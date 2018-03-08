价值股还是成长股-多家基金青睐“均衡投资”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

至少从节后市场来看，市场风格转换的趋势还不明确。昨日，A 股市场收盘双双下挫，沪指、创业板指数均出现小幅下跌，而从近期来看，价值股调整、成长股反弹的格局依然延续，但从基金公司的判断来看，“均衡投资”更受到大家的青睐。

建信基金王东杰：

2018年价值成长“一手抓”

展望2018年投资机会，建信基金权益投资部联席投资官、建信战略精选拟任基金经理王东杰表示，随着A股市场估值不断趋于合理，权益类资产配置价值正逐步提升。不同于去年蓝筹主导的结构性行情，今年市场热点将有所扩散，价值龙头与成长龙头均有机会，投资者不妨价值成长“一手抓”。

王东杰表示，宏观层面来看，当前中国经济处于重要的战略机遇期，经济运行和发展模式正面临着全新的变化，产业体系全面升级，新兴产业快速崛起，经济基本面表现出很强的增长韧性。从短期来看，受海外市场高位回调影响，A股市场也迎来大幅调整，然而影响A股市场走向的核心因素并未发生变化，正是建仓的有利时机；展望中长期，后市也相对乐观，而且不少投资机会已相对清晰，2018年A股市场风格将更加均衡，价值龙头和成长均有机会，可聚焦消费升级、环保相关行业龙头、大金融等投资领域。

长信基金：

看好价值股

长信基金量化投资部总监左金保认为，价值投资是A股不变的主题，但在新经济环境下，对价值、蓝筹的定义不再只是简单地停留在“以大为美”的层面上。“过去提起价值投资，通常概念是传统行业，但随着新经济的崛起，新兴产业同样涌现一批价值企业，应当顺势而为，将价值主线延续到新的领域中去，把握各个细分行业龙头。”

另一方面，距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数还剩不到3个月时间，业内人士指出，从首批纳入MSCI指数的个股中可以明显看出，外资的偏好是优质蓝筹股，这两年外资的流入也在很大力度上推动了蓝筹股的上涨。总体来看，A股被纳入MSCI后的影响主要在于吸引海外投资者系统性关注A股、优化投资者结构；目前外资的占比还比较低，预计未来会不断提升。在此背景下，业绩与估值相匹配的个股具备长期布局价值。

农银汇理魏刚：

量化投资策略更适合

随着A股市场日益呈现机构化特点，量化基金被很多个人投资者作为取道量化投资的“捷径”。正在发行的农银量化智慧混合基金拟任基金经理魏刚表示，量化投资对海量数据进行研究分析，多方位挖掘市场机会，并分散风险，预计量化策略在未来市场中可能会有良好的表现。

魏刚解释，量化投资策略不是一成不变的固定模式，模型本身也在不断改进。基金经理会随着市场环境和策略表现对其进行调整和优化，以适应新的市场环境，量化投资也是开放的体系，新发现的因子、规律均可以加入模型中从而提升其表现。

“量化投资至始至终都在做着同样一件事情，那就是在收益和风险之间进行平衡。”魏刚指出，量化产品并不追求在某一刻的爆发性业绩增长，大都通过分散化的投资来控制整个组合的风险暴露水平，来实现业绩的稳定增长，考虑量化策略需经过很长一段时间的验证，甚至涵盖一整轮牛熊切换，并在回测中实现超越指数的效果。

富国基金：

国债投资机会显现

富国中证10年期国债ETF 基金经理王保合认为，当前正是投资中国国债的好时机。

但是国债期限如何选择呢？富国基金认为，从时间上相对5年期国债，10年期国债拥有更长的久期，对利率的敏感度更高，从而具有更大的波动率，能更有效地分享债市行情； 与上证10年期国债指数相比，中证10年期国债指数新券的占比更高、个券权重更集中，新券的活跃券效应较为明显。此外也拥有更强的对接能力，从样本券来看，中证10年期国债指数样本券中T1707活跃交割券权重远高于上证10年期国债指数。

目前不少机构指出，债市在经历调整后，正逐步回到配置区间。有中信证券某债券分析师称，流动性环境的宽松将会有助于债市回暖，3月底为全球货币政策迎来进一步正常化加息时间点，叠加季末流动性环境边际收紧。