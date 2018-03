《红海行动》票房破30亿！而另一部记录也门撤侨事件的超燃电影，正在热映！

原创 2018-03-06 双语君 中国日报双语新闻

今年2月,中国电影的票房超过了100亿,打破了月度票房的世界纪录。

一部以2015年也门撤侨事件改编的《红海行动》相信让不少人大呼过瘾。截至3月5日上午,《红海行动》总票房已破30亿元!

这部票房傲人的电影取材于2015年真实的中国海军也门撤侨事件。从战火纷飞的也门成功撤离全部我国公民,也为我国赢得了巨大的国际声誉。

而这一事件,也记录在了正在上映的另一部“超燃”的电影中——《厉害了,我的国》。此时此刻,我们或许可以在这部片子里找到也门撤侨成功和中国电影产业繁荣共同的源头——我们强大的祖国。

这是一部当之无愧的大制作,浓缩了中国五年来的飞速发展,用镜头帮我们记录下了这众多超燃的历史瞬间。

恢弘的镜头、磅礴的音乐,中国桥、中国港、中国车、中国路、中国网在大银幕上悉数展开,90分钟的片长实在不够啊!

The documentary focuses on key Chinese infrastructure projects in aerospace, high-speed rail, the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge and the world's largest single-dish telescope FAST. 这部纪录片讲述了中国的航天工程、高铁、港珠澳大桥和人类历史上最大的射电望远镜FAST。

The documentary also informs viewers that seven of the world's 10 biggest sea ports are now in China. 纪录片还告诉观众,目前世界的十大港口中七个在中国。

And that the country now has the longest high-speed rail network in the world. 现在中国有世界上最长的高速铁路网络。

除此之外,影片还记录下了超级工程的震撼影像背后的故事,在彰显国家实力的同时,也体现了国人们不畏艰险、埋头苦干、开拓进取的美好情操。

因为这些伟大的精神,我们才得以缔造出了一个又一个的“中国奇迹”。

《厉害了,我的国》电影预告片

双语君(Chinadaily_Mobile)有幸参加了电影首映式。现在想起来,在首映式上最让双语君感动的是身边的阿姨。

阿姨已经退休多年,本来有飞机要赶,她却忍不住一直把电影看完。影片结束,全场掌声雷动,或许,那并不仅仅是为一部90分钟高度浓缩的电影点赞,而是由衷地为我们迈出步伐的“新时代”喝彩。

在推荐这部电影时,中国电影股份有限公司董事长喇培康动情地说:

这是一部成就片,是一部国情片。它无愧于我们这个火热的新时代。它把握时代之魂,关注时代之需,聚焦时代之变,引领时代之峰,记录了人民的伟大实践,书写了中国的日新月异,展现了中华民族从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。

片子里港珠澳大桥总工程师林鸣的话让双语君(Chinadaily_Mobile)久久不能忘怀。

过去我们是有什么装备干什么样的工程,做什么样的方案,现在我们想怎么干,我们国家都能够造出这样的设备,有这样的装备来完成。 In the past, what kind of projects we took up was decided by what kind of facilities we had. But, nowadays, no matter what kind of projects we want to do, we develop the facility to complete it.

虽然语气没有慷慨激昂,但这又是何等的自信。

事实胜于雄辩。电影里出现的数字很有说服力:

目前世界的十大港口中七个在中国; 中国高铁的通车里程是排名第二到第十所有国家的总和; 2024年国际空间站(International Space Station)退役以后,中国将成为世界上唯一拥有空间站的国家……

一部好的纪录片从来都是用生动的人物故事打动人,《厉害了,我的国》也不例外。

One of the most touching moments in the film is probably footage from an interview of Nan Rendong, often called the "father of FAST". 片中最感人的场景莫过于被称为“FAST之父”的项目首席科学家兼总工程师南仁东。

在这部片子里,南仁东接受了生平的最后一次采访。当他用嘶哑的嗓音介绍FAST项目意义的时候,观者无不动容。去年9月,为了FAST奋战了二十多年的南仁东因癌症不幸去世。

《厉害了,我的国》或许不仅是对南仁东,也是对许许多多科研战线幕后英雄最好的致敬。

这部电影也把镜头留给了更多的普通人。“大国”与“小家”息息相关、密不可分。影片后半部分从“小家”的角度切入,讲述平凡百姓的生活变迁。从基层扶贫工作人员的生活状况;到筑起世界上最大的人工林的坝上三代人;再到细致做好入户工作的健康管理员和保家卫国的威武之师。

这部纪录片像这个时代的百科全书,它生动记录了我国在扶贫政策、生态文明建设、医疗保障、国家安全体制、对外开放等各方面取得的卓越成就,充分展现了中国人民在全面建设小康征程上的伟大奋斗。

我们看到25岁的藏族姑娘不厌其烦一次次地做工作,劝说安土重迁的困难群众移民新居并开拓新的产业;我们看到福建的成功企业家扎根大西北戈壁滩,一边进行生态建设,一边发展葡萄种植产业;我们还看到广州的制鞋企业走出国门,随着“一带一路”来到埃塞俄比亚,帮助当地工人建立完整的产业链条,大大惠及当地民生。

每个人的目标都不是简简单单可以完成。但是每个人在自己的岗位上兢兢业业,共同铸就了伟大的“中国梦”。

《厉害了,我的国》是根据去年备受好评的六集电视纪录片《辉煌中国》改编制作完成。

《辉煌中国》

比起小小的电视屏幕,在大银幕乃至“中国巨幕”上欣赏祖国壮美的山河绝对是不同凡响的心灵体验。

影片上映后,全国各地的观众反响热烈。

湖北 机械技工 李琛

一群平均年龄三十出头的年轻人,奋斗在尖端科技的第一线;一位25岁的一线书记,为了帮助固执的藏民脱贫长期奔波。少年强则中国强,作为一名青年职工我看着《厉害了,我的国》不禁热泪盈眶,心中充满斗志,在自己平凡而不平庸的岗位上决心为中国特色社会主义贡献出自己的力量。 In the film, when I watched a group of people in their 30s in the frontline of China's scientific research and a 25-year-old Party member helping Tibetan villagers eradicate poverty, I felt that a country's strength depends on its young people as well. Our jobs may be ordinary but they make a difference.

辽宁 某国企人事处长 潘佳宁

《厉害了我的国》这部影片,让人震撼,更让人深思。我们有许多寻求真理的人、能够不计利害为这片土地付出的人、能够敢于牺牲去捍卫国家尊严的人、能够知道世界并不完美但仍不言乏力、不言放弃的人。一个国家拥有这样一个个英雄,值得我们为祖国骄傲。只有做一个永不忘记这些历史和伟大灵魂的人,我们才能说我们有信心让祖国的明天会更好。 The documentary convinces us that China is full of heroes who are willing to make a big contribution to their motherland and safeguard her dignity. We can nurture the confidence to make tomorrow better by remembering this.

河南 铁路职工 卢丹青

刚分到车站的时候,和期望的工作环境有很大差距,心里还有一丝失落。今天看了《厉害了我的国》后,感觉非常激动,看完后我就给我同学打电话,强调这是“我们的”高铁,它已经世界领先。我的同学也告诉我说,看到很多外国人一乘坐高铁就竖硬币,感到也很自豪。厉害了,我的铁路!我为我的工作而自豪。 When I was first assigned to this small station (in Henan), I felt a little disappointed because the working environment was not as comfortable as I had expected. But Amazing China has changed my mind. I called my classmates after watching the film to tell them that our high-speed railway (featured in the documentary) is leading the world. I am proud of the amazing Chinese railway.

央视主持人王小骞的一段感言相信能够引发大家的强烈共鸣:

今年是改革开放40周年,其实我们每个人都在享受着改革开放对我们每个人带来的红利。但是在平常的日子当中很多很多的东西被淹没了,它需要有那样一种作品、那样一群人帮我们抽丝剥茧地呈现出来。我想,《厉害了,我的国》就是这样的一种呈现。

电影里的新时代,我们每天都在感受着。你呢?