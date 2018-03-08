国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价-原油期货上市 十七字概括创新亮点

记者 韩益忠

晨报讯 日前证监会正式宣布，全球瞩目的原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）挂牌交易。这意味着中国首个国际化期货品种原油期货即将上市。

境外投资者到底应如何参与，原油期货在交易、结算、交割等方面有何特殊之处，上期能源相关负责人在接受记者采访时表示，原油期货是我国第一个国际化的期货品种，其在平台建设、市场参与主体、计价方式等诸多方面与国内现行期货品种有所不同。原油期货合约设计方案最大的亮点和创新可以用十七字概括，即“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。

“国际平台”即交易国际化、结算国际化和交割国际化，以方便境内外交易者自由、高效、便捷地参与，并依托国际原油现货市场，引入境内外交易者参与，包括跨国石油公司、原油贸易商、投资银行等，推动形成反映中国和亚太时区原油市场供求关系的基准价格。“净价交易”就是计价为不含关税、增值税的净价，区别于国内目前期货交易价格均为含税价格的现状，方便与国际市场的不含税价格直接对比，同时避免税收政策变化对交易价格的影响。“保税交割”就是依托保税油库进行实物交割，主要是考虑保税现货贸易的计价为不含税的净价，保税贸易对参与主体的限制少，保税油库又可以作为联系国内外原油市场的纽带，有利于国际原油现货、期货交易者参与交易和交割。“人民币计价”就是采用人民币计价和结算，接受美元等外汇资金作为保证金使用。

原油期货的交易单位是1000桶/手，选用“桶”而不是“吨”，是为了遵循国际惯例，我国原油期货面向的是全球投资者，所以没有采用国内常用的“吨”为单位。1000桶/手与国际上主流的原油期货的合约大小保持一致，便于境内外投资者参与。

原油期货的最小涨跌停板幅度是4%，上期能源会根据市场波动情况对涨跌停板进行调整，在市场价格波动剧烈时，会相应调高涨跌停板，同时提高保证金的比例。设置涨跌停板主要是基于全市场安全的考虑，与中国现有的期货市场制度保持一致。

这位负责人还表示，原油期货的交易时间是上午9:00到11:30，下午1:30到3:00，这是合约上规定的日盘交易时间。同时，考虑到与境外市场接轨，原油期货也将开展连续交易，时间为晚上9:00到第二天2:30。

原油期货的合约交割月份是36个月，最近12个月为连续合约，12个月后是连续8个季月合约，即3月、6月、9月、12月，跨度是3年。当前面合约到期后，后续会自动生成相应的新合约。

原油期货的最后交易日是交割月份前一个月的最后一个交易日。拟用于交割的货物在交割月前完成入库并生成仓单，仓单和发票交换一般在合约当月完成。获取仓单后，买方可随时提货并注销仓单。需要注意的是，当遇到含有春节、国庆长假等的特殊月份时，为确保最后交易日与交割的密切联系，上期能源可能对最后交易日进行调整。

原油期货的交割品级是中质含硫原油，基准品质是API度32和硫含量1.5%。具体可交割油种、品质及升贴水已于2018年2月9日在上期能源官网发布。