问得广答得实|李强应勇答媒体问：长三角一体化近期重点抓三件事

上海代表团审议政府工作报告 李强、应勇参加审议并回答中外媒体提问

长三角一体化近期抓三件事





3月6日，上海代表团全团审议政府工作报告，并回答了中外媒体的提问。 /张驰

李强代表（左二）参加上海代表团分组审议 /陈正宝





应勇代表（左二）参加上海代表团分组审议 /张弛



晨报记者 何雅君

上海代表团昨天下午举行全团会议，审议政府工作报告。市委书记李强代表，市委副书记、市长应勇代表参加审议并回答了中外媒体的提问。市人大常委会主任、上海代表团团长殷一璀主持会议。上海代表团副团长沈春耀、廖国勋参加审议。

在媒体开放环节，李强、应勇等代表回答了中外媒体提出的诸多热点问题，涉及长三角一体化、互联网+政务、中国国际进口博览会筹办、营商环境、国产大飞机等话题。

《人民日报》提问：“去年12月，我们注意到李强书记带领上海市代表团去了安徽、浙江、江苏，媒体亲切称之为‘走亲戚’。长三角地区一体化发展、率先发展的大文章里，上海怎么谋划推动，下一步将采取哪些具体措施？”

李强代表回答，习近平总书记对长三角地区的发展非常关心和重视，要求上海发挥龙头带动作用，努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点。三省一市的地域面积35.9万平方公里、常住人口2.2亿，分别占全国的1/26和1/6，经济总量19.5万亿元，占到全国的近1/4。长三角地区在世界经济版图中也占据一席之地，长三角城市群已跻身国际公认的六大世界级城市群。加快推进长三角一体化发展，既是大势所趋，也是内在要求，已经有很好基础，现在就是要顺势而为、乘势而进，以一体化的创新突破，更好服务全国发展大局、参与全球合作竞争。

李强代表表示，去年12月份，上海市党政代表团赴苏浙皖做了对接。今年初，三省一市进一步做了商议，形成许多共识。总的考虑，就是聚焦五个着力点来推进。一是规划对接。如果各地的规划不协同，很多事项就难以落地，比如断头路就是这个问题。下一步要重点加强规划对接，强化功能布局互动，形成分工合理、各具特色的空间格局。二是战略协同。三省一市都承担着一些重大的国家战略和重要的改革举措，比如自贸试验区建设、行政审批制度改革、科技和产业创新中心建设等。我们将共同推进试点，共享改革成果，放大改革创新示范效应和带动作用。三是专题合作。长三角已有交通、产业、科技、环保等12个方面的专题合作，要聚焦各方关注的问题，提升专题合作质量，比如基础设施的互联互通、公共服务便利化等。我们将深化研究，明确措施，积极推进。四是市场统一。更加注重运用市场的力量，进一步消除市场壁垒和体制机制障碍，共建一批开放性的合作平台，在更大范围内推动资源整合、一体化共享。五是机制完善。在已形成决策层、协调层和执行层“三级运作”机制的基础上，进一步完善常态长效体制机制，配强专业力量。

李强代表还表示，近期重点是抓好三件事。一是成立长三角区域合作办公室，目前已经组建，三省一市派出的人员已经到位，办公地点放在上海。二是制定三年行动计划。提出时间表和路线图，把规划的事项一件一件落下去，争取每年都有实质性突破。三是开好主要领导座谈会。上半年将在上海举行，我们正抓紧前期准备工作，把一体化发展中最重要、最紧迫的事情列出来，在这次会议上商量透，真正体现整体谋划、务实推进。我们将通过三省一市的共同努力，把长三角建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区，成为全球资源配置的亚太门户，成为具有全球竞争力的世界级城市群。

中央电视台提问：“这几年上海积极推行 ‘互联网+政务’，让数据多跑腿，百姓少跑路。接下来，上海政府有什么新举措？另外，总理在《政府工作报告》中提到了中国国际进口博览会，目前进展如何？”

应勇代表回答，推进“互联网+政务服务”，是进一步转变政府职能，深化“放管服”改革，优化营商环境，实现政府治理能力现代化的重要举措。上海已初步形成“全网通办、全市通办、全域共享”的格局。目前，全市220个社区事务受理服务中心已实现网上预约办事，161项涉民生服务事项已实现全市通办，进一步提升了企业和群众的获得感。今年，上海要加快建设整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府，让政府管理更智能，让政务服务更便利。智慧政府建设的基础是组建上海市大数据中心，让包括政务信息在内的各类信息数据汇集互联和共享应用，让分散、孤立的数据成为汇集综合的数据，使管理的数据成为应用的数据，加快实现以政府部门为中心向以用户为中心的管理模式转变。智慧政府建设的载体是加快建成“上海政务一网通办”的总门户。对面向市场主体和市民的所有服务事项，都要逐步实现一网受理、全网协同和全市通办，逐步做到集成服务、只跑一次、一次办成。关键词之一是“一”，一网受理、只跑一次、一次办成。关键词之二是“通”，协同服务、一网通办、全市通办，让市场主体和市民办事更便利，市场主体更添活力。

新华社提问：“目前C919有哪些进展，今年新目标是什么？”

吴光辉代表回答：“目前第一架飞机正在做改装，模拟人在飞机上坐的位置，测定不同飞行的影响载荷。第二架飞机也在上海进行改装，估计4月份会飞到山东东营进行试飞。这两架飞机会进行一部分系统试验，将来还会到最寒冷的地方、最热的地方等各种严酷的环境下进行试飞。第三架飞机预计年底前在浦东机场新建的第五跑道进行首飞。未来，我们总共参与试飞的飞机将达到六架，还要完成极限载荷的试验。”

《中国日报》提问：“浦东新区和上海自贸区在推进营商环境改革，打造世界一流营商环境方面会有哪些新的举措？”

杭迎伟代表回答：“自2016年4月启动‘证照分离’改革试点以来，116项改革任务成效明显，其中以取消备案、当场办结告知承诺等，进行了57项改革，有效降低了准入门槛，释放了市场活力。下一步将对10个领域中的7个领域、47项改革中的12项进一步加大改革力度，真正做到‘能减就减、能合则合’，全力跑出自贸区速度，达到国际领先水平。”

凤凰卫视提问：“上海提出要打响上海制造品牌，结合您所在的行业，您对做大做强上海制造有什么建议？”

陈虹代表回答：“进一步做强上海制造品牌的关键，是坚持往高端走，往转型升级的大方向走，以满足消费者快速升级的需求。新生代消费者追求新技术、高品质、个性化，更加注重便利和舒适。我们的着力点是推动互联网、大数据、人工智能和制造业的深度融合，进一步发扬光大上海的工匠精神，寻求新的发展动能。上汽集团正在全力研发智能汽车，努力建设智慧出行平台，推动上海汽车产业成为数字化、在线化、智能化、定制化的新型产业。今后我们要争当打响上海制造品牌的急先锋。”

《经济日报》提问：“上海现在正在积极营造国际化、法治化、便利化的营商环境，进一步减轻企业负担。作为民营企业家，您对上海营商环境建设的直接感受如何，有什么建议？”

汤亮代表回答：“上海营商环境的特色体现在三个方面：一、建设法治化的营商环境，无论对国企、民企、外企来说，守法是最大的保险系数；二、以国际化的高标准对标接轨，上海海纳百川，国际化程度越高，竞争活力越强；三、便利化体现在速度上，营商环境的好与不好，都体现在办事的快慢上。”

解放日报上观新闻提问：“作为世界级生态岛，崇明有哪些发展规划和举措，如何让人民从生态岛建设中获益？”

唐海龙代表回答：“崇明2035的总体规划已进入到了最后的报批程序，核心问题主要是‘三个管控一个留白’，包括：人口管控，人口规模不突破现有70万的人口规模；建设密度的管控，新增建设用地零增长； 建设高度的管控，今后新建建筑原则上不超过18米；留白是，看不明白想不清楚的就留白，留到以后再进行研究。做好‘生态+’，发挥生态优势，比如在旅游方面，把崇明生态岛打造成一个全域的旅游示范区。代表上海成为生态建设的排头兵和先行者，成为长江经济带的表率。”