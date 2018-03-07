要闻|在沪全国政协委员分组讨论政府工作报告

晨报首席记者李芹报道 3月5日、6日，在沪全国政协委员分组讨论李克强总理所作的政府工作报告。上海市政协主席董云虎委员在参加讨论时说，报告总结工作全面系统、实事求是，分析形势客观深刻、直面问题，部署工作重点突出、精准施策，是一个求真务实、砥砺前行、改革创新、催人奋进的好报告。

董云虎说，过去五年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。突出表现在四个方面：形成了习近平新时代中国特色社会主义经济思想，从根本上解决了经济形势怎么看、经济工作怎么干的问题；发展理念和发展方式发生重大转变，增长以GDP论英雄的局面显著改变，更加注重发展的质量和效益；经济结构出现重大变革，新动能对经济的支撑作用明显增强；创新驱动发展取得重大成果，我国科技创新由跟跑为主转向更多领域并跑、领跑。（网站首页图：晨报制图）