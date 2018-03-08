福布斯：89名中国富豪新上榜

记者 林劲榆

晨报讯 美国时间3月6日，福布斯发布了2018年度全球亿万富豪榜，今年的榜单创下两项纪录，首先2018年共有2208名身家达十亿美元的亿万富豪上榜，创下纪录。其次，亚马逊的杰夫·贝索斯凭借1120亿美元的身家首次拔得头筹，也成为第一位财富突破千亿美元的首富。

据悉，榜单中相关富豪个人财富数据以2018年2月9日的财富为准，用世界各地当天的股价和汇率来计算。

根据该份榜单，全球共有2208名身家达十亿美元的亿万富豪上榜，今年上榜富豪的净财富总和则达到9.1万亿美元，比去年的7.7万亿美元增长了将近18%。

最富有20个人的财富达到了惊人的1.2万亿美元，这个数字大致相当于墨西哥的年度经济产出。总体而言，这些人可能人数上不到亿万富翁总数的1%，但他们的财富却占全球亿万富豪总财富的13%。

杰夫·贝索斯是全球最富有的人，也是福布斯年度排名第一的亿万富翁。他的电子商务巨头亚马逊股票在12个月内上涨59%，帮助他的财富增加了392亿美元。这是福布斯1987年开始跟踪亿万富翁以来财富增长最大的一年。

福布斯新入榜单的人数有259名，他们获得财富的领域从科技、航空航天到私人航空和婚纱，可谓包罗万象。今年，来自中国内地的新上榜富豪最多，达89位，今年大中华地区(中国大陆，香港，澳门和台湾)的亿万富翁达到476名，紧随美国，美国的亿万富翁总数超过世界上任何国家的数量，高达585名。

马化腾不仅是中国首富，也是亚洲首富。来自中国大陆的两位科技企业家首次登上前20名。马化腾是亚洲最富有的人，在全球排名第17位，其身家达到453亿美元。马云身家390亿美元，排名20。其后是李嘉诚身家349亿美元，排名23、许家印身家303亿美元，排名24、李兆基身家303亿美元，排名24、王健林身家300亿美元，排名26。