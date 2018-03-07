聚焦两会·港区全国人大代表 融入国家发展 共享繁荣

来源：央视网





央视网消息：出席十三届全国人大一次会议的香港代表团，6日下午在人民大会堂举行全体会议，审议政府工作报告。

港区全国人大代表表示，报告中多次提及香港，很多政策措施都与香港息息相关，显示出中央政府对香港发展的坚定支持。

全国人大代表谭志源：“报告提出要全力支持香港融入国家发展大局，深化内地与港澳地区交流合作，同时报告也提出塑造区域发展新格局。”

政府工作报告指出，出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作。代表认为，香港应不断拓宽与内地的发展空间，加快融入国家发展大局。

全国人大代表黄友嘉：“粤港澳大湾区城市有非常先进的创新科技产业和高端制造业，但是我们最大的优势还在于体制的优势，就是“一国两制”。”

全国人大代表廖长江：“粤港澳大湾区的共同发展，相信对香港市民特别是年轻人对国家民族的身份认同，会起到重大的正面作用。”

代表们表示，“一国两制”是香港回归20年来保持繁荣稳定的基石。未来香港要聚焦发展，与祖国共繁荣。

全国人大代表陈亨利：“香港人尤其是年轻人更加应该积极融入国家发展大局，港区人大的责任是推动香港各界朋友，一起了解国家发展，为国家发展而努力，一起实现中国梦。”