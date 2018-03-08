晨报记者 韩益忠

昨日沪深两市维持窄幅震荡，中小创小幅走弱，独角兽概念股开始分化。盘中银行、汽车、酿酒等板块涨幅居前。午后沪市继续走弱，创业板也相似。

前两月龙头房企销售佳

2018年开年，全国房地产市场调控整体继续保持严控不变，金融“去杠杆”持续加码，房地产市场销售分化日益明显。在分类调控和三四线楼市去库存基调下，返乡置业、棚改等因素为楼市带来提振效应，前两个月龙头房企销售业绩普遍实现正增长。

中国指数研究院的统计数据显示，从前两个月的销售情况来看，销售规模破百亿的房企增加至32家，龙头房企依然保持较高增长。

全屏概念股有潜力

3月5日，OPPO官方公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数，采用6.28英寸19:9的超视野全面屏，左右边框窄至1.78毫米，屏占比提升至90%。同日，vivo在杭州研究所正式发布了vivo APEX全面屏概念机，采用5.99英寸OLED屏幕，vivo APEX全面屏概念机的屏占比高达91%。

分析认为，追求屏幕最大化是未来手机的主要卖点，在计划2018年出货的智能手机中，采用全面屏面板的型号将占到40%以上，预计2019年全面屏手机渗透率将会攀升到60%。

概念炒作不能持久

被炒热的“独角兽概念”股逐渐开始分化，说明市场最近的热点转换较快，有些股票业绩一般，全凭概念炒作当然不能持久，业绩优良的企业是一切选择的基础，追寻“独角兽”企业同样也需要遵循这一原则。

技术上，受银监会下调拨备覆盖率消息影响，银行股昨日早间全线飘红，实际上就阻止了主板指数的走弱，而一直处于背离状态的创业板终于有了回调修正指标的要求，这一过程，虽会让手持创业板个股的投资者利润有所回撤，却是必须的，否则收不回来的拳头打出去会没有力量。