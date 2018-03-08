京东金融助推“智慧城市”建设

文 达

党的十九大报告提出了“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。助力实体经济发展，科技的研发应用所扮演的角色越来越重要。

作为一家科技公司，京东金融始终保持对前沿技术的关注与大力投入。在近年在“智慧城市”领域关注度颇高的城市计算技术也是其中之一。

今年2月，京东金融正式组建城市计算事业部。根据规划，城市计算事业部将把京东金融服务金融机构的成熟的B2B2C商业模式应用到智慧城市建设中，利用大数据和人工智能技术服务政府和大型国有企业，以提高大型企业产能和业务效率，解决城市在交通、规划、环境、能耗、商业和公共安全等领域的痛点。

成立城市计算事业部，是京东金融在金融行业之外的应用拓展，也是对其“用科技创造美好未来”的使命的很好诠释，更是对服务实体经济的理念的坚决落地。

目前来看，城市计算技术的应用场景十分广泛。例如，在缓解打车难的问题上，城市计算技术可以支持出租车实时动态拼车方案。用户通过手机提交打车请求，表明上、下车地点、乘客人数和期望到达目的地之后，后台系统就会根据这位乘客的要求，以及出租车上已有乘客的要求，来匹配条件最优的车辆，使出租车去接一个新的用户所增加的里程最小。这样，乘客的等待时间缩短了，打车费用降低了，司机的收入却提高了。进一步来看，城市计算技术的应用为城市节约了大量的燃油、减少了污染物排放量，大幅提高了交通系统的运送能力。

此外，在空气质量监测、城市路网规划、公共安全的预警与防范等方面，城市计算也都有其用武之地。

成立四年多以来，京东金融依托京东体系内数亿用户以及数十万合作伙伴，京东金融已经积累起海量、多维、动态的电商数据、金融数据以及各类第三方数据。大数据叠加最前沿的技术正是京东金融开展城市计算的优势。

在加快业务推进的同时，京东金融城市计算事业部在还将与高校及科研院所联合研究和攻关城市计算领域前沿技术，推进该领域的产、学、研、管、用一体化进程。

城市计算技术的应用与发展，必将加快“智慧城市”的推动进程，而更为高效、有序的“智慧城市”也必将成为现代化经济体系的重要支持。