中华民族伟大复兴的影像铭文

来源：人民日报客户端

人民日报-贾磊磊

当今世界，许多伟大的事件，人们都不会忘记用影像的方式去记录、去传播、去铭记。我们今天所看到的时代影像《厉害了，我的国》，所记录的不仅有腾跃九天的航天飞机、凌空飞架的港珠澳大桥、潜入五洋的载人潜水器……还有在春风的鼓荡中飘扬的五星红旗、在天安门广场上耸立的巍峨华表、高悬在人民大会堂上的庄严国徽，这些凝聚着我们深切民族情感的国家形象，是亿万人民心中永恒的家园——这才是《厉害了，我的国》牵动华夏儿女魂魄的精神力量所在。

旧社会的黑白影像展示的更多的是国家的颓败，是民族的屈辱，是漫漫长夜中遍地的哀鸿，是茫茫天地间满目的疮痍。如今，光阴流转，时代的影像带给我们的是中华大地上纵横交错的高铁网络，是在万顷波涛中巍然而立的我国自主建造的世界上最大的起重船，还有穿越沙漠最长的高速公路京新高速公路和在川藏公路北线的山峰间贯通的雀儿山隧道。过去我们常说要赶上世界先进国家的前进步伐，现在我们在诸多领域不仅赶上了发达国家，而且在世界前沿中拥有一席之地。现在，世界上最大的调水工程南水北调工程在中国，世界上最大的水陆两用飞机AG600下线同样在中国，拥有8.9亿用户、299万个基站的全球规模最大的4G网络还是在中国……通过这部90分钟的纪录片，我们了解了国家所取得的这些举世瞩目的辉煌成就，铭记了这些让中国人民扬眉吐气的伟业。

影片告诉我们的其实不仅是那些伟大的创举、恢弘的业绩，更重要的是它还告诉我们在这些问鼎世界巅峰的工程中，那些献出青春、献出力量，乃至献出了宝贵生命的中国人，它还告诉我们这些创世纪的工程项目中中国人所付出的巨大代价。我们过去强调比较多的是在战争年代需要一种舍生忘死、前仆后继的牺牲精神。其实，即便就在和平建设年代，特别是在攻坚、创业的时代，我们依然需要具备一种倾心尽力、冲锋陷阵的牺牲精神。我们原来只知道港珠澳大桥是世界最长的跨海大桥，是中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁。可是，我们不知道它的总工程师60岁的林鸣为建这座桥在工地上整整奋斗了12年！我们知道中国航天事业现在已经位居世界前列，可我们不知道在中国航天一线的科研人员平均只有30多岁！之所以“厉害了，我的国”，是因为在它的背后有着千千万万“厉害了”的中国人！

（作者为中国艺术研究院研究员）

（网站首页图：新华社资料图片）