晨报记者 刘志飞（理财主笔） 实习生 郑榆子

“3·8”妇女节来临，无论是在职场上披荆斩棘的独立女性，还是在家中任劳任怨的好妈妈好妻子，在这一天来临的时候都要好好犒劳自己。随着时代的变化，从家庭、社会、事业来看，女性的地位举足轻重，她们在家庭中调和稳定家庭关系，在社会中平衡男女比例，在事业上也有“妇女顶起半边天”的俗语。虽然说女性时常是感性的代表，但不得不说她们细腻的心思，踏实的态度并不输于男性。尤其是在理财方面，女性理财往往比男性更具备得天独厚的优势。

理财方式偏好稳健

记者近日随机挑选了几位不同职业不同年龄段的女性，并就理财方面的问题对她们进行了采访。大家的理财方式各异，刚步入社会工作了两年的杨小姐平常主要是用余额宝理财，“工资都不够花，哪里有钱理财呢。”杨小姐认为自己理财产品接触得少，主要考虑到自己目前的生活状态，对理财的需求因人而异。

而经营女装实体店，年收入达50万元的何女士对理财产品也不热衷，赚取的资金主要用来购置房屋、抚养孩子，闲置资金倒也不是很多。

当谈及认为适合自己的理财产品时，初中教师陈女士则表示还是求稳，“如果可能的话，更倾向于有专门的理财顾问可以供我咨询，并可以根据自己的情况，制定适合自己的理财方案，还是以稳定为主，收益高于银行定期存款就可以接受。”陈女士表示。

而当记者问及认为家中理财是以男性为主还是女性为主时，陈女士也说家庭理财以女性为主，因为女性理财有更心细务实、风险意识强、投资更有计划性等优势，资金投资更为安全。何女士则表示自己的理财效果差强人意，也就及格分，家庭理财更是会和丈夫共同商量后决定。

家庭理财女性为主

据《2017年中国女性消费调查报告》显示，女性拥有强大的决策力，且关爱自己。四分之三女性管控家庭理财，对于家庭理财产品的购买，27.3%女性表示“自己一个人决定”，41.2%表示会和丈夫一起做决定;而在男性中，表示听妻子的比例为33.8%，另有40.6%表示会和爱人一起决策。近半数女性个人消费占家庭收入的三分之一以上，有50%的27岁及以下女性消费占家庭收入30%以上，28至39岁年龄段女性有46.6%消费占家庭收入30%以上，40岁及以上年龄段这一数据则为45.7%。由此可见，现代女性在家中的重要性不断上升，也有更多的方法活出自己。

专属优惠活动丰富

每当重大节日，各大银行都会推出系列主题活动，有信用卡活动，也有理财产品，“3·8”国际妇女节也不例外。如工商银行“融e 购”超市推出一系列“3·8”女神节优惠活动，如“3.8元秒杀”、“38元女神价”、“3.8折欢乐购”等； 浦发银行联动京东商城推出“快捷购好物，刷出你的美”3·9蝴蝶节购物活动，活动期间在京东商城购买女性产品，付款时使用浦发银行信用卡绑定京东支付，即可享受满减优惠；兴业银行则是推出了“3·8”女神季，太平洋百货任‘兴’购”活动，持卡人在太平洋百货徐汇店部分柜台消费，使用兴业银行信用卡支付可享受满200减100优惠。

除了各种消费优惠活动，部分银行还推出“3·8”节专属理财产品。如农业银行推出了一款“金钥匙·安心得利”2018年第93期人民币理财产品（花样美人节专享）的理财产品，收益率达到4.8%，比该行近期发行的同类理财产品预期收益率略高。