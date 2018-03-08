1万美元如何变成2.4亿美元

兴全基金 田雨松

近期，巴菲特所管理的伯克希尔·哈撒韦公司发布了2017年度致投资者的一封信。根据信中披露的数据，伯克希尔每股净资产已经从巴菲特接管伊始的19美元增长至21.175万美元，年复合增长率19.1%。而如果来看其股价表现的话，在巴菲特接管的过去53年间，伯克希尔股票市值的总平均年化收益率为20.9%。换句话说，假设在1964年花1万美金买入伯克希尔的股票并持有到现在，总资产将达到惊人的2.4亿美元！

那么复利是如何让这一万美元发生如此神奇变化的呢？这是因为，复利的计算是考虑前一期利息再生利息的问题，要计入本金重复计息，即“利生利”“利滚利”，这比单利计算得到的利息要多很多。

而在基金投资操作当中，复利也有其重要的实践意义，特别是对于分红较多的基金，如果选择现金分红，则每期收益无法进行红利再投资，导致长期下来收益率享受不到复利的效力。这里以兴全可转债基金为例，假定从基金成立日2004年5月11日起开始定投至2018年3月1日（期间分红54次），在投入总本金相同的情况下，若选择现金分红方式，总定投收益率可达99.08%； 而若选择红利再投资的方式，则总定投收益率可升至184.09%。这正是复利的神奇力量，每次分得的收益叠加到本金之中，并继续获得更多收益。

复利在投资实践当中是一个极其重要的概念，随着期数的不断增长，计算出的结果常常远超我们的想象。因此更需要正确认识复利，因为反向复利也可能会害死人。最常见的一种情况就是以复利计算的借贷：比如借款10万元，期限3年，日利率0.1%，看起来每天利息就只有100元。如果按照单利计算，则3年的利息总和为10*0.001*365天*3年=10.95万元；而如果以复利计算的话，到期后利息总和约为19.88万元，只用三年利息就几乎翻倍。

最后让我们回到巴菲特的投资上面，他曾说过“复利有点像从山上滚雪球，最开始时雪球很小，但是当往下滚的时间足够长，而且雪球粘得适当紧，最后雪球会很大很大”。巴菲特在投资的这条山坡上，利用复利滚了整整50多年的雪球，这样的投资智慧与坚持，值得每一个投资人学习。