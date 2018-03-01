要闻|全市大调研 上海再出发

深入基层问需问计，努力为企业和群众解难事办实事





制图/张继

晨报记者 申延宾 实习生 程敏

在全市开展的“不忘初心、牢记使命，勇当新时代排头兵、先行者”大调研，是市委贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于大兴调查研究之风重要指示精神的重大举措。

自2017年12月29日市委召开大调研动员部署电视电话会议以来，全市各部门、各区根据市委统一部署和要求，深入基层问需问计，努力为企业和群众解难事办实事。目前，大调研正在全市有序推进。

截至2月底，全市参加大调研的各级调研主体共1464个，实现调研主体全覆盖。1-2月全市共开展各种形式的调研11.96万次，调研对象52.1万个。

据统计，1-2月大调研共收集问题11.1万个，其中已解决4.9万个；收到建议4.4万条。嘉定、虹口、徐汇、奉贤等区发现问题均超过1万个，黄浦（75%）、虹口（69.3%）、嘉定（66.5%）、静安（63.1%）等区的问题解决率在60%以上。

在收集的问题中数量居前的，分别是社会管理类、经济综合类、建设交通类和科教文卫类等问题。

其中，社会管理类占36%，代表性问题有：居民区三驾马车的关系、历史风貌保护区民宿“野蛮生长”、重点公共区域安全隐患、长期护理保险试点工作有待改进等；建筑交通类占12%，代表性问题有：建筑垃圾资源化利用低、轨道交通存在安全隐患、非成套住宅改造瓶颈问题等； 经济综合类占10%，代表性问题有：郊区经济薄弱村发展困境、企业跨区迁移工商税务变更难、郊区发展自主权不足等。

李强同志新年首个工作日就深入基层开展大调研。1月2日下午，李强和周波、诸葛宇杰同志到上海虹桥商务区管委会、国家会展中心调研，现场察看有关场馆使用和改造安排，了解各项筹备和配套保障工作进展； 听取虹桥商务区总体规划建设和功能打造情况汇报，走进企业服务中心详细了解了入驻企业手续办理和相关服务情况； 查看罗氏诊断产品（上海）有限公司的检测实验室及设备展示，询问企业发展情况。

浦东、长宁、松江等区主要领导新年首个工作日带队开展大调研，推动形成大调研的热潮。

各部门、各区紧扣大调研工作基调，直接面向调研对象，开放式查找问题，听取基层的好思路、好建议、好办法。

闵行区主要领导直奔外来人口集中的吴泾镇和平村，面对面听取村民的诉求和建议，仔细记录村民提出的每一个问题，又独自到村民党员李仁权家走访。宝山区主要领导不打招呼到杨行镇大黄村调研，现场收集到10个具体问题，3个当场解决，7个带回去研究解决。

金山区委书记赵卫星说，“我没打招呼直接到廊下镇光明村村委会调研，村支书陆爱国同志感到很意外，没做任何准备，这很好。我和他聊了1个多小时，详细了解村里的情况和遇到的困难，看我问得这么详细，陆爱国同志很自然地就把村里遇到的情况告诉了我。由此，我想到，以前我到村里调研，很多都是镇上通知好的，而且调研时间又短，听到的都是好话，很难听到基层干部和群众的真话。”

各部门、各区认真梳理各级调研主体范围，注重统筹不同类型企事业单位、社会组织、社区居民等调研对象，研究细化具体实施方案，切实做到“两个全覆盖”。普陀区通过“组团式走访+网格化推进”方式，构建横向到边、纵向到底、上下贯通的立体化体系，实行“清单式交办、销号式管理”，努力覆盖全区5万余家企业、701家社会组织、275个居村和34万多户居民。

杨浦区结合“一线工作法”，推进大调研情况在一线了解，问题在一线解决，工作在一线推动，干部在一线考评。崇明区对调研中发现的大操大办红白喜事情况，建立了推进移风易俗联席会议机制，将简办婚丧喜事纳入《村规民约》，遏制不良风气。

徐汇区天平街道、湖南路街道在衡复历史文化风貌调研时，发现330余处居民住宅被改为民宿，而且数量还在不断增长，民宿“野蛮生长”带来的管理问题日渐突出。周围居民反映最多的是人员复杂、生活习惯不同，“半夜经常被噪音吵醒，行李箱拖进拖出”“一晚上楼道里都是酒瓶垃圾呕吐物，太恶心了”。针对大调研的情况，徐汇区相关街道正会同房管、公安、旅游等部门，强化条块联动，坚持疏堵结合，加强对城市民宿的引导和管理，对违规民宿坚决予以取缔。

对办税人集中反映的“上班时间没空办事，休息时间没处办事”的“时间差”问题，市税务局在长宁区试点“周末预约服务”。办税人通过“长宁税务”微信公众号“大厅预约（非工作日）”功能，可提前3个工作日预约非工作日的业务办理服务，并在预约时间段到办税服务厅办结。目前该服务覆盖了个税完税凭证打印、个税纳税清单打印、服务贸易等项目对外支付税务备案打印3类业务。

一些干部提到，“听到了很多以前在会场、在文件中听不到也想不到的情况。这些让我不得不反思”“面对面交谈后，才意识到，有些工作与人民群众对美好生活的向往和追求还有不小差距”“深刻体会到只有通过大调研把准居民和企业的真实需求，抓实一件件具体工作，才能不断提升百姓获得感和满意度”“基层的情况一直在变化，基层百姓也不断有新的问题产生，走不走下去，结果完全是不一样的。”

大调研受到居民群众欢迎。一批居民群众反映的停车难、电动自行车充电桩不足、断头路、户外作业人员缺少避寒点、广场舞噪音扰民等问题，一批企业反映的员工入职体检等候时间长、商场开业餐饮企业集中办照办证难、企业自建食堂手续繁琐、企业经营范围变更程序复杂、建设项目竣工手续办理环节多等问题，得到有关部门积极回应，有的问题已经妥善解决，有的正在解决，让企业和市民切实感受到大调研带来的实惠。

同时，企业和群众普遍点赞上海领导干部作风务实，不少群众盛赞“李书记来的时间不长，已经跑了上海很多地方了”“新一届领导工作深入务实，这是申城之幸”。

企业和群众也期待大调研能进一步深入，将企业和老百姓的急难愁、城市管理中的老大难等问题调研清楚，认为“这次全市大调研是上海再出发的起点，令人期待”。（网站首页图：晨报资料图片）