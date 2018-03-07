在英接触不明物质 俄前特工生命垂危

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国发生了一起有两人接触不明物质后病重的案件，其中一人竟是前俄罗斯特工!据英国《每日邮报》6日报道，这名66岁的前俄罗斯特工曾为英国情报机构服务，不久前还告诉英国警方担心自己有生命危险，而他的妻子和儿子都在车祸中去世。

此案让不少人浮想联翩，因为12年前，英国曾发生过一起前俄罗斯特工中毒死亡的案件，当时还引发了全球关注。

倒在购物中心长椅上

当地时间3月4日下午4时15分左右，一名中老年男子和一名中青年女子被发现倒在索尔兹伯里一家购物中心的长椅上。当警方发现他们时，两人都已昏迷不醒。

此前，曾有路人看到这两人坐在长椅上，女子靠在男子身上，两人显得有点奇怪，当时还以为是两人吸毒吸多了，因为看上去就像“吸了很强的东西”的感觉。

警方随后将这两人送到索尔兹伯里医院接受救治。目前，两人仍在重症监护室，病情危急。

据警方介绍，这两人是在接触“不明物质”后昏迷的，不过并没有透露他们接触的是什么物质。5日晚的照片显示，调查人员穿着防感染服搜查了购物中心的Zizzi连锁餐馆，该店距离两人昏倒的长椅不远，有媒体猜测，这说明这两人很可能是在Zizzi中毒的。

作为预防措施，Zizzi餐馆被暂时关闭。警方发布声明称，目前公共健康应该不至于遭遇威胁，但一旦有任何人觉得不适，应马上联系紧急服务。

警方也没有透露这两人的身份，只说是一名60多岁的男子和一名30多岁的女子，两人认识。

曾是一名双面间谍

而美国有线电视新闻网6日援引调查人员的话披露称，这名男子正是前俄罗斯特工瑟吉·斯科瑞帕尔。

今年66岁的斯科瑞帕尔是2010年美国和俄罗斯互换被捕特工项目的其中一员。当时，在奥地利维也纳的跑道上，两国将包机上被捕的特工互换。而斯科瑞帕尔是4名获俄罗斯总统特赦的俄罗斯特工之一。

斯科瑞帕尔是双面间谍。据俄罗斯媒体报道，上世纪90年代，他在俄罗斯军事情报机构工作，却被英国军情六处(MI6)收买，为英国服务。1999年退役后，斯科瑞帕尔也继续与MI6接触。退役后，斯科瑞帕尔在俄罗斯外交部工作，直到2003年，后来又投身商界。

俄罗斯媒体称，斯科瑞帕尔从MI6收了至少10万美元报酬。俄罗斯联邦安全局称，斯科瑞帕尔的行为对俄罗斯国防安全造成了巨大损害。据介绍，斯科瑞帕尔向英方透露了在欧洲行动的俄罗斯情报人员的信息，尤其是他们的秘密碰头点、地址和密码。

斯科瑞帕尔于2004年12月被捕，并在2006年被判13年监禁。2010年，在美国和俄罗斯交换被捕特工后，斯科瑞帕尔来到英国避难。

妻儿都因车祸去世

英国《每日邮报》6日称，斯科瑞帕尔最近还告诉警方，担心自己有生命危险。

此前，斯科瑞帕尔已遭遇巨大家庭变故。去年，斯科瑞帕尔的儿子在俄罗斯度假时，在一场车祸中丧生，而6年前，他的妻子也因车祸丧生。目前，他只剩下一个女儿。

这对斯科瑞帕尔造成巨大打击。现居英国、同为前俄罗斯情报人员的伊戈尔·苏特亚金接受《卫报》采访时称，自己曾与斯科瑞帕尔在飞往奥地利途中交谈过几小时，“他谈到了家庭。在我看来，家庭是他最大的快乐”。

斯科瑞帕尔对自己的人身安全产生忧虑，也不无道理。就在2006年11月，前俄罗斯特工利特维年科在伦敦一家酒店与两名俄罗斯人喝茶时疑遭人用放射性元素钋下毒，后不治身亡。该案引起强烈关注，英国内政部还专门委派英高等法院前法官罗伯特·欧文主持对其死因的调查。

欧文称，利特维年科曾为英国情报部门服务，他批评俄情报部门和总统普京，并与异见人士有来往，这些都是俄方将他毒杀的“可能动机”。现在，也有一些猜测认为，斯科瑞帕尔可能遭遇了俄方的报复。

5日晚，利特维年科的遗孀玛琳娜称，斯科瑞帕尔中毒案看上去与她丈夫的中毒案有诸多相似之处，不过目前还需要知道更多信息，包括这种不明物质到底是什么，是否具有放射性。

目前，英国警方仍在对该案进行调查，并称将对该案保持“开放态度”，但目前暂不考虑恐怖主义袭击的可能，对其他猜测也保持谨慎态度。