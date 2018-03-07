华罗庚金杯赛紧急停赛-“学而思杯”今年也不再举办

记者 林颖颖

晨报讯 教育部等四部委日前联合整治校外培训班行动，奥数热迎来全国降温。记者了解到，在家长圈中被认定为国内小学阶段规模最大、最正式、难度最高的比赛——华罗庚金杯少年数学邀请赛（“华杯赛”）, 原定于本周六举行，目前已确定暂缓举办，而备受关注的“学而思杯”今年也不再举办，由培训机构主办的多项数学“杯赛”被紧急叫停。

原定于本周六举行的第23届“华杯赛”决赛活动，目前已确定暂缓举行。“华杯赛”是华罗庚金杯少年数学邀请赛的简称，是为纪念和学习我国杰出的数学家华罗庚教授，于1986年始创的全国性大型少年数学竞赛活动。日前，该组委会发出明确通知，表示2月28日召开了“华杯赛”组委会扩大会议决定，“华杯赛”组委会将向教育部呈报申请进行重新核准。在重新核准前，决赛活动暂缓举行。

另一备受家长关注、影响力较大的“学而思杯”，也明确表示今年不再举办，改为内部学员能力诊断。“北京学而思培优在线”日前发布最新通知称，“学而思杯”将不再举办，将举办2018年春季学而思学员综合能力诊断——而这一诊断，将不评奖项、不发证书、不设颁奖典礼。

此次数学杯赛纷纷叫停，与四部委联合整治校外培训班行动密切相关。在上海，这两年教育部门已经连出重拳，落实“减负”。2017年被家长称为奥数“四大杯赛”的“小机灵杯”、“中环杯”、“亚太杯”、“走美杯”相继叫停,迎春杯、信息杯、数学大王等也陆续停赛。

业内人士表示，多个奥数杯赛叫停，将给疯狂、过热的奥数市场降温，并让家长在无需跟风的前提下，回过头来思考，自己的孩子到底是不是适合学奥数，并且做出理性选择。

熊斌是华东师范大学数学系教授、博士生导师，从1988年开始就担任过中国奥数代表队教练，从2004年起多次担任中国奥数代表队的领队。他认为，只有5%的学生适合学习奥数。在他看来，只有在学校里数学学得相对比较扎实、学有余力，而且又对数学有一定兴趣的学生才适合学习奥数。他强调，学数学是需要天赋的，“当然，也要有刻苦钻研的精神”。