风 雨

备受瞩目的“360回归A股”2月28日宣告正式完成：江南嘉捷更名为三六零在上交所复盘交易。奇虎360在美国退市时市值93亿美元(646亿人民币)，拆分企业安全业务回归A股后，28日开盘前三六零市值4277亿，粗略计算翻了7倍，市值已是网易的两倍、约等于京东、接近百度。

毋庸置疑，周鸿祎个人财富实现了飞跃。其直接和间接持有三六零15.8亿股，以盘前股价计算的身家达1000亿人民币，超过880亿身家的李彦宏。

“360回归A股后，市值大涨，周鸿祎身价也水涨船高，这会刺激更多独角兽企业从海外回来，我觉得这是好事，想想看，腾讯股价在海外涨幅多大，可惜国内投资者却很少能分享到他们的利润增长。”高智说。近期“独角兽”企业迎来利好消息，监管层对券商作出指导，生物科技、云计算、人工智能、高端制造四个行业若有“独角兽”，立即向发行部报告监管层，符合相关规定者可以实行“即报即审”，百度、网易、搜狗等纷纷表态愿意回归。

“社会上也有一种担心，就是这些‘独角兽’企业回归时，普通投资者获利有限，有些还深套其中，而真正获得暴利的要么是借壳的大股东，要么就是卖壳的壳主，或者是事先得知借壳内幕消息者，怎么能解决好这个问题？”娇娇问。目前“独角兽”回归，基本都是跨界并购，其借壳完成正式改名复牌之日，往往也是股价最高之时，小散很难获得收益。

“从过去几例借壳情况看，确实有此遗憾。巨人网络借壳世纪游轮、光启技术借壳龙生股份、顺丰控股借壳鼎泰新材都是这样，不过这次三六零借壳江南嘉捷情况要好一些，该股打开涨停板后，冲进去的投资者还是有机会获利的，当然，后面再回来的或者已经在国内的‘独角兽’企业最好能以IPO形式上市，这样就能让更多人获得较大的收益。”高智说。今年或许是独角兽企业登陆A股的最好年份。目前上交所、深交所纷纷向中概股抛出了橄榄枝。如果采用快速通道而不用IPO排队，自然也不需要借壳了。

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