财经|银行、新能源和消费等行业被看好

从《政府工作报告》挖掘今年投资机会

晨报记者 曹西京

《政府工作报告》对今年的经济工作做出了重点部署，供给侧改革强调创新要素，打造“双创”升级版，财政投入向“三农”倾斜等。分析师建议投资者关注粤港澳大湾区与自贸港“区域规划”、乡村振兴与精准脱贫以及大众消费（食品、新零售）、新能源（光伏、风电）等主题。

基建投资增长或受约束

瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，今年经济增长目标有些淡化，GDP增长目标维持6.5%左右，但不再要求“在实际工作中争取更好结果”；货币增速、信贷增速基本维持去年状况，也没有固定资产投资增速的指标。“行业方面，首先是控制金融风险。”他说，防范金融风险去年提了三大攻坚战，今年出台了不少具体细则，控制地方债务风险等，加上资管监管新规定稿等一些新措施，控制非标、影子银行发展，未来经济增长有所放缓，投资有些下滑，但整体影响不大。

“今年基建投资节奏放缓，投资结构会发生变化，去杠杆的进程继续。交通道路基建投资如铁路、城市基建投资放缓，但配合全面扶贫、美丽乡村，农村基建投资会增长，所以基建投资将温和放缓。”他说，预计今年上市公司整体盈利增长近10%，MSCI中国主要是H股增长12%，A股、沪深300增长8%左右，因此今年市场整体应不错。看好的行业一是金融监管加强，去杠杆、防风险，银行股受益；二是新兴产业，包括自动化、IT公司，政策对这类企业有倾斜； 三是环保和消费，环保不仅是污水、垃圾处理，清洁能源比如太阳能相关的行业也将被推动。

去产能压力有所减轻

今年财政赤字率目标2.6%，过去几年维持在3%，去年实际上达到3.7%。调低财政赤字占GDP比重，是因为经济企稳、财政收入比较稳健。另外，地方政府发行债券规模从去年的8000亿增长到1.35万亿，也就是说，现在更关注跨年度的财政总体平衡，所以对政府债务的上限调高，但财政赤字率目标调低了，还是相对积极的财政政策，同时希望地方政府把表外业务放回表内，跟银行一样，对PPP项目和隐性债务有了更多规范。“今年流动性会保持相对温和的偏紧，利率大概在2.7%。”瑞银胡一帆表示。

至于供给侧改革，去年强调产能淘汰，今年有点不一样，首先房地产去库存的说法没了。在高挺看来，在去年和前年销售非常强的情况下，三、四线城市房产库存已下降到一定程度，今年不再提。其次，2018年去产能目标下调，再压减钢铁产能3000万吨，比2017年减产目标减少2000万吨；退出煤炭产能由2017年的“1.5亿吨以上”变为“1.5亿吨左右”，去产能的压力有所减轻，因此对制造业投资的影响将减弱。（网站首页图：晨报资料制图）