央视快评：铸牢中华民族共同体意识

来源：央视网

央视评论员

“社会主义核心价值观决定着各民族共有精神家园的发展方向，必须在各民族中大力培育和践行。”3月5日，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议谈到民族团结时强调，建设各民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识。

我国是统一的多民族国家，各民族在分布上交错杂居、文化上兼收并蓄、经济上相互依存、情感上相互亲近，形成了你中有我、我中有你的多元一体格局。建设共有精神家园、铸牢共同体意识，是各民族共同的责任。

习近平总书记用朴实而深刻的话语道出了铸牢民族共同体的真谛：“各民族多元一体是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的重要优势。我国各族人民共同缔造了中华人民共和国，都为中华民族形成和发展作出了卓越贡献。”

站在新时代的起点上，各民族更要守望相助，铸牢共同体意识，像石榴籽一样紧紧抱在一起，建构一个共有的精神家园，而社会主义核心价值观正是中华民族精神共同体的价值基石，是各民族团结进步的精神纽带。

弘扬社会主义核心价值观，要倡导各民族之间互相尊重与包容，做到坦诚相待。习近平总书记在会见基层民族团结优秀代表时曾动情地说，船的力量在帆上，人的力量在心上。做好民族团结重在交心，要将心比心、以心换心。平等、团结、互助的社会主义民族关系来之不易，我们一定要像保护眼睛一样保护民族团结，践行核心价值观，铸牢中华民族共同体意识，真正认识到汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，少数民族之间也相互离不开。

铸牢中华民族共同体意识，必须落实到具体行动中。这些年，习近平总书记率先垂范，塞北草原、天山脚下、西南边陲……都留下总书记亲切看望慰问各族干部群众的足迹，回响着人民领袖关心少数民族群众的暖心话语：“全面实现小康，一个民族都不能少”、“各民族同胞要手足相亲、守望相助”……总书记的言传身教，为全党树立了光辉榜样，各级领导干部一定要遵循总书记的重要指示，扎实做好增进民族团结各项工作。

中华民族一家亲，同心共筑中国梦。这是全体中华儿女的共同心愿。忆往昔，琵琶长笛曲相和；看今朝，各族人民齐高歌。踏上新征程，我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，中华民族团结之花必将在新时代绽放得更加绚丽。

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