这个词在海外火了！外媒：中国正释放更多正能量！

中国正处在两会时间，“高质量发展”这个两会热词引起了国内外的广泛关注。从近日的报道看，很多国际主流媒体都表示：中国高质量发展正在向世界释放更多正能量。

新加坡《联合早报》 但中国政府显然是要把注意力引导到高质量发展上来。 中国为今年的经济增速定下了6.5％左右的目标，低于去年实际取得的6.9％增长，显示出中国将经济发展目标从重速度改为重质量。虽然6.5％左右的增长预期与去年相同， 同时，“改革”作为中国今年的关键词，在政府工作报告中共出现了97次，这是历年来最多的一次，反映了中国政府推进改革开放的决心。今年是中国改革开放40周年，已成为世界第二大经济体的中国将推出哪些“超出国际社会预期”的开放措施，备受各方瞩目。

路透社 尽管中国去年经济增速远超预期目标，但2018年政府工作报告依然将今年GDP增长目标设定在6.5%左右，并首次将城镇调查失业率作为预期目标，凸显中国对民生收入和就业的重视正与经济增长速度保持同步。 今年政府工作报告安排的赤字率2.6%，远低于去年和此前学界预期的3%，同时维持与去年实际增速持平的M2目标，显示出中国正采用财政和货币政策合力控制资金。在外界对中国债务风险和金融风险高度关注的当下，中国表现出防风险、去杠杆的坚定决心。

美国《华尔街日报》 中国将2018年经济增长目标设定在6.5%左右，表明中国在应对债务问题的同时，努力确保经济平稳增长。中国作为全球第二大经济体，得益于海外需求强劲以及政府有关部门尽全力保持经济平稳运行，中国2017年经济增速为6.9%，这是自2010年以来的首次加速。中国经济超出预期增长，提高了政府财政收入。

《日本经济新闻》 显示了中国经济正从量的增长向质的增长转换，旨在实现可持续发展。 李克强总理在政府工作报告中将今年的中国经济增长目标设定为与去年相同的6.5%左右， 政府工作报告提出今年是中国改革开放40周年的重要年份，将促进经济、社会的持续健康发展。强调为在2020年实现小康社会的目标，经济政策将更加重视提高人民生活水平和消除贫富差距。政府工作报告提出了中立、稳健的金融政策，严格控制货币供给量，实现存款总额、融资总额的合理增长，防止金融风险。

《朝日新闻》网络版 刊登了题为“中国推进改革实现社会主义现代化强国”的消息。报道称，过去5年是中国发展道路上出色的5年，经济平均增速达到7.1%。政府工作报告提出，今年的经济发展目标是重点推动实体经济发展、推进结构改革，在农村全面普及因特网、加大利用人工智能，同时积极发展新能源汽车和新材料产业等。

法国《替代经济学》杂志 随着综合实力的提升，中国对世界发展的辐射作用正日益增强。当前，中国正在国际范围内与多方共同合作推进“一带一路”建设，促进相关各国间的贸易往来，为这条极具悠久历史底蕴的贸易古道赋予新的活力。同时，相关各国也以开放、共赢的发展模式，进一步促进了经济发展与社会进步。

保加利亚经济类网站《投资者》 正在举行的中国两会明确了2018年中国经济社会发展的总体要求和政策取向。中国将努力保持外贸稳定，完善国民经济规划。

新闻多一点

经济跃上新台阶 发展转向高质量

两会期间，金记者发现，“高质量发展”成为代表委员热议的关键词之一。怎样实现“高质量”？怎样的“质量”才算高？跟着金记者一起来看代表委员都说了啥↓

多因素助经济上台阶

2017年，我国GDP规模达到82.7万亿元，首次突破80万亿元，稳居世界第二。全国人大代表、北京工业大学机械工程与应用电子技术学院教师秦飞认为：“这表明我们在追赶发达国家、实现中华民族伟大复兴的进程中取得了新的、重大进展。”

“5年来，我国经济实力跃上新台阶，一个重要原因是全社会经济发展的理念和行为发生了许多变化。”全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民认为，新发展理念得到坚决贯彻执行，简单以GDP论英雄的片面发展观得到修正；以人民为中心的发展思想日益深入人心，立足于解决人民群众关心的突出问题来推动发展，而不是简单地为增长而增长；经济发展新常态成为全社会的共识，对发展阶段的认知和对经济形势的判断更加理性；对供给侧结构性改革的认识足够深化，思想逐步统一；对推进“三去一降一补”的自觉性明显提高；创新驱动发展战略得到全社会高度认同。一系列积极因素促成我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。

全国人大代表、宜华企业（集团）有限公司董事局主席刘绍喜表示，对我国经济实力的变化，民营企业有深刻感触：“这两年，我们企业以近20亿元收购了新加坡一家有40年历史的，在沙发、木业、家具等品类的销量都位居世界前列的上市公司，这在过去想都不敢想。我为国家取得的成就倍感振奋和自豪。”

成为世界经济动力源

5年来，以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄，以非凡的政治勇气和战略定力，统领全国上下贯彻落实新发展理念，引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动中国经济巨轮破浪前行。当前，中国对世界经济增长的贡献率超过30%。中国已成为全球经济增长的“动力源”和“稳定器”。

全国人大代表、深圳市市长陈如桂表示，过去5年，我国日益走近世界舞台中央，创造性提出“一带一路”倡议，发起创办亚投行，设立丝路基金，为全球治理贡献了“中国方案”。今年的政府工作报告又提出，今年我国经济增长6.5%左右。近期，世界银行等机构又纷纷上调中国经济增速，这充分表明我国经济发展具有强大动力和后劲。

中国越发展，为世界带来的机遇越大。全国政协委员、南通大学校长施卫东认为，中国经济对世界经济的贡献，在“一带一路”倡议中可见一斑。目前，中国通过平等协商，已同80多个国家和组织签署合作协议，在24个相关国家推进建设75个境外经贸合作区，中国企业对相关国家投资累计超过500亿美元，创造近20万个就业岗位。

加快转向高质量发展

过去5年，中国经济从高速增长平稳转换至中高速，年均增长7.1%。全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副会长刘世锦认为，中国的转型相当平稳，中国的转型经验对世界也会有所启示。在经济增长速度放缓的背后，还有经济结构、经济动力、体制机制等诸多成功的变化。

全国政协委员、国务院发展研究中心副主任王一鸣告诉记者，2017年我国经济趋稳向好的态势更加巩固，经济增长的质量、结构、效益更加匹配，转向高质量发展迈出了积极步伐。他认为，转向高质量发展要具备几大条件：一是经济结构出现重大变革，改善了高质量发展的基础条件；二是中等收入群体不断扩大，为高质量发展提供了强大的市场驱动力；三是供给侧结构性改革深入推进，为高质量发展开辟了有效途径；四是科技创新和技术扩散进入活跃期，为高质量发展提供了技术支撑；五是全面深化改革持续推进，为高质量发展提供了制度保障。

全国人大代表、广州市市长温国辉表示，我国经济实力跃上新台阶，体现出我国经济已从高速增长向高质量发展转变。今年的政府工作报告提出的深度推进供给侧结构性改革等9方面的部署，都围绕着高质量发展。今年设定的经济增速，同样是充分考虑了决胜全面建成小康社会的要求，考虑了我国经济由高速增长转向高质量发展的实际，有利于我们转方式、调结构，推动经济健康平稳发展。

全国政协委员、中国人民大学校长刘伟表示，在微观上，高质量发展要建立在生产要素、生产力、全要素效率的提高之上，而非靠要素投入量的扩大；在中观上，要重视国民经济结构包括产业结构、市场结构、区域结构等的升级，把宝贵资源配置到最需要的地方；在宏观上，则要求经济均衡发展。

全国政协委员、中国工程院院士马永生认为，高质量发展在企业层面要重点考虑推进企业绿色高质量发展，进一步完善环境保护法律法规，完善有助于大气污染治理的价格、财税、金融、信贷政策，加强政府监管。

代表委员纷纷表示，进入新时代，站上新起点，有以习近平同志为核心的党中央的领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，全党全国各族人民对实现中华民族伟大复兴的中国梦满怀信心，斗志昂扬。