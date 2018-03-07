教育|校园开放日可体验做航模、投飞镖

本周末陆续开始，多数需预约 家长可先通过官网等了解学校，出发时勿忘带凭证





去年举行的“校园开放日”活动（资料图） /晨报记者 陈征

晨报记者 李星言 朱晓芳 实习生 包艺池

本周双休日，是上海公办中小学第一波“校园开放日”。据悉，自本周六3月10日开始至3月底的每个双休日，是上海各中小学校园开放日的举行期，具体时间由各校自定，并通过在校门口张贴通告、网站、官微、向对口小学发放邀请函等多种渠道邀请家长参与。根据教委规定，开放日中不能存在学生报名、竞赛证书的收取、面试笔试等行为，因此这一活动仅仅作为家长了解学校情况的安排，各学校可介绍自己的办学理念，师资状况等供家长了解。

这几天，上海家长们的微信朋友圈上热议开放日该带点什么、看点什么、问点什么。为此，晨报记者采访各个学校。

带什么？

有学校要求带成长手册

去年本市首个“校园开放日”期间，网上曾被一位母亲的“下跪照”刷屏。当时，这名母亲本来想进学校参加校园开放日，但因为忘记携带登记表，无法出示凭证，所以被工作人员挡在了门外。在交涉无果后，这名母亲就这样跪了下去。今年新一波开放日举行在即，不少微信家长群里，当时的新闻截屏又被转发，不少家长互相提醒，“前车之鉴，千万别忘带证件”。

记者发现，为控制人数、确保安全，不少学校都要求参加开放日的家长提供相应证件，并在官网、官微渠道预先发放确认邀请函。

如上海市梅园中学就预先向对口小学统一发放开放日邀请函，家长填写回执并网上预约登记后执上联（盖有学校骑缝章）入校，截至3月27日前，家长还可以凭出示电子学生证、家长身份证获取邀请函，并填写回执后持盖有学校骑缝章的上联入校。

建平西校要求家长网上预约获取二维码、下载打印活动证，届时凭证入内； 洋泾菊园实验学校则要求家长在官微预约成功后，出示页面截图入校参加活动； 上音附属安师实验中学则提醒“请携带学生成长手册”。

为了避免参与人数高峰，不少学校还推出了控制人数的错峰安全措施。如汇师小学规定“仅限孩子和一位家长”，不少学校在官网或官微开放了分批预约通道，以此分流。

上海静安区教育学院附属中学暂定的开放日时间是3月10日，张人利校长表示有意向参加“校园开放日”活动的家长与学生，可于3月4日上午8点至3月6日上午8点，关注学校网站发布的相关信息进行报名。学校不进行入学考试等活动，所以并不强制要求学生在场，活动中，家长主要听学校介绍并进行参观。

看什么？

有学校开放特色场馆

记者发现，不少学校都安排了丰富多彩的展示活动。如高安路一小会让孩子体验低年级部分七彩课程、上实附小安排了学生才艺展示、向阳育才小学安排了拼搭七巧板、投飞镖、乒乓球游戏等活动。

虹口实验学校胡培华校长介绍，“校园开放日”活动主要以对口小学家长以及慕名而来的特长生为主。根据往年情况，虹口实验学校的开放日中一般有一小时的介绍时间，因场地限制，除报告厅容纳的两百人外，还会开一个楼面转播，以电视播放的形式来介绍学校，包括师资队伍、中学学习基本要求、特点等。

虹口区教育学院实验中学校长胡珍表示，根据往年状况，开放日一般为半天，下一届六年级的人数应该维持在六个班左右，以对口学校学生以及特长生为主。“校园开放日”中，校长或相关校领导会统一向家长与学生介绍学校的课程建设与设置，再由学生志愿者带领参观校园，并且当天会开放特色场馆与拓展课，让有兴趣的孩子参与其中。

风华初级中学校长堵琳琳表示，预计有800人参加“校园开放日”，因学校仅为初中部，所以生源主要为对口小学学生，艺术与体育特长生，今年预计设置14个班级。在开放日，学校会为家长设置专门的介绍与讲解，学生则可以参与一些特色课程体验活动，如航模设计，以此了解初中的课程教学与生活方式。

问什么？

特色课、社团等细节应了解

记者发现，几乎绝大多数学校都设置了问答或是咨询环节，这也是为了让家长更有针对性地了解学校的办学理念、软硬件、课程设置等情况。这几天不少家长也在群里互相探讨：“要是能抢到话筒，应该提什么问题？”

童童妈是闵行区的小学一年级家长，去年参加过校园开放日，她建议，在参加开放日前，家长可以把官网、官微都浏览一遍，对课程设置、学校设施等主要内容大致心中有数，开放日现场有些学校一般也会专门介绍，但如果在说明会上抢到话筒、问的却是官网都有的“低级问题”，就浪费了宝贵的机会。其实，教师团队的任教背景、毕业生去向、学校特色课程的培养路线、还有哪些社团活动等，都是非常值得了解的细节。

童童妈透露，去年孩子幼升小时，她起先打算冲一冲民办小学，但就是在对口公办小学的校园开放日上了解到学校有许多特色的拓展课、而且还聘请校外机构教授运动、机器人编程等方面的专业课程，师资背景也非常好，真的是一所“家门口的好学校”，所以直接坚定了就读公办的决心。