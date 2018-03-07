【我们与总书记在一起】把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽

来源：央视新闻客户端



5日下午，习近平总书记在参加他所在的十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时要求，内蒙古要锐意创新、埋头苦干，守望相助、团结奋斗，扎实推动经济高质量发展，扎实推进脱贫攻坚，扎实推进民族团结和边疆稳固，把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽。代表们说，草原儿女一定落实好总书记要求，共同书写出新时代的发展新答卷。

总书记的到来，让内蒙古团代表们深受鼓舞，大家畅所欲言，现场气氛轻松热烈。赤峰市松山区小庙子村党支部书记赵会杰在发言时，总书记一次次询问，“地是水浇地吗？”“通了自来水吗？”赵会杰说，这些看似不起眼的小事，却是事关乡村振兴的大事。

全国人大代表赵会杰：关心我是不是水浇地。问我说，你们的垃圾都怎么处理了。我就觉得，真是对老百姓可以说是从心眼里头，是一种关心、关注和关爱。

赵会杰给总书记汇报说，村里通了水，也通了电，现在，村里正在发展特色产业，带动百姓增收致富。

全国人大代表赵会杰：总书记一边认真地倾听，一边频频地点头，我们继续带领老百姓寻找更多的致富门路。不辜负总书记对我们的厚爱和期望。

这里就是小庙子村，记者今天来到村里，村民正忙着晾晒桔梗。这几年，小庙子村种桔梗、种党参、种胡萝卜，中药材品种有二十多个。现在村民人均年收入1万3千元，富起来的村民今天想向总书记说几句话。

村民：这是我们的胡萝卜药材种植大户、土地流转大户、种养殖大户。现在这就是小庙子村，我们的日子过得红红火火了。

村民：昨天晚上我们看到了总书记与我们村书记的谈话，我们的心情无比激动，我们一定会撸起袖子好好干。

村民：我们诚挚地邀请总书记，有时间一定来我们村子转一转、看一看，品一品我们的幸福生活。

内蒙古现有贫困人口37.8万人，赤峰就是内蒙古贫困面最大的地区，赤峰市市长孟宪东向习近平总书记汇报了这几年当地的脱贫攻坚战。

全国人大代表孟宪东：总书记提到我们赤峰是内蒙古贫困面最大，贫困人口最多的地区，列举了一连串的数据，非常准非常实。

打好脱贫攻坚战，是习近平总书记布置给内蒙古的一项重大任务。孟宪东发言时，总书记跟他互动交流，关心询问。

全国人大代表孟宪东：他（总书记）特别问到了我们巴林左旗发展的笤帚苗这个扶贫产业，是怎么回事儿，问了笤帚苗是几年生的作物，适合什么样的气候条件这些情况。

这里就是赤峰巴林左旗的笤帚产业园，记者今天来到这里，村民正在赶制20万把笤帚订单。原本扫地用的笤帚，现在被村民变成了工艺品，产值接近十个亿，6000贫困户受益脱贫。

啃下脱贫攻坚这个硬骨头，总书记对内蒙古的要求是，要推动乡村牧区产业兴旺，生活富裕，把农牧民生活家园建设好。

全国人大代表费东斌：一个是不能为了脱贫而脱贫，但是也不能降低我们脱贫的速度。第二是不能把标准随意降低，更不能吊高胃口，要因地制宜，实事求是。

内蒙古发展过度依赖资源开发，产业结构单一，如何推动经济高质量发展，总书记开出的良方是，产业发展不能只盯着“羊、煤、土、气”，要培育新产业、新动能、新增长极。

全国人大代表龚明珠：总书记说这个资源城市，早点转，早转早主动，不能等着坐吃山空，你还想转，那时候来不及了。我们也感觉到了，以前就是依靠这个把煤挖出来就卖了，走着走着，一个是环境压力太大，第二个是产业培育不起来。

民族团结是各族人民的生命线，总书记说，内蒙古要践行守望相助理念，各民族同呼吸、共命运、心连心，共同守卫祖国边疆，共同创造美好生活”。代表们说，这是总书记的要求，也是内蒙古2500万草原儿女共同的心愿。

​全国人大代表娜仁图雅：一定要把（民族）团结搞好，像那个石榴籽一样紧紧抱在一起。我是少数民族学校的老师，回去以后，要说给我们的每一个孩子，希望他们能够在今后的学习生活当中，我们一定要把民族团结搞好，相互扶持，把我们的生活过得更美好。