问题都在办公室　办法就靠走基层

■ 嘉定区新源社区通过表格统计来反映调研情况 本报记者 徐程 摄

启动两个多月，调研之风吹进了工厂车间、乡村田间、居民心间，全市掀起一场规模空前、脚踏实地的大调研，展现了上海敢为人先、敢闯敢试的昂扬锐气，也垫实了上海迈向卓越的坚定步伐。 习近平总书记多次指出，调查研究是谋事之基、成事之道，没有调查研究就没有发言权，没有调查研究就没有决策权，要求全党大兴调查研究之风。根据上海市委统一部署，2018年全市开展为期一年的“不忘初心、牢记使命，勇当新时代排头兵、先行者”大调研。

此次大调研不预设主题，要求所有党政机关走访基层，聚焦群众和企业的难点、痛点和堵点，积极问需问计，真心实意拜群众为师，做到调研主体、调研对象两个“全覆盖”，并将大调研情况纳入干部绩效考核。

获得感 群众最清楚

大调研“坚持需求导向、问题导向、效果导向”。先了解“需求”：重点摸清市民和企业的急、难、愁；再找准“问题”：反观制度设计、政策推进中的短板，形成问题清单，并明确时间表；从而达到“效果”：化解矛盾，解决问题。三个导向的最终目的，是让群众有更多获得感。

静安区委书记安路生去居民区调研，有两处必访：一是看垃圾厢房；二是查小区门卫室。“这两个地方是小区管理水平的缩影，老百姓有没有获得感，答案都在细节里。”他在调研手记中感言。

电动自行车充电难，困扰许多市民。嘉定工业区和宝山区公安分局调研时都遇到了类似问题。因缺少专用充电设施，天华社区的居民们或私拉“飞线”下楼，或直接把车开进楼道充电，既造成拥堵，又有安全隐患。嘉定工业区立即召集居委会、物业和居民代表商量，决定提前半年启动公共充电桩工程，一周内安装近20个投币式充电桩。只要投币1元，就能充电6小时。锦园小区、海伦小区等社区也装了40多个投币式充电桩，并将在更多小区推广。通河七村及时改造自行车棚，可同时停放300辆车，并加装投币式充电设备。宝山区公安分局则在车棚内增设监控探头，让居民们放心停车。

找问题 必须到基层

“坐在办公室里都是问题，走进基层就都是办法。”这句传遍朋友圈的流行语，点透了大调研的核心：各级领导干部需要扑下身子，沉入基层，从实际出发，才能找到真问题，解决实际困难。

杨行镇大黄村、廊下镇光明村、桃浦镇槎浦村的几名村支书，最近经历了相似的“惊喜”——“惊”的是，区委书记上门调研，事先不打招呼，村里很意外，没做任何准备；“喜”的是，有机会说说心里话，几位书记都认为“这很好，方便大家畅所欲言，反映突出问题”。

以前到基层调研，宝山区委书记汪泓很少听到问题，而这次不一样，村里提了污水纳管、村级经济等10个问题。汪泓边记边回应，现场解决3个，6个带回去抓紧解决，1个涉及市级政策，已上报有关部门，村民们听了都很高兴。

金山区委书记赵卫星直言，调研不是“摆设”，更不能“被安排”。一旦有“脚本”，领导就成了“主角”，被调研对象变“观众”，自然不会掏心窝。“不管采用什么调研方式，切忌蜻蜓点水。不但身入，还要心至。”

大调研 寻找新机遇

上海市委书记李强提出，“把大调研的过程变成寻找发展机遇、找准工作发力点的过程”。如何把找问题、补短板与寻机遇、谋发展结合起来？众多党政机关在大调研中努力寻找答案。

在高端制造业的重要阵地松江，“G60科创走廊”被列为上海建设全球科创中心的重要承载区。松江区大调研发现产业项目行政审批的五个瓶颈：审批环节过多、审批周期较长、职能部门以批代管、部门间信息共享和协同审批力度不强、为企业代办服务不足。区里马上组织专题会，逐个问题“过堂”讨论，逐个环节研究整改，将尽快出台“G60科创走廊”产业集群项目“零距离”综合审批制度改革方案，力争将审批权力放到离企业最近的地方，当好企业的“店小二”。

奉贤区青村镇流传的一句话，听来让人唏嘘：60岁到70岁的桃农是“青年人”，70岁到80岁是“中年人”，80岁以上才是“老年人”。市委农办调研“黄桃经济”，多名村支书齐发感慨：“树老了，地老了，种桃人也老了。”市委农办将联手市农科院等科研单位，加大科技支持力度，帮助奉贤黄桃产业转型升级，吸引更多年轻人。

守底线 保城市安全

李强书记指出，大调研既要问需，也要问计，及时发现社会矛盾风险点和安全隐患点，把问题解决在萌芽状态，守牢城市安全底线，促进社会和谐稳定。

本市轨交运营里程666公里，日均客流近千万人次，均为全球最高，如何兼顾安全检查和通行效率，市公安局城市轨道和公交总队的调研组今年1月深入全市389座地铁站，分析744个安检点早晚高峰数据，分析制定“大、小包分道安检”方案，已在人民广场、世纪大道等22个客流较大的车站试行。客流通过率不减，而过包率提升了60%。

衡复历史文化风貌区内有330余处居民住宅被改为民宿，且不断“野蛮生长”。徐汇区天平街道、湖南路街道调研时发现了问题。对此，相关街道正会同房管、公安、旅游等部门，条款联动，疏堵结合，坚决取缔违规民宿，保一方平安。

市委政法委调研上海长途客运总站时发现，不少驾驶员和客运公司私自揽客、沿途擅自上下客，存在道路交通和反恐隐患。市公安、消防和交通等部门正抓紧研究对策，注重源头防控和前端治理，堵住安全漏洞。

全覆盖 不遗漏问题

调研主体覆盖全市党政机关，调研对象覆盖所有企事业单位、“两新”组织、城乡社区和市民群众。为了确保大调研做到两个“全覆盖”，不遗漏，不重复，借助信息化手段创新调研方式，提升实效。

1月15日，黄浦区智能化大调研数据库上线。首先摸清全区调研对象的总数；再根据调研主体每周录入的计划，自动识别和交叉比对，提高了联合调研的效率，避免重复调研，还方便其他单位查询。

所有问题在数据库中被细化为10大类99中类238小类，便于统计分析，找准群众反映最强烈的问题，形成问题清单、措施清单、解决清单和制度清单。数据库还有“孵化促进”作用：根据问题的难易和迫切程度设置相应的解决时限。超时5天到11天的，亮黄灯提醒；超过12天及以上的，亮红灯。

专为大调研而设的微信公众号“上海大调研”被网友昵称为“小研”。小区停车难、断头路影响出行、地段医院配药难……上线刚两周，就收到1.4万余条建议；“小研”分类筛选，分别@各区和委办局，并及时发布反馈信息，全程跟踪大调研。

社区通、12345热线等线上平台，都是“小研”的亲密战友，也是大调研发现问题的重要渠道。宝山区委书记汪泓在社区通巡查时，看到有居民反映群租问题，立即@所属街镇，4天内完成整治。

破难题 解共性问题

大调研不是简单完成走访任务，应当边走访边解决问题，即知即改，事事有落实，件件有回音；还要把基层探索的有益经验固化、提升、复制，研究普遍性解决思路，形成有效的制度供给。

崇明区委书记唐海龙感慨说，跑遍所有村镇、企业，去发现问题、解决问题，只是走好大调研的“最先一公里”。更重要的是，要反思哪些是全区共性问题，哪些是能解决而没解决的问题，哪些是已有政策却没起到效果的问题？促使政策举措更符合群众和企业需要，是大调研要跑赢的“最后一公里”。

今年1月1日起，苏浙沪地区的星巴克从合资改为独资，涉及1465家门店。营业执照、食品经营许可证和消防许可证的名称变更成为当务之急。如按以往流程，三证均在各区办理，共需1年到1年半。市商务委调研时发现问题，会同工商、食药监、消防等部门共同解决，同时加强与江苏浙江商务部门联系，跟踪进展。市工商局协调相关各区市场监管局，开辟绿色通道，每周至少办理100家门店，争取两个月内完成；市消防局也采取多种措施加快办证。各部门还将举一反三，尽快建立外资连锁企业证照更名的长效机制。

找到群众和企业反映强烈的突出问题，并努力解决，是大调研的应有之义；在破解单个难题的基础上，统筹解决共性问题，发现一个，解决一类，形成有效的制度供给，则体现了大调研的深层次含义。

首席记者 曹刚