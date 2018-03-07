这个词在海外火了！外媒：中国正释放更多正能量！

同时，“改革”作为中国今年的关键词，在政府工作报告中共出现了97次，这是历年来最多的一次，反映了中国政府推进改革开放的决心。今年是中国改革开放40周年，已成为世界第二大经济体的中国将推出哪些“超出国际社会预期”的开放措施，备受各方瞩目。
今年政府工作报告安排的赤字率2.6%，远低于去年和此前学界预期的3%，同时维持与去年实际增速持平的M2目标，显示出中国正采用财政和货币政策合力控制资金。在外界对中国债务风险和金融风险高度关注的当下，中国表现出防风险、去杠杆的坚定决心。
政府工作报告提出今年是中国改革开放40周年的重要年份，将促进经济、社会的持续健康发展。强调为在2020年实现小康社会的目标，经济政策将更加重视提高人民生活水平和消除贫富差距。政府工作报告提出了中立、稳健的金融政策，严格控制货币供给量，实现存款总额、融资总额的合理增长，防止金融风险。
两会期间，金记者发现，“高质量发展”成为代表委员热议的关键词之一。怎样实现“高质量”？怎样的“质量”才算高？跟着金记者一起来看代表委员都说了啥↓
多因素助经济上台阶
2017年，我国GDP规模达到82.7万亿元，首次突破80万亿元，稳居世界第二。全国人大代表、北京工业大学机械工程与应用电子技术学院教师秦飞认为：“这表明我们在追赶发达国家、实现中华民族伟大复兴的进程中取得了新的、重大进展。”
“5年来，我国经济实力跃上新台阶，一个重要原因是全社会经济发展的理念和行为发生了许多变化。”全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民认为，新发展理念得到坚决贯彻执行，简单以GDP论英雄的片面发展观得到修正；以人民为中心的发展思想日益深入人心，立足于解决人民群众关心的突出问题来推动发展，而不是简单地为增长而增长；经济发展新常态成为全社会的共识，对发展阶段的认知和对经济形势的判断更加理性；对供给侧结构性改革的认识足够深化，思想逐步统一；对推进“三去一降一补”的自觉性明显提高；创新驱动发展战略得到全社会高度认同。一系列积极因素促成我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。
全国人大代表、宜华企业（集团）有限公司董事局主席刘绍喜表示，对我国经济实力的变化，民营企业有深刻感触：“这两年，我们企业以近20亿元收购了新加坡一家有40年历史的，在沙发、木业、家具等品类的销量都位居世界前列的上市公司，这在过去想都不敢想。我为国家取得的成就倍感振奋和自豪。”
成为世界经济动力源
5年来，以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄，以非凡的政治勇气和战略定力，统领全国上下贯彻落实新发展理念，引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动中国经济巨轮破浪前行。当前，中国对世界经济增长的贡献率超过30%。中国已成为全球经济增长的“动力源”和“稳定器”。
全国人大代表、深圳市市长陈如桂表示，过去5年，我国日益走近世界舞台中央，创造性提出“一带一路”倡议，发起创办亚投行，设立丝路基金，为全球治理贡献了“中国方案”。今年的政府工作报告又提出，今年我国经济增长6.5%左右。近期，世界银行等机构又纷纷上调中国经济增速，这充分表明我国经济发展具有强大动力和后劲。
中国越发展，为世界带来的机遇越大。全国政协委员、南通大学校长施卫东认为，中国经济对世界经济的贡献，在“一带一路”倡议中可见一斑。目前，中国通过平等协商，已同80多个国家和组织签署合作协议，在24个相关国家推进建设75个境外经贸合作区，中国企业对相关国家投资累计超过500亿美元，创造近20万个就业岗位。
加快转向高质量发展
过去5年，中国经济从高速增长平稳转换至中高速，年均增长7.1%。全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副会长刘世锦认为，中国的转型相当平稳，中国的转型经验对世界也会有所启示。在经济增长速度放缓的背后，还有经济结构、经济动力、体制机制等诸多成功的变化。
全国政协委员、国务院发展研究中心副主任王一鸣告诉记者，2017年我国经济趋稳向好的态势更加巩固，经济增长的质量、结构、效益更加匹配，转向高质量发展迈出了积极步伐。他认为，转向高质量发展要具备几大条件：一是经济结构出现重大变革，改善了高质量发展的基础条件；二是中等收入群体不断扩大，为高质量发展提供了强大的市场驱动力；三是供给侧结构性改革深入推进，为高质量发展开辟了有效途径；四是科技创新和技术扩散进入活跃期，为高质量发展提供了技术支撑；五是全面深化改革持续推进，为高质量发展提供了制度保障。
全国人大代表、广州市市长温国辉表示，我国经济实力跃上新台阶，体现出我国经济已从高速增长向高质量发展转变。今年的政府工作报告提出的深度推进供给侧结构性改革等9方面的部署，都围绕着高质量发展。今年设定的经济增速，同样是充分考虑了决胜全面建成小康社会的要求，考虑了我国经济由高速增长转向高质量发展的实际，有利于我们转方式、调结构，推动经济健康平稳发展。
全国政协委员、中国人民大学校长刘伟表示，在微观上，高质量发展要建立在生产要素、生产力、全要素效率的提高之上，而非靠要素投入量的扩大；在中观上，要重视国民经济结构包括产业结构、市场结构、区域结构等的升级，把宝贵资源配置到最需要的地方；在宏观上，则要求经济均衡发展。
全国政协委员、中国工程院院士马永生认为，高质量发展在企业层面要重点考虑推进企业绿色高质量发展，进一步完善环境保护法律法规，完善有助于大气污染治理的价格、财税、金融、信贷政策，加强政府监管。
代表委员纷纷表示，进入新时代，站上新起点，有以习近平同志为核心的党中央的领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，全党全国各族人民对实现中华民族伟大复兴的中国梦满怀信心，斗志昂扬。