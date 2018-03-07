“干部走不走下去，结果完全不一样”

来源：上观新闻

上海各级干部扎进基层两个多月来，大调研带来的新变化让企业和市民点赞

■本报记者 王志彦 周楠

大年初七，春节长假后的首个工作日，上海许多区政府、委办局的办公大院却显得非常“冷清”，办公室里少有互相拜年的身影，会议室也没有往昔人来人往的忙碌。原来，上海许多干部不约而同选择新春上班第一天来开展大调研活动，他们纷纷离开办公室，深入企业、社区，发现问题、解决问题。

2018是上海的“调研年”。市委书记李强强调，在全市开展“不忘初心、牢记使命，勇当新时代排头兵、先行者”大调研，是贯彻落实好党的十九大精神和习近平总书记关于大兴调查研究之风重要指示精神的重大举措。要通过大调研推动做好各方面工作，在新时代展现新作为，让人民群众有更多获得感、幸福感。

两个多月来，上海各级干部纷纷扎进基层大调研，拿着调研得来的数据、实情、问题，对标国际最高水平，比差距找短板，梳理“难点”“痛点”“堵点”问题，推动思想再解放、改革再出发、工作再务实，以饱满的精神、优异的成绩迎接改革开放40周年。

真找问题 找真问题

不打招呼、直插基层，扑下身子、沉到一线。在上海各级党政干部看来，大调研不能为调研而调研，必须到基层“真找问题、找真问题”。

近日，宝山区委领导到杨行镇大黄村调研，让镇里干部吃一惊：“怎么领导直接就来了，事先也没打个招呼。”事实证明，这样的调研效果非常好。“之前我去调研，他们都说挺好或者象征性地提一个问题，这次不一样，他们提了涉及污水纳管、村级经济等10个具体问题。我边记边回应，现场解决3个，7个带回去研究。村民得知消息后都特别高兴。”宝山区委领导表示。

市委副书记、市长应勇指出，要深入基层、深入群众，认真开展大调研，切实解决群众最盼、最急、最忧、最怨的问题。面对面访、心交心讲、实打实问、手拉手帮，了解掌握和解决企业、群众的实际困难，这正是上海大调研应有的作风。嘉定区干部将这种作风形象地总结为“三个板”：大调研大走访要用扑下去的“身板”体验短板，用接地气的“脚板”丈量短板，用钉钉子的“叫板”补齐短板。“干部脚上有泥土，群众心里才不堵。”

基层把真问题晒出来，领导干部面子上会不会挂不住？这样的担心在上海已经越来越少。与之相反，很多干部意识到，发现问题恰是掌握基层真实情况、谋求新作为最直接的方式，是寻找发展机遇、找准工作发力点的重要突破口。

专门为大调研而设立的微信公号“上海大调研”，被网友亲切称为“小研”。“小研”一直追踪着干部调研踪迹，直播大调研发现问题、解决问题过程。自留地配置、农机补贴、蔬菜保护区管理等等问题怎么解，地段医院“配药难”如何破……这些问题都被摆上微信平台，和民众“零距离”讨论。

“对于新生事物，不能‘一刀切’做简单‘是与否’的判断题；许多新技术、新模式来自中小企业，但他们往往缺乏政策理解力以及与政府沟通的能力，政府部门应该设立‘一口受理’平台”……浦东新区近期召开的“问需问计”座谈会上，新区领导多次要求企业家敞开心扉说真话，建言献策讲实情。大调研不走过场，不搞“花架子”，浦东希望能通过此举，不断转变工作作风，力争当好新时代改革开放排头兵中的排头兵、创新发展先行者中的先行者。

“坐在办公室里都是问题，走下去就都是办法”，“不要人家一开口，就说不合理、做不到”……如今，这些理念正逐渐成为上海广大党员干部的共识。数据显示，截至2月底，全市参与大调研的各级调研主体共1464个。1月至2月，上海大调研共收集问题11.1万个，其中已解决4.9万个。

既要问需 也要问计

汽车消费已经深入申城的家家户户，但在寸土寸金的中心城区，停车一直是个难题。为了帮助市民破解“停车难”，上海各区可谓绞尽了脑汁。虹口区利用“错峰停车”，提升社会资源利用率，四川北路地下车库对外开放了26个夜间错峰停车泊位，并可通过APP网上预约；徐汇区则“内外兼修”让停车不再难，漕河泾街道凯翔小区与周边的凯城商务楼协商，为小区居民争取到68个优先停车位；静安区推出“亲情停车券”，呼唤大家回家陪爸妈，其中共宁小区为80岁以上独居老人和纯老家庭的子女发放“亲情停车券”，每月2张，停车无时长限定，但不能过夜。

解决百姓停车难只是一个缩影。大调研应当始终坚持需求导向、问题导向、效果导向，既要问需，也要问计，要在一线发现问题，更要在一线解决问题，这已经是上海广大干部的共同追求。

在上海，各地区和部门的大调研都建立了问题清单、措施清单、解决清单、制度清单，一方面，“事事有落实，件件有回音”；另一方面，把基层探索的有益经验固化、提升、复制，研究普遍性问题的解决思路，有的放矢，形成有效制度供给。

区与区之间的交界地带，容易成为交通乱点，上海公安交警部门通过大调研，创新设立“轮值制”，打破管理“真空带”。日前，在陕西南路、南昌路路口，黄浦、徐汇两区交警开展联合整治，两个区的民警共同在路口进行交通管理，不放过一起交通违法行为。而在长寿路、万航渡路路口，普陀、长宁、静安三区公安交警进行联合整治，还借助“智慧公安”，利用科技手段，对共享单车进行有效管理。这些新措施、新制度让人们看到了大调研带来的新变化。

大调研不是简单完成走访任务，而是要真正沉下去找问题、抓细节、促落实。市文广局紧紧抓住此次大调研机遇，围绕中心大局，聚焦公共文化、文创50条、放管服改革等16个主题，问计问需于民，突出即知即改，领导带头，深入基层，积极开展调研。

这几天，市文广影视局公共文化大调研队伍又将展开新一轮的居村调研。他们希望，通过调研真正摸清百姓需求，打通公共文化服务“最后一公里”，以丰富的文化活动充盈居村。对于大调研，市文广局的干部深有感触：“沉下去，下到基层，所看到的都激活了你的思维。你看到了问题，也看到了解决问题的办法。”

干部受触动 百姓得实惠

“感觉这次大调研，触动了不少干部的灵魂。”这是一位居民区书记在大调研中发出的感慨。

一些参加大调研的干部也直言，“听到了很多以前在会场、在文件中听不到也想不到的情况，这些‘想不到’让我不得不反思。”“面对面交谈后，才意识到，有些工作与人民群众对美好生活的向往和追求还有不小差距。”“基层的情况一直在变化，基层百姓也不断有新的问题产生，走不走下去，结果是完全不一样的。”

在上海各级干部看来，大调研最后的落脚点就是为了解决百姓和企业的难点问题，提高百姓和企业的满意度和获得感。这两个月来，一批居民群众反映的停车难、电动自行车充电桩不足、断头路、户外作业人员缺少避寒点等问题，一批企业反映的员工入职体检等候时间长、商场开业餐饮企业集中办照办证难、企业自建食堂手续繁琐、建设项目竣工手续办理环节多等问题，均得到了积极回应，有的已经妥善解决，有的正在解决，让企业和市民切实感受到了大调研带来了真正的实惠。

2月6日，全市首创的“三驾马车”合署办公在虹口区凉城新村街道文苑一居民区正式挂牌。这是该街道在大调研时，针对社区居民反映最多的业主与物业公司间矛盾，而采取的一个实实在在新举措——居民有什么“边界”不清的问题，“三驾马车”的代表当场可以决定哪一方是解决问题的主角，如果需要一起解决的，则马上可以解决，再也不会让居民去奔波找解决问题的主角了。今后，虹口还计划通过引入党代表、居民代表和社会组织等一起来“坐镇”，提高小区自治主体的绣花功夫。

春节前，在朱泾镇民主村村口，一段大约200米的村路正式通车。不仅民主村村民终于可以放心自如地开车进出，就连附近大茫村、新泾村和隔壁吕巷镇的居民，也多了一条方便又快捷的主干道。

实际上，对这段村路的“肠梗阻”问题，周边村民反映了好几年，村干部也想了一些办法，却始终难以解决，问题便“沉”了下来。不过，在近期的大调研活动中，朱泾镇领导梳理全镇问题“数据库”，特别关注到这一“陈年旧账”，从而下决心为村民解决了这一“老大难”问题。

对于“沉默的少数”，市质监局一样没有忽略。上海声阅智能科技有限公司，致力于“智慧型图书馆”建设。2017年5月，因销售未取得强制性产品认证的图书自助借还产品而被行政处罚。时隔半年后，市质监局再次走进这家企业。公司负责人表示：“原以为我们是‘污点’企业，不受待见，真是做梦也没想到，这么冷的天，你们还主动送来服务，了解我们的需求。”

目前，市质监局已走访10余家曾被处罚的企业，梳理企业提出的诉求25项，当场回应解决15项。对需进一步研究解决的10项，已经明确了解决措施和期限，并与企业沟通反馈。

尽管上海大调研活动开展才刚刚两个多月，但对于取得的成果，已经有不少百姓和企业给予点赞。有网民这样评价：“调研初见成效！犹如春风吹遍浦江两岸！干部沉下去，一定会结出丰硕果实！”

上海大调研还在路上，未来更加可期。

（网站首页图：晨报资料图片）