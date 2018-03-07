带您走进2018年“国家账本”

新华视点

财政的一收一支都与百姓的生活息息相关。读书，九年义务教育帮你圆读书梦；看病，医保帮你分忧；养老，社保帮你托底；买房，公租房帮你安居……政府真金白银的投入让百姓有更多获得感。

就像每家过日子要盘算好家庭账本，政府也要精打细算理好关系国计民生的“国家大账”。海量数据看不懂没关系，请跟我一起走进2018年“国家账本”。

国家账本钱从哪里来，用到哪里去？根据预算法，我国全口径的财政收入支出“四本账”——一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

国家账本中，最大的账本就是一般公共预算。2018年，全国一般公共预算收入183177亿元，增长6.1%。加上使用结转结余和调入资金2853亿元，收入总量为186030亿元。全国一般公共预算支出209830亿元，扣除上年地方使用结转结余及调入资金后增长7.6%。

国家账本钱花到哪里去？以一般公共预算为例，支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，背后离不开财政“真金白银”的支持。

今年，中央财政预算拟安排补助地方专项扶贫资金 1061 亿元，首次突破千亿元规模。中央财政新增扶贫投入及有关转移支付向深度贫困地区倾斜。

财政的大力投入为绿水青山增添美好色彩。今年，中央财政还将安排大气、水、土壤三项污染防治资金合计405 亿元，增长19%，支持打赢蓝天保卫战，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复。

全面建成小康社会三大攻坚战中，防范化解重大风险被放在首位。今年，财政部门将继续有效管控地方政府债务风险，适度开大规范举债的“前门”，安排地方政府专项债券 13500 亿元，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥处置隐性债务存量。

百姓关心期盼什么，党中央就重视关注什么，政府的真金白银就投向哪里。

幼有所育、学有所教。自2013年以来，全国财政花在教育上的钱逐年增加。2018年，这一支出预算将继续增加至31437亿元。资金将用于支持发展公平优质教育，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等。

老有所养，病有所医。今年，中央财政将进一步加强就业和社会保障，落实养老保险制度改革总体方案，出台实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度等。全面推进城乡居民医保制度整合，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高40元，达到每人每年490元，将基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准再提高5元达到每人每年55元。

住有所居的小康梦，需要财政从政策到资金发力。今年，中央财政将助力改造各类棚户区 580 万套，加大公租房及配套基础设施建设力度，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，让人民群众有实实在在的获得感。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这对财政工作提出新要求，引导更多财政资金和政策支持高量发展。

——支持深化供给侧结构性改革。今年，中央财政将在“破”“立”“降”上下功夫，大力废除无效供给，支持振兴实体经济打造新动能，减税降费改善营商环境。

——助力创新型国家建设。中央财政将继续加大力度支持落实创新驱动发展战略，加快实施国家科技重大专项等重大项目，支持组建国家实验室和建设一流科研院所等。

——支持实施乡村振兴战略。今年，财政将更大力度向“三农”倾斜，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，完善农业补贴制度，深化粮食价格形成机制改革，加大对农村教育、文化、基础设施、生态环保等投入。

这些“真金白银”的预算，关乎经济社会发展方方面面，关乎广大人民群众切身福祉。

为落实好党的十八届三中全会提出“加强人大预算决算审查监督、国有资产监督职能”改革要求，自2015年来，全国人大常委会有关部门相继出台实施了多项改革措施，进一步健全完善了人大预算审查监督程序、制度和机制，审查监督深度不断拓展、力度不断加大，审查监督针对性和有效性不断增强。

此外，全国人大还着力推进预算联网监督工作，更好地打造“阳光财政”。通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化，提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性，推进财政信息公开透明和预算行为规范有序。目前，推进预算联网监督工作已经取得阶段性成果。

新的一年已经起航，让人们有理由对未来充满期待和信心。让我们携手并肩，在新时代的征程中，不断创造更美好的生活！