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（习近平2018两会新语）履职内蒙古团 习近平面授发展良策

新华网记者 黄玥

【学习进行时】作为内蒙古选出的全国人大代表，习近平在第十三届全国人大一次会议开幕的第一天参加了内蒙古代表团的审议。他说了啥？有何指导意义？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您解读。

3月5日下午，习近平参加了自己所在的十三届全国人大一次会议内蒙古代表团的审议。

在选举十三届全国人大代表时，党中央提出，中央领导同志应选择老少边穷地区参加选举。习近平选择在内蒙古自治区参加选举，表达了党中央对民族边疆地区的重视，体现党中央加快推进欠发达地区发展、打赢脱贫攻坚战的决心。

习近平对内蒙古的发展现状了如指掌。参加审议时他提出了三个“扎实”发展良策，可谓审时知势，用心良苦。

扎实推动经济高质量发展

——不能只盯着“羊、煤、土、气”

“羊、煤、土、气”一度是内蒙古引以为骄傲的经济增长支撑。

然而伴随我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，仅靠资源支撑的发展已难以持续。

“内蒙古产业发展不能只盯着羊、煤、土、气，要大力培育新产业、新动能、新增长极。”习近平一语中的。

三个“新”为内蒙古经济高质量发展指明了方向。

2014年考察内蒙古时，习近平为内蒙古经济转型发展把脉开方，“5个结合”为内蒙古经济发展提供了不竭的动力。

这几年，改变过度依赖资源开发、结构单一、“一煤独大”格局的内蒙古，正在脱掉包袱，向着转型发展轻装前行。中国最大的云计算园区、全球首台核磁共振移动诊疗车、产值千亿元的新能源汽车产业基地等一系列战略性新兴产业正在不断集聚，成为内蒙古经济发展的新优势。

但经济转型不会一蹴而就，需要政策的引导和艰苦的实践。

“如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。”“同时，也要注意有所为有所不为，不能搞大呼隆，一哄而起。”……习近平告诫，要以转型发展的眼光考量内蒙古的经济发展，“要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。”

“构建多元发展、多极支撑的现代产业新体系”“要把现代能源经济这篇文章做好”“优化资源要素配置和生产力空间布局”“要有效防范化解债务风险，绷紧防范化解债务风险这根弦”“要加强生态环境保护建设”……习近平为内蒙古“量身定制”的一步步发展策略，是“扎实推动经济高质量发展”的行动纲领，是内蒙古“发挥国家向北开放重要桥头堡作用”“在祖国北疆构筑起万里绿色长城”的妙计良策。

扎实推进脱贫攻坚

——关键是打好深度贫困地区脱贫攻坚战

“打好脱贫攻坚战，关键是打好深度贫困地区脱贫攻坚战，关键是攻克贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查）。”讲话中，习近平再发消除深度贫困动员令。

——要采取更加有力的举措、更加精细的工作，瞄准贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查），重点解决好产业发展、务工就业、基础设施、公共服务、医疗保障等问题。

——要完善大病兜底保障机制，解决好因病致贫问题。既要解决好眼下问题，更要形成可持续的长效机制。

——要把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，推动乡村牧区产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，把广大农牧民的生活家园全面建设好。

——要认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强扶贫资金管理，对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。

——群众对一些地方脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假现象非常反感，要认真加以解决。

……

扎实推进脱贫攻坚，一件件工作、一步步进程，习近平都成竹在胸。

习近平始终牵挂内蒙古各族困难群众。2014年，他前往地处边陲的内蒙古阿尔山市伊尔施镇看望生活在林业棚户区的群众，并对内蒙古脱贫攻坚工作提出了明确要求：“要具体问题具体分析，因地因事制宜，加强统筹协调，有针对性地抓好扶贫开发工作。”

言之非难，行之为难，脱贫攻坚要处实效功。

扎实推进民族团结和边疆稳固

——牢牢守稳“各族人民的生命线”

习近平对民族团结和边疆稳固问题，时时在心，处处关心。

内蒙古地处祖国正北方，生活着55个民族。“对内蒙古来说，维护社会和谐稳定，必须巩固和发展民族团结大局。”习近平的话简洁有力，“民族团结，是全国各族人民的生命线。”

习近平在内蒙古代表团强调，加强民族团结，根本在于坚持和完善民族区域自治制度；加强民族团结，基础在于搞好民族团结进步教育，建设各民族共有精神家园。

从完善制度到深化教育，唯有固“本”强“基”，才能使民族团结理论根源越扎越深、实践根基越打越牢。

习近平曾说，核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同的思想道德基础。

社会主义核心价值观决定着各民族共有精神家园的发展方向。习近平要求，必须在各民族中大力培育和践行，坚持从小就抓、从幼儿园就抓，注重从少数民族文化中汲取营养，创新载体和方式，搞好网上和网下结合，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，形成各民族同呼吸、共命运、心连心的牢固精神纽带，妥善处理少数民族和民族地区发展中的各种利益矛盾，把祖国北疆安全稳定屏障建设得更加牢固……一个个具体而微的落实要求，都体现出习近平对民族团结细心呵护。

“铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”。柔声细语间，流露出的是习近平对国家民族的如海深情，对民族团结重要性的深刻洞察，对构筑中华民族命运共同体的呕心竭力。

“锐意创新、埋头苦干，守望相助、团结奋斗”这16个字，是习近平对内蒙古的谆谆期望。

细细品味这16个字，意义岂止仅在于内蒙古。

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