半岛春江水暖？欧陆一池春皱！

晨报记者 顾文俊

就在昨晚，朝鲜半岛形势出现180度大转弯。刚从朝鲜访问归来的韩国总统访朝首席特使郑义溶对外表示，朝方已明确表达半岛无核化意愿，并表示只要消除对朝军事威胁、保障朝鲜体制安全，朝鲜没有理由拥核，另外，朝韩还决定于4月底在板门店举行第三次首脑会晤。半岛春江水暖？

《顾问》访谈嘉宾：

中共中央党校国际战略研究所 教授 张琏瑰



朝鲜核政策根本改变？

新闻晨报：前不久还坚称绝不弃核，怎么会突然有此转变？

张琏瑰：主要是美国的极限施压政策发挥了作用，美国中央情报局甚至决定三月底之前必须动手，以前的大张旗鼓都是为了吓唬朝鲜，最近的军事调动与演练都是在为下一步实战准备，包括秘密替换在关岛部署的作战飞机、借着保卫冬奥会的名义将特种兵进驻到韩国，种种迹象表明美国想要在今年解决朝核问题。美国实际上已经有了时间表，很有可能让韩国将此明确转告了朝鲜。过去朝鲜觉得美国绝对不可能对它动武，以为美国害怕打仗，但去年底美方的大规模联合军演使朝鲜转变了对美国的看法，特别是1月16日在加拿大召开的20国会议决定以落实安理会决议的名义对朝进行武力封锁，如遇反抗，就会用武力将其船只击沉，封锁本身是次要的，关键是美国之所以做这个决定，表明已经做好了打仗的准备，这种武力封锁的真正目的就是要激怒朝鲜，逼其正式动武。3月20日残冬奥会结束后的十天是一个空白期，4月1日美韩开始大规模联合军演，从3月下旬开始，美国很有可能就开始落实对朝武力封锁，如有反抗，美国4月初的军演就会由假打变成真打。韩国特使见到金正恩很可能已向其交底儿，朝鲜现在意识到了处在战争的边缘，唯一的选择就是放弃核武器，谋求生存。

半岛形势大为乐观？

新闻晨报：是拥核而死，还是弃核而生，看来朝鲜到了不得不做出选择的临界点。半岛形势是否就此大为乐观？

张琏瑰：整体上讲，朝鲜出现大规模政策调整令外界乐观，但现在局势变成了美国完全有利，朝鲜口头上强硬，实际上完全处于被动，美国开始拿着鞭子抽朝鲜，赶着它往前走，稍微停下来就会被打一鞭子，接下来美国不但不会减缓对朝压力，反而会进一步加压，美方的基本判断是巨大的军事压力已经发挥作用，如果朝鲜按照美国给出的时间表一步一步走向弃核，就能和平解决，如果在此过程中朝鲜略有迟疑，就会被教训，特朗普声称不愿在外交手段上拖延时间。

新闻晨报：也就是说弃核是别无选择，但它一直以来声称已拥有的核武器不再对它起到任何保障和筹码的作用吗？

张琏瑰：现在它意识到，核武器不但不能保证它的安全，反而会引火烧身，如果不放弃，好的情况是逐步窒息，坏的情况是遭到毁灭性打击，在后一种情况下，美国有充足的手段不给朝鲜留下任何反击的机会。

与此同时，欧洲大陆一波刚平，一波又起。眼见德国终于确定下来可以组阁，现在轮到意大利大选过后深陷组阁困境。前总理贝卢斯科尼领导的中右联盟虽然以微弱优势在大选中胜出，民粹主义政党的选票却已经在意大利占据了半壁江山。挺欧还是反欧，再度敲响警钟。欧陆一池春皱？

《顾问》访谈嘉宾：中国国际问题研究院欧洲研究所 所长 崔洪建



意大利政治迷局

新闻晨报：意大利政府组阁门槛是40%票数，低于德国，但同样也面临组阁难题。参选政党多达20个以上，中右同哪个政党联合组阁的可能性更大？

崔洪建：此次选举是意大利新的选举办法出台后的首次，新办法针对政坛党派林立、政局动荡，政府轮替频繁，因此降低组阁门槛，但即便如此，此次大选还是出现了混乱，之前只在地区有影响力的政党正在做大，而无论是伦奇的左翼还是贝卢斯科尼的右翼支持率都受到了很大损失。外界现在有很多猜测，新政府会如何产生？可以进行参照的是法德，法国打破左右格局出现了新的政治势力，德国经过折腾又回到了大联合，相比法国，意大利社会缺乏求变心态的一致性，难以出现马克龙似的人物，而且意大利南北分歧很大，很难形成新型政治格局，但想回到德国这样的传统格局也很难，五星运动这样一个单一政党的票数居然和中左、中右两大联盟各自的票数相当，这是一个可悲的现实。如果这两条路都走不通，就得看总统在多大程度上可以发挥影响力捏巴出一个政府来。

新闻晨报：总统马塔雷拉不仅要捏巴出一个联合政府，在此之前恐怕得先决定让谁出面组阁，贝卢斯科尼显然不合适，谁比较合适？

崔洪建：从选票上来看，最有可能的是北方联盟党，根据此前协议，哪个党获得的票数多，就代表右翼联盟出任总理，因为北方联盟党选票在右派中最多，该党领导人成为总理候选人。但现在右派联盟要组阁还得再拉其它党，北方联盟党此前就表态不接受左右大联合的方案，尽管有传言说左右翼存在幕后交易、有可能形成大联合，但得取决于意大利的政治文化能否出现大的改变，如果左右翼都把五星运动看成共同的威胁，不排除大联合的可能性，问题是，具有民粹色彩的北方联盟党难和支持一体化的政党合作。除此之外还有一种可能是五星运动与右翼的联合，这种联合也有麻烦，北方联盟与五星运动都处在上升期，谁来当总理，两党会互不相让。意大利政治的迷局就是用简单的算法算不出哪种组阁的可能性更大，也算不出谁会当总理。

贝卢斯科尼现象

新闻晨报：81岁的贝卢斯科尼不仅不是候选人，而且因逃税事件尚不能担任公职，但随着中右联盟重回执政地位，这位昔日的国际政治明星再度获得世人关注，怎么看待贝卢斯科尼现象？

崔洪建：贝卢斯科尼这种政治现象在其他国家的经验中很难理解，一是他年事已高，二是他官司缠身，饱受争议，但正是这样一个人物，至今仍具有影响力，至少在右派看来，要应对五星运动的挑战，还真得借助贝卢斯科尼的力量，扮演粘合剂或桥梁的作用，没有他出山，很难想象右翼联盟还会有这么大的支持度，也正因为他出山，大家才有讨论大联合的可能性。同贝卢斯科尼相对应的政治人物是中左的伦奇，伦奇只有贝卢斯科尼一半年纪，他上台时是改革者的形象，但是，改革碰壁。现在，贝卢斯科尼的出山意味着对伦奇路线的反动。

所以，意大利的现状是民众既想求稳，又想求变，一方面对传统政治格局都不太信任，但另一方面又不愿承担改革带来的损失和代价，意大利现状之乱反映的正是长久以来积累的社会问题，对于如何解决债务等问题，社会并没有共识。

民粹主义的根源

新闻晨报：从选票上来看，带有民粹主义色彩的北方联盟党与五星运动党所获票数相加超过50%，意味着民粹主义在意大利已占据半壁江山，背后的根源是什么？

崔洪建：对于当前社会矛盾，民粹政党毫无疑问都把矛头指向了外部（布鲁塞尔），这也比较符合民众的心态，但是，意大利民众对一体化的心态也很矛盾，一方面认为自身也是欧洲比较大的经济体，但同时认为被欧元区给耽误了，尤其是受到债务危机的冲击，另一方面又对欧盟还是有一定的认同。这种心态类似法国，勒庞当时的矛头也指向欧元区，而非欧盟，有种比喻叫“摘樱桃心态”，把自己的问题和矛盾归结到欧元区，得到好处的时候就觉得欧盟还行，因为欧盟可以放大意大利在国际上的影响力。但这次还有移民难民这个新的问题，2015年之前，意大利和欧盟在难民问题上矛盾很尖锐，只是当时政府支持一体化，现在，难民问题上升，今后会成为意大利与欧盟关系的矛盾点。

债台高筑的背后

新闻晨报：作为欧元区第三大经济体，意大利的公共债务规模却仅次于希腊，造成债台高筑的原因是什么？

崔洪建：它的经济规模不小，在英国脱离之后，它的重要性更得以凸显，但同时它还是存在经济结构上的问题。意大利成为现代民主国家的历史并不长，国民经济的整合以及财富分配存在很大的问题，而且还有很多内政的问题。老百姓发现，加入欧元区这么多年之后的收入跟加入前居然是一样的。从大的方面来说，意大利属于南欧，南欧国家面临比较普遍的问题是，政府在债务运作上没有承担起相应的责任，导致债台高筑。在危机严重时，欧盟也认真研究过是否对意大利进行债务援助，时任总理贝卢斯科尼拒绝了欧盟援助，后来转变成自身银行业的危机。可以说，贝卢斯科尼当时在改革上一直没有做出相应的决策，导致竞争力和南北发展不平衡问题发展成了结构性问题，而政治动荡又延缓了改革步伐。