，也给新春佳节之际的上海增添了一道颇有年味的摄影艺术文化年夜饭。

该展览由陈云纪念馆和练塘镇政府主办，中国视觉艺术网、沪上摄影家博物馆（筹）和工美摄影艺术专委会联合协办。全部摄影作品来自沪上知名摄影家陈盈国先生十多年创作积累的遐想系列作品和最新创作的练塘古镇“小桥流水人家”之遐想摄影作品。

十多年来，陈盈国潜心研究由他自己创举的“遐想摄影”艺术，不断拍出富有创意的、超乎想象的“遐想摄影”新颖作品。2011年9月首次在上海举办了“遐想·抽象摄影”专题展览，被人民日报、解放日报和上海电视台等新闻媒体报道，得到了国内外专业社会同行的认可。至2016年，“遐想摄影”商标通过中华人民共和国国家工商行政管理总局注册，成为拥有自己商标的中国摄影第一人。

此次“练塘·遐想”摄影展，是他获得国家注册商标后第一次公开展览，所展作品结合练塘古镇的景和物，再一次生发了对红色圣地和水乡灵魂的遐想，激发观众在新时代征途上热爱家乡、热爱祖国的胸襟和情怀！